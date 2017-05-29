5 cách hoàn toàn tự nhiên để trị rụng tóc hiệu quả tại nhà

Hiện nay, nguyên nhân gây rụng tóc rất đa dạng. Phụ nữ đang mang thai, những người đang dùng thuốc chữa bệnh cao huyết áp, tiểu đường hoặc thuốc ức chế miễn dịch thường tóc sẽ bị rụng nhiều hơn người bình thường. Ngoài ra, một số tác động cơ học như tết tóc, búi tóc quá chặt, gội đầu nhiều lần trong ngày, sấy tóc, nhuộm tóc ép tóc, để tóc ướt đi ngủ hoặc phơi nắng cũng sẽ làm gia tăng các tổn thương tóc và khiến tóc dễ gãy rụng.

Rụng tóc, nếu chỉ một vài sợi mỗi ngày là điều rất bình thường. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó, khi chải tóc và bạn phát hiện ra rằng số lượng tóc rụng lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm sợi thì câu chuyện đã hoàn toàn khác.

1. Trị rụng tóc hiệu quả tại nhà bằng cách massage với tinh dầu tóc

1. Trị rụng tóc hiệu quả tại nhà bằng cách massage với tinh dầu tóc

Để phòng tránh và điều trị rụng tóc tại nhà, ngoài việc duy trì một chế độ ăn uống đủ chất đạm, chất khoáng và vitamin thì bạn cũng có thể tham khảo 5 phương pháp sau đây. Chúng đều là các cách chữa rụng tóc tại nhà đã được rất nhiều người thực hiện thành công.

Bước đầu tiên để giảm rụng tóc đó là massage da đầu bằng một loại tinh dầu tóc phù hợp. Cách này có thể tăng máu lưu thông vào các nang tóc, ổn định da đầu và tăng cường độ chắc khỏe của chân tóc. Ngoài ra, nó còn giúp bạn thư giãn và xoa dịu căng thẳng.

Bạn có thể sử dụng các loại tinh dầu tóc như dầu dừa, dầu hạnh nhân, dầu ô liu, dầu thầu dầu, dầu đà điểu, dầu argan, dầu mầm lúa mạch hay dầu chiết xuất từ quả me rừng. Kết quả sẽ tốt hơn nếu kết hợp với một vài giọt tinh dầu hương thảo.

Cho dầu vào các ngón tay và massage lên da đầu.

Thực hiện ít nhất một lần một tuần.

2. Sử dụng quả Amla (quả lý gai) để chữa rụng tóc tại nhà

Để kích thích tóc mọc nhanh và tự nhiên, bạn có thể sử dụng quả Indian gooseberry hay còn gọi là trái amla. Loại quả này giàu vitamin C - một loại vitamin mà nếu thiếu nó trong cơ thể sẽ có thể gây ra rụng tóc.

Sự hiện diện của các đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, chống khuẩn và tẩy da chết trong quả amla sẽ giúp bảo vệ da đầu và kích thích tóc phát triển.

Trộn một thìa thịt quả amla với 1 thìa nước cốt chanh.

Massage da đầu bằng hỗn hợp này, sau đó, đội mũ trùm đầu và để qua đêm.

Sáng hôm sau, gội sạch đầu bằng dầu gội đầu thông thường.

3. Trị rụng tóc tại nhà bằng hạt cỏ cà ri

Hạt cỏ cà ri có chứa các loại hormone giúp thúc đẩy mọc tóc và tái tạo nang tóc. Ngoài ra, nó còn có nhiều protien và axit nicotinic được biết đến như là các tác nhân giúp tóc phát triển mạnh hơn nữa.

Ngâm hạt cỏ cà ri trong nước qua đêm.

Sáng hôm sau, nghiền thật nhuyễn hạ cỏ cà ri.

Bôi lên tóc và đội mũ trùm đầu. Sau khoảng 40 phút, gội sạch đầu.

Thực hiện vào mỗi buổi sáng trong vòng 1 tháng.

4. Cách chữa rụng tóc tại nhà bằng nước chiết xuất từ hành tây

Nước chiết xuất từ hành tây có tác dụng trị rụng tóc nhờ có chứa lượng sulfur lớn giúp cải thiện lưu thông máu tới các nang tóc, kích thích việc tái tạo nang tóc và giảm sưng viêm.

Ngoài ra, các đặc tính kháng khuẩn trong nước hành tây còn giúp tiêu diệt các vi khuẩn và ký sinh trùng khiến cho các tác nhân gây rụng tóc cũng sẽ bị ngăn chặn.

Nghiền nhỏ hành tây và bỏ phần bã để lấy nước hành tây.

Bôi trực tiếp lên da đầu, để trong 30 phút và sau đó, gội sạch đầu bằng nước sạch. Sau đó, có thể sử dụng dầu gội đầu để gội lại.

Bạn cũng có thể kết hợp hành tây với nha đam và dầu ô liu để trị rụng tóc. Thực hiện một trong số các cách này 2 hoặc 3 lần một tuần trong khoảng vài tuần để thấy kết quả.

5. Phục hồi tóc hư và chữa rụng tóc tại nhà với rễ cam thảo

Rễ cam thảo cũng là một loại thảo dược giúp ngăn chặn rụng tóc và phục hồi tóc hư tổn. Các thành phần trong cam thảo giúp mở lỗ chân lông, làm dịu da đầu và ngăn chặn các kích ứng như vảy khô. Phương pháp này phù hợp để điều trị gàu, rụng tóc và hói đầu.

Cho một muỗng canh rễ cam thảo cùng ¼ thìa nghệ tây vào một cốc sữa. Hòa thật kỹ.

Thoa hỗn hợp trên lên các vùng bị rụng tóc trước lúc đi ngủ và để qua đêm.

Sáng hôm sau, gội sạch đầu.

Thực hiện một lần hoặc hai lần mỗi tuần. Ngoài ra, bạn cũng có thể uống trà cam thảo ba lần một ngày để điều trị rụng tóc.

Nhìn chung, các phương pháp trị rụng tóc tại nhà trên đều rất đơn giản với các nguyên liệu sẵn có và có thể sử dụng tức thì. Thế nên, bạn có thể áp dụng luôn mà không cần lăn tăn quá nhiều. Chúc bạn sớm lấy lại được mái tóc suôn mượt và chắc khỏe.