Quảng Nam: Xây dự án khi chưa đủ điều kiện, Công ty DanaHome Land bị xử phạt

Không gian sống 27/04/2019 15:05

Chưa hoàn tất hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình tại dự án Khu đô thị số 6 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, nhưng chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị DanaHome Land đã tiến hành thi công. UBND Thị xã Điện Bàn đã ra quyết định xử phạt.

Ngày 27/4, thông tin từ UBND Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cơ quan này vừa ban hành quyết định số 3830/QĐ-XPHC xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị DanaHome Land (Công ty DanaHome Land).

Quyết định nói trên căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính số 05/BB-VPHC do ông Mai Ngọc Sỹ, cán bộ Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã lập vào ngày 24/4/2019 tại Khu đô thị số 6, thuộc Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn.

Theo đó, Công ty DanaHome Land đã có hành vi khởi công xây dựng công trình Khu đô thị số 6, thuộc Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc mà thiếu thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công được duyệt.

Với hành vi trên, UBND Thị xã Điện Bàn quyết định xử phạt Công ty DanaHome Land số tiền 17,5 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp này lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục công trình, công trình tại Khu đô thị số 6 trình cấp có thểm quyền phê duyệt theo quy định.

Quảng Nam: Xây dự án khi chưa đủ điều kiện, Công ty DanaHome Land bị xử phạt - Ảnh 1
Chủ đầu tư dự án Khu đô thị số 6 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc vừa bị xử phạt. 

Nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, Công ty DanaHome Land không tự nguyện chấp hành nộp phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định. Cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Trước đó, ngày 12/3/2019 Đội kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã Điện Bàn đã tiến hành kiểm tra và phát hiện việc Công ty DanaHome Land tổ chức thi công các hạng mục công trình tại Khu biệt thự Song lập B3-1 thuộc Khu đô thị số 6. Chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hạng mục đang thi công.

Đội kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã Điện Bàn lập biên bản, đề nghị Công ty DanaHome Land dừng thi công tất cả các hạng mục công trình và lập các thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có biên bản công ty phải xuất trình được giấy phép cho cơ quan có thẩm quyền. Nếu sau 60 ngày không xuất trình được giấy phép xây dựng thì tự tháo dỡ công trình xây dựng không phép.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   xây dựng không phép Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị DanaHome Land xử phạt hành chính Khu đô thị mới Điện Nam

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 27 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?