Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt'

Không gian sống 22/09/2021 05:18

Bên cạnh nội thất đẹp, phù hợp để làm đẹp thêm ngôi nhà. Hoa cũng là một cách để làm mới không khí tổ ấm của bạn, một cách xả stress không hề nhàm chán.

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 1

Những căn hộ đơn giản và không có gì đặc biệt về kiến trúc hay trang trí bỗng trở nên thật đặc biệt nhờ những bông hoa nhỏ.

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 2

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 3

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 4
 Thay đổi bình lẫn hoa để không bị nhàm chán

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 5

Góc phòng khách, góc ban công là nơi lí tưởng dành cho việc cắm hoa và đặt hoa.

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 6
Ngắm hoa, thưởng trà, ngắm trăng: combo xua tan mệt mỏi

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 7

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 8

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 9

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 10
 Hoa quả và đồ dùng bếp có thể cùng tone màu để ngôi nhà nhìn thật đồng bộ.

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 11

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 12

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 13
 Biến tấu thành chậu 'hoa hồng' bắt mắt

Bạn có thể chọn hoa hoa thảo mộc để thư giãn, hoa cỏ dại và những loại cành hay quả tùy ý thích!

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 14Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 15

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 16

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 17

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 18

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 19
 Thư thái nhìn ngắm thành phố

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 20

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 21

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 22

Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt' - Ảnh 23

Nguồn: Fb Hoàng Lan Anh

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Từ khóa:   trang trí nhà đẹp cắm hoa Hoa tươi

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