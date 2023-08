- Tập đấm bốc, thải độc như Lisa

Lisa không phải là kiểu người cần giảm cân. Ngược lại, em út nhà BlackPink lại là người cần tăng cân. Chính vì thế, cô ấy không cần lo lắng về lượng calo mà mình nạp vào trong ngày.

Không có kế hoạch ăn kiêng, nhưng Lisa cho biết mình duy trì uống nước nước ép giải độc mỗi ngày.

Lisa. Ảnh: Internet

Với tư cách là đại sứ toàn cầu cho nhiều thương hiệu, đồng thời là dancer chính của nhóm, lịch trình của Lisa hầu như luôn bận rộn. Song, trong một tập phim BlackPink House, Lisa tiết lộ rằng cô ấy luôn dành một ít thời gian trống trong ngày để tập đấm bốc nhằm giảm căng thẳng.

Với Lisa đây là một cách tuyệt vời để duy trì vóc dáng mà không cần đầu tư thêm thời gian cho các bộ môn thể thao khác như gym, chạy bộ...

- Chế độ ăn ít muối và tập yoga của Jennie

Bên cạnh những buổi tập vũ đạo đốt cháy nhiều calo, Jennie thích tập yoga bay và pilates để cải thiện sự linh hoạt của cơ thể và dẻo dai hơn.

So với các thành viên khác, Jennie được đánh giá là rất cẩn thận và nỗ lực trong việc duy trì chế độ ăn kiêng. Giọng ca Solo thường bị sưng phù nhiều vùng da khi ăn mặn, do đó, cô luôn ăn ít muối để giữ dáng và uống nước ép giải độc thường xuyên.

Khi các thành viên trong nhóm ăn những món ngon, Jennie vẫn lựa chọn ăn cháo. Ngoài ra, nữ rapper luôn tránh ăn vặt vào ban đêm để có thể ăn nhiều hơn vào ngày hôm sau.

Jennie. Ảnh: Internet

Chìa khóa vàng trong kế hoạch giảm cân của Jennie là chỉ sử dụng thực phẩm lành mạnh.

- Ăn từng bữa nhỏ, tập nhảy như Jisoo

Vẻ đẹp và thân hình nữ tính của Jisoo luôn nhận được nhiều sự khen ngợi. Thậm chí, một số người khác bất ngờ và trầm trồ khi thấy cô gái nhỏ nhắn này có phần cơ bắp săn chắc đáng ngưỡng mộ.

Jisoo luôn chăm chỉ trong các buổi tập vũ đạo của nhóm để kết hợp giảm cân, đốt cháy calo, đồng thời tham gia các buổi tập luyện yoga bay cùng Jennie.

Bên cạnh đó, Jisoo có thói quen giống Lisa, đó là không tuân theo kế hoạch ăn kiêng với những loại thực phẩm cụ thể, nhưng mẹo của chị cả BlackPink chính là chia nhỏ khẩu phần ăn trong ngày.

Jisso. Ảnh: Internet

Cô ấy duy trì 3 bữa ăn chính và một bữa ăn khuya, khi cơn đói ập đến. Đối với một số người, đây có một chế độ ăn kiêng và tập luyện dễ theo đuổi lâu dài.

- Ăn vặt lành mạnh và tập pilates như Rosé

Tạng người của Rosé có khung xương nhỏ và cơ thể có sự trao đổi chất cao, do đó, việc duy trì cân nặng chưa bao giờ là vấn đề khó khăn với nữ ca sĩ.

Rosé từng chia sẻ về việc cô có rất nhiều thói quen tập luyện như yoga bay, pilates và tập khiêu vũ.

Rosé. Ảnh: Internet

Đặc biệt, Rosé là một người có niềm đam mê với ăn uống và thích những món ăn ngon. Rosé không hạn chế ăn bất cứ loại thực phẩm nào, song, cô ấy ăn đều đặn các bữa trong ngày và chia theo tỷ lệ nhỏ.

Thành viên BlackPink này cũng xem trái cây, rau xanh, cà rốt và ớt chuông là các món ăn vặt lành mạnh để chống lại cơn thèm ăn.

Bạn nên ăn gì để khỏe mạnh?

