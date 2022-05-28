5 công dụng của vỏ chuối sẽ khiến bạn bạn suy nghĩ lại về việc ăn chuối bỏ vỏ - sai lầm lớn khi bạn không biết công dụng và lợi ích kỳ diệu của vỏ chuối

Cho miếng chuối đã xắt nhỏ vào một chai dầu gội hoặc dầu xả, sau đó gội như bình thường. Bạn cũng có thể nghiền nhỏ vỏ chuối rồi thêm một ít nước làm mặt nạ cho tóc. Để trong vòng 30 phút, sau đó rửa sạch và gội như bình thường.

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Suốt mùa hè bạn đã ở lâu trong nhà rồi, vậy bạn muốn thấy đôi chân xinh xắn của mình mang xăng đan bước ra ngoài không? Chi phí chăm sóc chân thực sự rất đắt đỏ nên nhiều người sẽ không muốn tiêu tiền của họ vào đó. May mắn thay, có một số mẹo hiệu quả về việc sử dụng chuối cho bàn chân. Chuối rất hiệu quả trong việc chăm sóc chân. Các axit amin và vitamin có trong chuối sẽ nhanh chóng làm mềm và mịn đôi chân khô ráp của bạn.

Cách làm

Bóc vỏ chuối, ăn phần chuối bên trong sau đó để lại nguyên vỏ. Rửa chân thật sạch và để khô. Tiếp đó, lấy vỏ chuối và chà xát lòng bàn chân vào bên trong vỏ. Nếu làm như vậy thì chất dinh dưỡng mềm mại sẽ được hấp thụ vào lòng bàn chân. Sau đó rửa sạch chân bằng nước ấm hoặc ngâm chân vào trong nước ấm có pha baking soda. Cuối cùng, thoa kem dưỡng thể lên chân và mang vớ sạch vào là xong.

Điều trị mụn cóc

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Trong vỏ chuối có chứa nhiều lutein, kali, đây đều là những chất có khả năng ngăn cản hoặc loại bỏ hoàn toàn mụn cóc trên da. Đắp vỏ chuối thường xuyên có thể cải thiện được các triệu chứng của bệnh.

Mẹo chữa mụn cóc dân gian từ vỏ chuối có chi phí thấp, nguyên liệu dễ tìm nhưng chúng có thể mất nhiều thời gian để phát huy tác dụng. Ngoài ra, hiệu quả điều trị của phương pháp trên còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố cơ địa, do đó bạn không nên quá phụ thuộc. Để trị mụn cóc với vỏ chuối rất đơn giản, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn sau:

Đầu tiên, cắt nhỏ vỏ chuối ra, cắt vừa với kích cỡ mụn cóc. Lấy băng keo cá nhân hoặc là băng dính, đặt vỏ chuối lên băng dính và tiến hành dán lên nốt mụn cóc. Cứ để nguyên miếng dán qua đêm, rồi lặp lại đều đặn mỗi tối cho đến khi mụn cóc giảm hẳn và biến mất.

Loại bỏ giằm

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Nếu tay bạn bị găm bởi một mảnh gỗ vụn, hãy làm theo cách tương tự như loại bỏ mụn cóc.

Làm trắng răng

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Có rất nhiều cách để làm trắng răng, nhưng làm trắng với vỏ chuối là cách đơn giản và rẻ tiền nhất. Vỏ chuối chứa hàm lượng lớn potassium, hợp chất có tác dụng làm sạch mảng bám, tẩy trắng răng bị ố vàng do dùng trà, cafe. Bạn chỉ cần cách một đoạn vỏ chuối vừa đủ cho dùng, sau đó chà răng bằng mặt trong của vỏ chuối trong vòng 1 phút. Thực hiện đều đặn khoảng 2 lần 1 tuần bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Kháng viêm, trị mụn

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Nếu bạn bị con gì đốt hoặc bị các nốt viêm đỏ. Chỉ cần lấy một miếng vỏ chuối và chà lên vùng da đó. Bạn sẽ ngạc nhiên vì hiệu quả giảm ngứa của nó, lập tức làm những vết đỏ trên da giảm dần màu.

Bên cạnh đó, vỏ chuối rất giàu vitamin C, E, kali, sắt và kẽm, các hợp chất có khả năng làm giảm mụn đỏ hiệu quả. Dùng mặt trong của vỏ chuối chà lên da trong vài phút rồi rửa sạch. Lặp lại hai lần mỗi ngày.

Làm mờ sẹo

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Vỏ chuối có khả năng làm giảm đáng kể kích ứng da như sưng, đỏ và sẹo. Chúng cũng chứa các axit béo ester hóa thực sự đã được phân lập và kết hợp thành nhiều loại thuốc làm giảm tầm nhìn của các vết sẹo.

Cách làm: Lấy vỏ chuối và áp dụng nó vào khu vực bị ảnh hưởng. Để trong một giờ hoặc qua đêm. Lặp lại hàng ngày, vết sẹo của bạn sẽ mờ đi trông thấy.

Làm đẹp, dưỡng da

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Cắt vỏ chuối thành từng miếng nhỏ, cho vào máy xay cùng với một ít sữa dừa, bạn sẽ được một hỗn hợp cực tốt cho da mặt.

Bởi vì trong vỏ chuối có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, nhiều dinh dưỡng và tính chất kháng viêm tốt cho da. Bạn có thể cắt hai miếng vỏ chuối nhỏ rồi đắp lên trên vùng bọng mắt, vỏ chuối sẽ giúp trẻ hoá vùng da, làm mềm mại và hạn chế thâm quầng rất hiệu quả.

Làm sáng trang sức bạc

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Khi bạc của bạn bắt đầu mất ánh sáng hoặc nó bắt đầu xỉn màu, hãy thử sử dụng vỏ chuối. Mặt trong của vỏ chuối có chứa các chất như kali giúp làm sạch các vật kim loại. Các bước cụ thể như sau: Đầu tiên, lấy vỏ chuối và đặt chúng vào máy xay. Sau đó, thêm nửa cốc nước sạch vào hỗn hợp. Tiến hành trộn cho đến khi nó nhuyễn. Chà bạc của bạn với hỗn hợp trên trong vài phút.

Hy vọng với những chia sẻ trên, các bạn sẽ biết cách tận dụng vỏ chuối tốt nhất để không phải bỏ phí phần chứa nhiều dinh dưỡng nhất trong trái chuối nhé!