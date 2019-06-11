Dân mua nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm “quậy tưng” Sở Xây dựng TP.HCM

Không gian sống 11/06/2019 13:35

Dự án liên tục trễ hẹn bàn giao, khách hàng nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư, Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân đối thoại, cam kết thời gian bàn giao nhà. Tuy nhiên, yêu cầu đối thoại của người dân không được đáp ứng. 

Sáng 11/6, đông đảo khách hàng mua căn hộ tại dự án Nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm (phường An Lạc, quận Bình Tân) đã kéo đến trụ sở Sở Xây dựng TP.HCM trên đường Trương Định, quận 3 để căng băng rôn yêu cầu được giải quyết. 

Dân mua nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm “quậy tưng” Sở Xây dựng TP.HCM - Ảnh 1
Khách mua dự án 35 Hồ Học Lãm căng băng rôn trước Sở Xây dựng TP.HCM. 

“Yêu cầu chủ tịch hội đồng quỹ phát triển đối thoại trực tiếp với cư dân 35 Hồ Học Lãm”, “Lãnh đạo Thành phố hãy cứu lấy chúng tôi”, “Kính mong các cấp lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cứu giúp dân nghèo mua nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm”, “Đề nghị Sở Xây dựng thu hồi dự án 35 Hồ Học Lãm”… đó là nội dung trên các băng rôn được người dân căng trước trụ sở Sở Xây dựng sáng nay. 

Dân mua nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm “quậy tưng” Sở Xây dựng TP.HCM - Ảnh 2
Người dân yêu cầu được đối thoại trực tiếp.

Dự án nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm do Quỹ Phát triển Nhà ở TP.HCM làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Công ty Địa ốc Hoàng Quân) làm đơn vị phát triển. Được khởi công từ tháng 5/2016 và dự kiến bàn giao vào cuối năm 2017, thế nhưng đến nay dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, người mua vẫn chưa được nhận bàn giao. 

Dân mua nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm “quậy tưng” Sở Xây dựng TP.HCM - Ảnh 3
Người dân căng băng rôn sáng nay. 

Dự án trễ hẹn bàn giao nhà nhiều lần, khách hàng bức xúc đã gửi đơn kêu cứu đến các cấp lãnh đạo và UBND TP.HCM đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng giải quyết. Lãnh đạo Sở Xây dựng mới đây cam kết với khách hàng mua, thuê mua căn hộ tại dự án 35 Hồ Học Lãm sẽ tổ chức buổi đối thoại 4 bên, gồm Hội đồng quản lý quỹ Phát triển Nhà ở, Quỹ Phát triển Nhà ở TP.HCM, Công ty Địa ốc Hoàng Quân và khách hàng. 

Dân mua nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm “quậy tưng” Sở Xây dựng TP.HCM - Ảnh 4
Đây không phải lần đầu cư dân 35 Hồ Học Lãm kéo đến Sở Xây dựng TP.HCM. 

Ban đại diện cư dân 35 Hồ Học Lãm cho rằng, chủ đầu tư và Công ty Địa ốc Hoàng Quân đã nhiều lần thất hứa ngày bàn giao nhà nên hạn chót tổ chức buổi đối thoại là vào ngày 6/6/2019. Tuy nhiên, đến ngày này các cơ quan liên quan vẫn chưa tổ chức đối thoại. Bức xúc, nhiều khách hàng đã kéo đến Sở Xây dựng yêu cầu được giải quyết. 

Dân mua nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm “quậy tưng” Sở Xây dựng TP.HCM - Ảnh 5
Người dân tập trung trong khuôn viên Sở Xây dựng. 
Dân mua nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm “quậy tưng” Sở Xây dựng TP.HCM - Ảnh 6
Lãnh đạo Sở Xây dựng cử cán bộ tiếp dân. 

Dự án nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm có quy mô 718 căn hộ, trong đó có 307 căn nhà ở xã hội, 56 căn nhà ở xã hội bán giá thương mại, 101 căn nhà ở xã hội cho thuê. Đến nay, sau hơn 1 năm trễ hẹn bàn giao, khách mua căn hộ tại dự án này vẫn chưa biết đến bao giờ nhận được nhà? 

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   dự án 35 Hồ Học Lãm Công ty Địa ốc Hoàng Quân nhà ở xã hội Nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm công ty địa ốc hoàng quân lừa đảo

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 26 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?