Cũng theo Báo Sức khỏe và Đời sống, thời điểm bé gái bắt đầu dậy thì đến khi hơn 20 tuổi là thời kỳ buồng trứng hoạt động mạnh mẽ nhất, để bé gái phát triển thành một người phụ nữ thực sự. Tuy nhiên, khoảng ngoài 30 tuổi thì số lượng estrogen chưa giảm nhiều nhưng chất lượng thì giảm. Phụ nữ ngày nay dù đã ngoài 30 tuổi nhìn vẫn rất trẻ trung nhưng đó chỉ là sự trẻ bên ngoài, còn bên trong cơ thể đang bắt đầu có sự đi xuống.

Đây là quy luật không thể cưỡng lại được, mặc dù vậy phụ nữ có thể làm chậm sự lão hóa bằng một cách rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả đó chính là dinh dưỡng.

- Ăn nhiều rau củ quả mỗi ngày

Các chuyên gia về sức khỏe khuyên rằng, nên bổ sung nhiều rau xanh vào chế độ ăn hàng ngày. Trong các loại rau xanh chứa nhiều vitamin E, lycopene, flavonoid cùng nhiều chất chống oxy hóa khác. Đây là các dưỡng chất làm nhiệm vụ duy trì sự tươi trẻ cho làn da.

Bên cạnh đó, những chất dinh dưỡng nói trên cũng góp phần vào việc phòng chống ung thư và bệnh tim mạch.

- Hạn chế ăn vặt

Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm thiên nhiên lúc nào cũng tốt hơn so với các loại đã qua chiên, xào. Cố gắng hạn chế việc sử dụng đồ ăn vặt như: Bánh ngọt, nước ngọt, đồ ăn nhanh, chocolate.

Thay vào đó có thể chọn các món ăn nhẹ như trái cây, các loại hạt và sữa chua. Dù bận rộn cỡ nào, ít nhất bạn nên tự làm bữa sáng cho mình với nguyên liệu tươi ngon. Thói quen này không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn tránh lão hóa sớm.

- Uống đủ nước

Nước luôn đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe cơ thể và đặc biệt là làn da. Chị em cần phải uống đủ nước mỗi ngày vì đây là nhân tố quan trọng giúp da được căng bóng, cấp ẩm. Thiếu nước sẽ khiến cho cơ thể bị lão hóa da sớm hơn, đặc biệt da do thiếu nước dễ mất đi vẻ sáng bóng, mịn màng.

Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày là cách trẻ hóa da tự nhiên siêu đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện tại nhà. Đặc biệt nên uống 1 ly nước ấm vào buổi sáng và 1 ly vào buổi tối để đào thải độc tố, mang đến làn da mịn màng, tươi trẻ.

- Bổ sung canxi và vitamin D

Canxi giúp cơ thể hình thành hệ xương và răng vững chắc, đảm bảo chức phận thần kinh và sự đông máu bình thường. Canxi cần thiết cho các quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Cơ thể con người rất cần canxi, đặc biệt là đối với trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi. Thiếu canxi trong khẩu phần, hấp thu canxi kém và/hoặc mất quá nhiều canxi dẫn đến tình trạng rối loạn khoáng hóa tại xương.

Vitamin D là một trong những dưỡng chất cần thiết đối với xương khớp. Vì thế, việc thiết hụt vitamin D sẽ dẫn đến tình trạng xương giòn, thậm chí là loãng xương gây ra những bất tiện trong cuộc sống.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y Dược Anh (New England Journal of Medicine) việc bổ sung vitamin D hàng ngày có thể giảm thiểu nguy cơ gãy xương ở phụ nữ trung niên lên tới 30%. Do vậy, chị em có thể bổ sung lượng vitamin D cần thiết qua việc ăn uống, hấp thụ ánh nắng, và uống bổ sung vitamin D và canxi.

- Ăn các thực phẩm từ đậu nành

Các thực phẩm đến từ đậu nành cũng là một trong những loại thực phẩm mà chị em nên bổ sung khi thiếu hụt nội tiết. Hàm lượng isoflavon trong đậu nành lên tới 151mg/150g đậu. Qua nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng estrogen sẽ được hấp thu bằng cách gắn vào các estrogen receptor (các thụ thể estrogen) trên tế bào. Isoflavon có cấu trúc phân tử gần giống với estrogen nội sinh của cơ thể, nên có thể dễ dàng được hấp thu qua các estrogen receptor để tạo các hiệu quả gần tương tự như estrogen nội sinh.