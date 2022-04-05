3 dấu hiệu cho thấy thói quen làm đẹp của bạn không phù hợp với làn da

Làm đẹp 05/04/2022 08:33

Khi cuối cùng bạn đã sắp xếp được một kệ chăm sóc da phù hợp với thói quen sáng và chiều riêng biệt, bạn có thể nghĩ rằng mình đã mở đường để có làn da đẹp hơn. Tuy nhiên, điều đó có thể khiến bạn vô cùng thất vọng khi một quy trình chăm sóc da quy mô và phức tạp không phù hợp với bạn mà thay vào đó lại làm xỉn màu làn da của bạn. 

3 dấu hiệu cho thấy thói quen làm đẹp của bạn không phù hợp với làn da - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi, trong hành trình tìm kiếm quán quân cho các xu hướng chăm sóc da đang hot, bạn thậm chí có thể không nhận ra khi nào thói quen chăm sóc da của bạn không còn hiệu quả với bạn. Dù bằng cách nào, bạn cũng muốn nắm rõ hiệu quả chăm sóc da của mình và những dấu hiệu này sẽ giúp bạn xác định liệu thói quen hiện tại có không phù hợp với làn da của bạn hay không.

Mức độ hydrat hóa trên da của bạn bị mất cân bằng

3 dấu hiệu cho thấy thói quen làm đẹp của bạn không phù hợp với làn da - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn lựa chọn cụ thể các sản phẩm được chế tạo phù hợp với loại da của mình, bạn sẽ mong đợi chúng tác động đến mọi tâm trạng và nhu cầu của làn da. Tuy nhiên, nếu da của bạn bắt đầu cảm thấy quá nhờn hoặc quá khô đột ngột, thì việc chăm sóc da của bạn có vấn đề. Mặc dù điều này chủ yếu liên quan đến huyết thanh, chất dưỡng ẩm và dầu mặt mà bạn sử dụng, nhưng sữa rửa mặt cũng có thể ảnh hưởng đến nó. 

Da của bạn đang tức giận (đỏ), không vui (khó chịu) và nổi mụn  

3 dấu hiệu cho thấy thói quen làm đẹp của bạn không phù hợp với làn da - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả chúng ta đã được thông báo rằng một số thành phần như retinol có thể gây ra cảm giác ngứa ran khi sử dụng ban đầu. Nhưng nếu các phản ứng liên tục diễn ra, đó là một hồi chuông báo động rõ ràng. Da đỏ bừng và kích ứng với nhiều mụn trứng cá, bong tróc, thô ráp, mụn và phát ban (tất cả những điều này ngay cả sau 2-3 tháng thực hiện đều đặn) có nghĩa là những sản phẩm này không có tác dụng với làn da của bạn hoặc bạn không phù hợp với nó.

Bạn chưa bao giờ nhận được kết quả tốt khi chăm da kỹ càng

3 dấu hiệu cho thấy thói quen làm đẹp của bạn không phù hợp với làn da - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn mong đợi thói quen chăm sóc da của mình sẽ làm nên điều kỳ diệu cho làn da của bạn nhưng khi nó kích thích hàng loạt các vấn đề chăm sóc da như sạm màu, mụn trứng cá, khô, bong tróc, lỗ chân lông bị tắc và hơn thế nữa, nhưng bạn chỉ cảm thấy làn da như đang bị tàn phá, điều đó vì sản phẩm hoặc cách chăm da của bạn không hiệu nghiệm. Điều đó có nghĩa là bạn phải chuyển đổi mọi thứ càng sớm càng tốt.

Theo Femina

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