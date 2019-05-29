Bình Thuận: Hàng loạt dự án BĐS rao bán khi chưa đủ điều kiện bị "tuýt còi"

Không gian sống 29/05/2019 07:00

Qua kiểm tra của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho thấy, đa số các dự án bất động sản bị phản ánh đều trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa hoàn chỉnh các thủ tục, thậm chí có dự án chưa có giấy phép xây dựng...

Ngày 28/5, ông Xà Dương Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan này vừa có văn bản yêu cầu hàng loạt công ty kinh doanh bất động sản (BĐS) chấn chỉnh việc mua bán, giao dịch và chuyển nhượng các dự án trên địa bàn. 

Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết, qua theo dõi tiến độ thực hiện nhiều dự án đầu tư phân lô, chuyển nhượng đất nền trên địa bàn thời gian qua nhận thấy, đa số các dự án đều trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa hoàn chỉnh các thủ tục, thậm chí chưa có giấy phép xây dựng. 

Tuy nhiên, Sở Xây dựng tiếp nhận nhiều phản ánh về việc các chủ đầu tư và đơn vị phân phối các dự án trên rao bán, chuyển nhượng BĐS thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền của người mua… Các hình thức này không được quy định trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS và các quy định pháp luật liên quan. 

Những dự án BĐS Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận chấn chỉnh việc mua bán, giao dịch và chuyển nhượng, gồm: Khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh trang đô thị và dịch vụ - thương mại Hưng Long (phường Hưng Long, TP.Phan Thiết); Khu dân cư Tiến Lợi (xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết) do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Thịnh làm chủ đầu tư; 

Dự án Goldsand Hill Villa (phường Mũi Né, TP.Phan Thiết) do Công ty TNHH Lộc Tú làm chủ đầu tư; dự án Khu dân cư HTV.BT – Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) do Công ty cổ phần HTV.BT Việt Nam làm chủ đầu tư; dự án Khu dân cư nông thôn Hàm Thắng – Hàm Liêm (giai đoạn 2; huyện Hàm Thuận Bắc) do Công ty TNHH Nguyên Bình làm chủ đầu tư; 

Bình Thuận: Hàng loạt dự án BĐS rao bán khi chưa đủ điều kiện bị 'tuýt còi' - Ảnh 1
Chưa đáp ứng đủ điều kiện nhưng nhiều dự án tại Bình Thuận đã rầm rộ rao bán. 

Dự án Summer Land Mũi Né (phường Phú Hài, TP.Phan Thiết) do Công ty Hưng Lộc Phát làm chủ đầu tư; dự án Ocean Light Center (phường Hưng Long, TP.Phan Thiết) của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Huy Hoàng làm chủ đầu tư; dự án Lấn biển tạo khu dân cư – thương mại – dịch vụ mới La Gi (Thị xã La Gi; tên thương mại là Queen Pearl Marina Complex) do Công ty TNHH Xây dựng – thương mại và dịch vụ Vi Nam làm chủ đầu tư. 

Trong đó, dự án Queen Pearl Marina Complex hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ di dời cho người dân có tài sản trên đất dự án. Thế nhưng Công ty cổ phần DKRA Việt Nam đã rầm rộ rao bán. 

Để hoạt động kinh doanh BĐS theo đúng quy định, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị các doanh nghiệp không thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới BĐS để thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí; đăng tải trên mạng internet các nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch BĐS tại các dự án. 

“Trong năm 2019, Sở Xây dựng sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về kinh doanh BĐS sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định”, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh. 

 

 

 

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