4 cách tẩy ria mép bằng phương pháp tự nhiên hoàn toàn không gây đau đớn

Làm đẹp 02/11/2017 22:39

Bằng cách tẩy ria mép bằng phương pháp tự nhiên, chị em có thể loại bỏ lông mép triệt để mà chẳng hề lo bị sưng tẩy hay da bị thâm sạm.

Có ria mép trên mặt là điều rất bình thường ở chị em phụ nữ Tuy nhiên, đa phần ai cũng muốn loại bỏ nó bởi vì với chị em, nhiều lông mép nghĩa là phần nữ tính bị “bớt” đi một chút. Gần như chẳng ai muốn bị chê là “giống đàn ông” cả.

Vậy thì đơn giản thôi. Chị em cứ áp dụng những cách tẩy ria mép bằng phương pháp tự nhiên dưới đây để loại bỏ ria mép nhé. Hoàn toàn không gây đau đớn, không để lại vết thâm mà lại tiết kiệm hơn nhiều so với đến các trung tâm thẩm mỹ.

1. Tẩy ria mép bằng phương pháp tự nhiên với đường và nước cốt chanh

Tẩy ria mép bằng phương pháp tự nhiên với đường và nước cốt chanh
Tẩy ria mép bằng phương pháp tự nhiên với đường và nước cốt chanh. Nguồn: Internet.

Nguyên liệu: 2 thìa đường, 2 thìa nước cốt chanh tươi, 8 đến 9 thìa nước.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau. Sau đó, đun nóng hỗn hợp rồi để nguội.
  • Thoa đều hỗn hợp lên mép hoặc bất cứ chỗ nào trên mặt mà lông mọc nhiều “ngoài mong muốn”. Để yên cho da tự khô trong 20 phút.
  • Rửa lại mặt bằng nước lạnh, massage theo chuyển động tròn. Thực hiện 3 lần mỗi tuần và kết quả sẽ rõ rệt sau vài tuần. Phù hợp với mọi loại xa.

Lợi ích: Đường được sử dụng từ thời cổ đại để loại bỏ ria mép. Đường khi được làm nóng sẽ dính vào lông chứ không phải da. Do vậy, sau khi đã khô, chúng sẽ giúp “kéo” các sợi lông ra khi chúng ta bắt đầu chà xát lên mặt. Ngoài ra, đường cũng dễ chịu hơn nhiều so với áp dụng phương pháp wax. Việc kết hợp cùng chanh trong công thức này sẽ giúp làm sáng da và tẩy trắng mép sau khi đã phần lông đã được “dọn dẹp” sạch sẽ.

2. Cách tẩy ria mép bằng phương pháp tự nhiên với chanh và mật ong

Cách tẩy ria mép bằng phương pháp tự nhiên với chanh và mật ong
Cách tẩy ria mép bằng phương pháp tự nhiên với chanh và mật ong. Nguồn: Internet.

Nguyên liệu: 2 thìa đường, 2 thìa nước cốt chanh, 1 thìa mật ong nguyên chất, 1 đến 2 thìa bột ngô hoặc bột các loại, nước, 1 miếng wax strip (miếng vải/giấy có sẵn sáp) hoặc một miếng vải mềm.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều tất cả các nguyên liệu lại với nhau. Đun nóng khoảng 3 phút cho tới khi thu được hỗn hợp sền sệt, có thể cho thêm nước nếu hỗn hợp đặc quá. Sau đó, để nguội.
  • Thoa bột ngô lên vùng ria mép rồi thoa hỗn hợp lên mép theo chiều lông mọc. Sau đó, dùng wax strip lau sạch theo chiều ngược lại với chiều lông mọc.
  • Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần. Cách này cũng phù hợp để tẩy lông ở lưng, tay và chân. Đặc biệt phù hợp với chị em có da khô.

Lợi ích: Cách tẩy ria mép bằng phương pháp tự nhiên này cũng tương tự như các cách waxing khác, ngoại trừ việc chúng hoàn toàn sử dụng nguyên liệu tự nhiên nên an toàn hơn rất nhiều.

3. Dùng chuối và yến mạch tẩy ria mép bằng phương pháp tự nhiên

Dùng chuối và yến mạch tẩy ria mép bằng phương pháp tự nhiên
Dùng chuối và yến mạch tẩy ria mép bằng phương pháp tự nhiên. Nguồn: Internet.

Nguyên liệu: 2 thìa yến mạch, 1 quả chuối chín đã được nghiền nhuyễn.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều hỗn hợp.
  • Sau đó, thoa đều lên mép. Massage theo chuyển động tròn trong 15 phút. Chà xát theo chiều ngược lại với chiều lông mọc.
  • Rửa sạch với nước lạnh. Thực hiện 1 lần/tuần. Phù hợp với mọi loại da.

Lợi ích: Bột yến mạch có chứa chất chống oxy hóa avenanthramide giúp làm giảm viêm nhiễm, đỏ da và ngứa. Do đó, khi chà xát lên mặt bằng loại bột này sẽ làm cho da trở nên mềm mại, mịn màng và loại bỏ lông mép hiệu quả.

4. Cách tẩy ria mép bằng phương pháp tự nhiên với bột nghệ và nước hoa hồng/sữa

Cách tẩy ria mép bằng phương pháp tự nhiên với bột nghệ và nước hoa hồng/sữa
Cách tẩy ria mép bằng phương pháp tự nhiên với bột nghệ và nước hoa hồng/sữa. Nguồn. Fab How.

Nguyên liệu: 1 đến 2 thìa tinh bột nghệ, nước hoa hồng hoặc sữa.

Cách thực hiện:

  • Cho 1 thìa bột nghệ vào bát đựng nước hoa hồng hoặc sữa. Trộn thật đều.
  • Thoa đều hỗn hợp lên vùng mép, để yên trong 15 đến 20 phút hoặc chờ cho đến lúc da khô.
  • Rửa sạch bằng nước ấm. Nếu vùng lông quá dày, chị em có thể cho thêm bột gram, bột yến mạch hoặc bột gạo. Thực hiện 2 ngày/lần. Phù hợp với chị em có làn da dầu (nghệ + nước hoa hồng) hoặc da khô (nghệ + sữa).

Lợi ích: Tinh bột nghệ được sử dụng nhiều để điều trị các bệnh ngoài da như chàm và các vết thương. Ngoài ra, nó cũng có tác dụng kháng khuẩn và khử trùng tuyệt vời.

Chúc chị em thành công.

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