Làm thể nào để giảm bớt những "suy nghĩ vu vơ" và tăng sự tập trung khi học tập và làm việc?

Một bài viết được in trên Tạp chí 'Memory and Cognition Journal' đã giới thiệu một chiến lược đơn giản để kéo dài thời gian học tập và làm việc lâu hơn. Nội dung chính của cuộc nghiên cứu này là việc học cần được duy trì ở mức độ phù hợp, không quá khó cũng không quá dễ đối với cá nhân.

Sau đó các sinh viên sẽ được phát danh sách các từ dễ, trung bình và khó và cho họ thời gian để học. Nhóm nghiên cứu định kỳ hiển thị một thông báo trên màn hình hỏi rằng "Bạn hiện đang học chăm chỉ hay bạn đang có những suy nghĩ khác?" Cuối cùng, làm một thử nghiệm để kiểm tra xem mức độ ghi nhớ các từ của những sinh viên này.

Nhóm nghiên cứu đã dự đoán rằng khi học các từ cao cấp các sinh viên sẽ dễ rơi vào những suy nghĩ vẩn vơ hơn khi học các từ trung cấp. Khi học các từ sơ cấp họ cũng có khuynh hướng mất tập trung hơn khi học các từ trung cấp. Trong kết quả kiểm tra thực tế cho thấy kết quả học từ trung cấp là tốt nhất.

Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đã tiến hành một thí nghiệm để xem năng lực của các sinh viên có chệnh lệch nhau không. Kết quả của hai lần làm bài kiểm tra tiếng Anh-Tây Ban Nha sơ cấp, trung cấp và cao cấp cho thấy rằng học sinh có vốn từ vựng thấp thường bị phân tâm nhất khi học các từ khó, và học sinh có vốn từ vựng dồi dào thường bị phân tâm nhất khi học các từ dễ.

Nói cách khác, cách hiệu quả nhất để giúp tăng mức độ tập trung khi học tập hoặc làm việc là làm và học theo trình độ của bản thân. Năng lực cá nhân và độ khó của nội dung sẽ học hoặc làm quyết định sự tập trung. Lý do của sự thiếu chú ý và tập trung có thể là do các tinh của mỗi người nhưng cũng có thể do không tìm được mức độ khó thích hợp.

(Theo Kormedi)