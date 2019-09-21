Bán đất nền 3 năm, không giao sổ đỏ, Công ty Đất Xanh hẹn rồi lại… hứa

Không gian sống 21/09/2019 11:01

Kéo dài suốt 3 năm sau khi mua đất nền, vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận sử dụng đất, nhiều người kêu cứu, nhưng Công ty CP Dịch vụ BĐS Đất Xanh liên tục thất hứa, không giải quyết.

Mới đây, ngày 19/9/2019, nhóm khách hàng mua đất thuộc dự án Gold Hill Trảng Bom Đồng Nai từ năm 2016, thêm một lần hụt hẫng khi những đòi hỏi của họ về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mua không được đáp ứng.

Ngày 19/3/2019, Công ty CP Dịch vụ BĐS Đất Xanh (Công ty Đất Xanh) có công văn thông báo đến ngày 19/9/2019 sẽ giải quyết vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, công ty này vẫn “lặng im”. Bức xúc, người dân đã yêu cầu công ty tổ chức cuộc họp vào ngày 20/9.

Bán đất nền 3 năm, không giao sổ đỏ, Công ty Đất Xanh hẹn rồi lại… hứa - Ảnh 1
Văn phòng giao dịch Công ty Đất Xanh

Cuộc họp diễn ra tại Văn phòng giao dịch (địa chỉ 368/9 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) ngày 20/9 tiếp tục để lại trong lòng người mua đất nỗi thất vọng ê chề.

Mở đầu cuộc họp, bà Diệp Thùy Linh, cán bộ Dịch vụ khách hàng Công ty Đất Xanh cho biết: "Hiện tại liên quan đến việc sang tên cho khách hàng, chủ đầu tư đã rất nỗ lực. Tuy nhiên tiến trình này vẫn chưa được xử lý xong do một số lý do khách quan từ cơ quan nhà nước. Trong thời gian tiếp theo, chủ đầu tư sẽ cố gắng hoàn thành nốt phần còn lại. Sự việc này cũng là tình trạng bất khả kháng, công ty không lường trước được”.

Bà Linh đưa ra 2 phương án: Một, nếu khách hàng “đồng hành”, công ty hỗ trợ một phần lãi suất. Hai, nếu không “đồng hành” cùng chủ đầu tư, công ty sẽ tiến hành giải quyết theo điều khoản hợp đồng.

Bán đất nền 3 năm, không giao sổ đỏ, Công ty Đất Xanh hẹn rồi lại… hứa - Ảnh 2
Đại diện Công ty Đất Xanh tiếp tục hứa sẽ sớm giải quyết vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Không đồng ý với những phát biểu chung chung từ bà Linh, đại diện khách hàng yêu cầu Công ty Đất Xanh minh bạch thông tin: công ty đã rút tiền ký quỹ để triển khai dự án hay chưa, việc triển khai xây dựng nhà văn hóa, tiện ích như thế nào…

Bán đất nền 3 năm, không giao sổ đỏ, Công ty Đất Xanh hẹn rồi lại… hứa - Ảnh 3
Người mua đất yêu cầu Công ty Đất Xanh sớm chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đại diện khách hàng cũng yêu cầu Công ty Đất Xanh giải thích nguyên nhân chưa được cấp sổ đỏ. Đồng thời, khách hàng yêu cầu công ty phải có kế hoạch chi tiết xử lý vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong trường hợp buộc phải thanh lý hợp đồng, công ty phải thanh lý theo giá thị trường.

Bán đất nền 3 năm, không giao sổ đỏ, Công ty Đất Xanh hẹn rồi lại… hứa - Ảnh 4
Ông Ngô Viết Quốc Thanh - đại diện Công ty Đất Xanh trả lời thắc mắc của người mua đất

Ông Ngô Viết Quốc Thanh, cán bộ pháp chế Công ty Đất Xanh cho biết, vướng mắc về thủ tục xuất phát từ phía các công ty sở hữu đất trước đó khiến tiến trình chuyển quyền sử dụng đất “không còn đơn giản”, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

"Chậm nhất là ngày 30/9/2019, công ty sẽ có văn bản nêu rõ thực trạng, hướng giải quyết rõ ràng về vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất", ông Thanh nói.

Bán đất nền 3 năm, không giao sổ đỏ, Công ty Đất Xanh hẹn rồi lại… hứa - Ảnh 5
Khách hàng ký tên vào danh sách các hộ dân mua đất khu dân cư dự án Gold Hill Trảng Bom, Đồng Nai, đòi quyền lợi chính đáng

Đồng thời, ông Thanh cũng thông tin, tại thời điểm triển khai dự án, cơ quan có thẩm quyền không yêu cầu thực hiện ký quỹ. Do vậy vấn đề ký quỹ không phát sinh.

Về vấn đề triển khai xây dựng nhà văn hóa, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản đề xuất chủ đầu tư chuyển tiền để UBND huyện Trảng Bom trực tiếp làm chủ đầu tư, thực hiện xây dựng. Công ty Đất Xanh đồng ý phương án trên và đang chờ UBND tỉnh thanh tra, phê duyệt.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thu Hồng (khách hàng mua đất nền dự án Gold Hill, sinh sống tại TP.HCM) chia sẻ: "Chúng tôi cần trả lời rõ ràng lý do tại sao không sang nhượng được chủ quyền cho một nhóm khách hàng. Dự án này có 1.041 nền nhưng 920 nền được sang tên, còn 123 nền chưa được sang tên”.

Theo bà Hồng, sau quá trình dài Công ty Đất Xanh hứa hẹn liên tục, tháng 4/2019, nhiều người đến UBND tỉnh đồng Nai, mới hay dự án này chưa làm đúng quy hoạch.

Hàng trăm người mua đất dự án Gold Hill Trảng Bom Đồng Nai than vắn thở dài chẳng biết khi nào mới nhận được giấy chủ quyền sử dụng đất, trong khi chủ đầu tư dự án cứ mãi lập lờ.

Clip: Bà Su Thị Kim Cúc (khách hàng mua đất nền dự án Gold Hill, sinh sống tại TP.HCM) mong muốn Công ty Đất Xanh có kế hoạch xử lý chi tiết về vấn đề chậm chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

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