Bình Thuận: Hàng loạt dự án BĐS rao bán khi chưa đủ điều kiện bị "tuýt còi"

Những dự án BĐS Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận chấn chỉnh việc mua bán, giao dịch và chuyển nhượng, gồm: Khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh trang đô thị và dịch vụ - thương mại Hưng Long (phường Hưng Long, TP.Phan Thiết); Khu dân cư Tiến Lợi (xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết) do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Thịnh làm chủ đầu tư;

Dự án Goldsand Hill Villa (phường Mũi Né, TP.Phan Thiết) do Công ty TNHH Lộc Tú làm chủ đầu tư; dự án Khu dân cư HTV.BT – Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) do Công ty cổ phần HTV.BT Việt Nam làm chủ đầu tư; dự án Khu dân cư nông thôn Hàm Thắng – Hàm Liêm (giai đoạn 2; huyện Hàm Thuận Bắc) do Công ty TNHH Nguyên Bình làm chủ đầu tư;

Chưa đáp ứng đủ điều kiện nhưng nhiều dự án tại Bình Thuận đã rầm rộ rao bán.

Dự án Summer Land Mũi Né (phường Phú Hài, TP.Phan Thiết) do Công ty Hưng Lộc Phát làm chủ đầu tư; dự án Ocean Light Center (phường Hưng Long, TP.Phan Thiết) của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Huy Hoàng làm chủ đầu tư; dự án Lấn biển tạo khu dân cư – thương mại – dịch vụ mới La Gi (Thị xã La Gi; tên thương mại là Queen Pearl Marina Complex) do Công ty TNHH Xây dựng – thương mại và dịch vụ Vi Nam làm chủ đầu tư.

Trong đó, dự án Queen Pearl Marina Complex hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ di dời cho người dân có tài sản trên đất dự án. Thế nhưng Công ty cổ phần DKRA Việt Nam đã rầm rộ rao bán.

Để hoạt động kinh doanh BĐS theo đúng quy định, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị các doanh nghiệp không thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới BĐS để thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí; đăng tải trên mạng internet các nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch BĐS tại các dự án.

“Trong năm 2019, Sở Xây dựng sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về kinh doanh BĐS sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định”, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh.