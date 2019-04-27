Quảng Nam: Xây dự án khi chưa đủ điều kiện, Công ty DanaHome Land bị xử phạt

Chưa hoàn tất hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình tại dự án Khu đô thị số 6 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, nhưng chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị DanaHome Land đã tiến hành thi công. UBND Thị xã Điện Bàn đã ra quyết định xử phạt.

Ngày 27/4, thông tin từ UBND Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cơ quan này vừa ban hành quyết định số 3830/QĐ-XPHC xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị DanaHome Land (Công ty DanaHome Land). Quyết định nói trên căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính số 05/BB-VPHC do ông Mai Ngọc Sỹ, cán bộ Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã lập vào ngày 24/4/2019 tại Khu đô thị số 6, thuộc Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn.

Theo đó, Công ty DanaHome Land đã có hành vi khởi công xây dựng công trình Khu đô thị số 6, thuộc Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc mà thiếu thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công được duyệt. Với hành vi trên, UBND Thị xã Điện Bàn quyết định xử phạt Công ty DanaHome Land số tiền 17,5 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp này lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục công trình, công trình tại Khu đô thị số 6 trình cấp có thểm quyền phê duyệt theo quy định.

Chủ đầu tư dự án Khu đô thị số 6 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc vừa bị xử phạt. Nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, Công ty DanaHome Land không tự nguyện chấp hành nộp phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định. Cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Trước đó, ngày 12/3/2019 Đội kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã Điện Bàn đã tiến hành kiểm tra và phát hiện việc Công ty DanaHome Land tổ chức thi công các hạng mục công trình tại Khu biệt thự Song lập B3-1 thuộc Khu đô thị số 6. Chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hạng mục đang thi công. Đội kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã Điện Bàn lập biên bản, đề nghị Công ty DanaHome Land dừng thi công tất cả các hạng mục công trình và lập các thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có biên bản công ty phải xuất trình được giấy phép cho cơ quan có thẩm quyền. Nếu sau 60 ngày không xuất trình được giấy phép xây dựng thì tự tháo dỡ công trình xây dựng không phép.

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