Trang trí thứ này trong phòng khách và ban công để ngôi nhà của bạn thêm thanh lịch và 'mát mắt'

Bên cạnh nội thất đẹp, phù hợp để làm đẹp thêm ngôi nhà. Hoa cũng là một cách để làm mới không khí tổ ấm của bạn, một cách xả stress không hề nhàm chán.
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Những căn hộ đơn giản và không có gì đặc biệt về kiến trúc hay trang trí bỗng trở nên thật đặc biệt nhờ những bông hoa nhỏ.
Góc phòng khách, góc ban công là nơi lí tưởng dành cho việc cắm hoa và đặt hoa.
Bạn có thể chọn hoa hoa thảo mộc để thư giãn, hoa cỏ dại và những loại cành hay quả tùy ý thích!
Nguồn: Fb Hoàng Lan Anh