Dân mua nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm “quậy tưng” Sở Xây dựng TP.HCM

Dự án liên tục trễ hẹn bàn giao, khách hàng nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư, Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân đối thoại, cam kết thời gian bàn giao nhà. Tuy nhiên, yêu cầu đối thoại của người dân không được đáp ứng.

Sáng 11/6, đông đảo khách hàng mua căn hộ tại dự án Nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm (phường An Lạc, quận Bình Tân) đã kéo đến trụ sở Sở Xây dựng TP.HCM trên đường Trương Định, quận 3 để căng băng rôn yêu cầu được giải quyết. Khách mua dự án 35 Hồ Học Lãm căng băng rôn trước Sở Xây dựng TP.HCM. “Yêu cầu chủ tịch hội đồng quỹ phát triển đối thoại trực tiếp với cư dân 35 Hồ Học Lãm”, “Lãnh đạo Thành phố hãy cứu lấy chúng tôi”, “Kính mong các cấp lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cứu giúp dân nghèo mua nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm”, “Đề nghị Sở Xây dựng thu hồi dự án 35 Hồ Học Lãm”… đó là nội dung trên các băng rôn được người dân căng trước trụ sở Sở Xây dựng sáng nay.

Người dân yêu cầu được đối thoại trực tiếp. Dự án nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm do Quỹ Phát triển Nhà ở TP.HCM làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Công ty Địa ốc Hoàng Quân) làm đơn vị phát triển. Được khởi công từ tháng 5/2016 và dự kiến bàn giao vào cuối năm 2017, thế nhưng đến nay dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, người mua vẫn chưa được nhận bàn giao. Người dân căng băng rôn sáng nay. Dự án trễ hẹn bàn giao nhà nhiều lần, khách hàng bức xúc đã gửi đơn kêu cứu đến các cấp lãnh đạo và UBND TP.HCM đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng giải quyết. Lãnh đạo Sở Xây dựng mới đây cam kết với khách hàng mua, thuê mua căn hộ tại dự án 35 Hồ Học Lãm sẽ tổ chức buổi đối thoại 4 bên, gồm Hội đồng quản lý quỹ Phát triển Nhà ở, Quỹ Phát triển Nhà ở TP.HCM, Công ty Địa ốc Hoàng Quân và khách hàng.

Đây không phải lần đầu cư dân 35 Hồ Học Lãm kéo đến Sở Xây dựng TP.HCM. Ban đại diện cư dân 35 Hồ Học Lãm cho rằng, chủ đầu tư và Công ty Địa ốc Hoàng Quân đã nhiều lần thất hứa ngày bàn giao nhà nên hạn chót tổ chức buổi đối thoại là vào ngày 6/6/2019. Tuy nhiên, đến ngày này các cơ quan liên quan vẫn chưa tổ chức đối thoại. Bức xúc, nhiều khách hàng đã kéo đến Sở Xây dựng yêu cầu được giải quyết. Người dân tập trung trong khuôn viên Sở Xây dựng. Lãnh đạo Sở Xây dựng cử cán bộ tiếp dân. Dự án nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm có quy mô 718 căn hộ, trong đó có 307 căn nhà ở xã hội, 56 căn nhà ở xã hội bán giá thương mại, 101 căn nhà ở xã hội cho thuê. Đến nay, sau hơn 1 năm trễ hẹn bàn giao, khách mua căn hộ tại dự án này vẫn chưa biết đến bao giờ nhận được nhà?

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