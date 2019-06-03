Bà Rịa - Vũng Tàu: Những chung cư, khách sạn, resort nào bị thanh tra trong năm nay?

Không gian sống 03/06/2019 11:59

Trong kế hoạch thanh kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019 về lĩnh vực môi trường kết hợp tài nguyên nước có hàng loạt chung cư, khu nhà ở, khách sạn và resort tại TP. Vũng Tàu. 

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, Thanh tra sở này đã và đang tiếp tục thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-STNMT phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Đây là đợt thanh kiểm tra nhằm mục đích phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, kiêm quyết xử lý nếu phát hiện sai phạm. 

Theo đó, Thanh tra Sở TN&MT tỉnh sẽ tiến hành thanh kiểm tra về lĩnh vực môi trường đối với 108 cơ sở; tài nguyên nước có 23 cơ sở; tài nguyên nước kết hợp môi trường có 102 cơ sở, lĩnh vực khoáng sản có 33 cơ sở; khoáng sản kết hợp môi trường có 7 cơ sở; lĩnh vực đất đai có 34 đơn vị…

Trong lĩnh vực tài nguyên nước kết hợp môi trường, Thanh tra Sở TN&MT sẽ thanh kiểm tra hàng loạt chung cư, dự án khu nhà ở, resort, khu du lịch và khách sạn trên địa bàn, nhất là các cơ sở tại TP. Vũng Tàu. Đơn vị phối hợp chính là Chi cục Bảo vệ môi trường và Phòng tài nguyên nước. 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Những chung cư, khách sạn, resort nào bị thanh tra trong năm nay? - Ảnh 1
Khách sạn Cap Saint Jaces và khách sạn Ngôi sao DIC của Công ty CP Du lịch và thương mại DIC nằm trong kế hoạch thanh tra. 

Cụ thể, các chung cư, trung tâm thương mại lọt vào “tầm ngắm” thanh tra của Thanh tra Sở TN&MT tỉnh gồm: Chung cư Saigonres Tower (phường Thắng Tam) và chung cư 22 tầng Thuỳ Vân của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn; chung cư thương mại Vũng Tàu Center (đường Lê Lợi, phường 4) và TTTM căn hộ cao cấp Vũng Tàu Plaza (đường Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu) của Công ty CP Thương mại du lịch Vũng Tàu – Sài Gòn; 

Khu nhà ở Đại An (phường 9) của Công ty CP Xuất nhập khẩu đầu tư tổng hợp tác Quốc Tế; tổ hợp khách sạn – căn hộ Sơn Thịnh 26 tầng của DNTN Sơn Thịnh làm chủ đầu tư. 

Những khách sạn lớn tại TP. Vũng Tàu cũng nằm trong kế hoạch thanh tra gồm: Khách sạn Imperial của Công ty CP Lạc Việt; khách sạn Cap Saint Jaces và khách sạn Ngôi sao DIC của Công ty CP Du lịch và thương mại DIC; Lan Rừng Resort & Spa - Chi nhánh của Công ty TNHH Da Vàng – Lan Rừng Resort; 

Khách sạn Mường Thanh – Chi nhánh của DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên; khách sạn Phoenix của Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ du lịch Phượng Hoàng; Khách sãn Pullman Vũng Tàu và Trung tâm hội nghị Quốc tế của Công ty CP Đầu tư phát triển Phương Nam…

Bà Rịa - Vũng Tàu: Những chung cư, khách sạn, resort nào bị thanh tra trong năm nay? - Ảnh 2
Dự án Khu du lịch và biệt thự cao cấp Ocenami của Công ty CP Du lịch Hoa Anh Đào cũng vào "tầm ngắm" thanh tra. 

Tại huyện Đất Đỏ, địa phương được biết đến có nhiều dự án khu du lịch, resort ven biển, có 3 cơ sở trong danh sách thanh kiểm tra. Gồm: Khu du lịch và biệt thự cao cấp Ocenami của Công ty CP Du lịch Hoa Anh Đào; Resort Thuỳ Dương của Công ty CP Du lịch thương mại và xây dựng Trân Châu; khu du lịch Bến Thành – Long Hải của Công ty CP Bến Thành Long Hải. 

Ngoài ra, một số khu du lịch tại huyện Xuyên Mộc cũng được Sở TN&MT lên sách danh thanh tra như: Khu du lịch sinh thái giải trí phức hợp Hồ Tràm (Hồ Tràm Strip) của Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm; khu du lịch Hồ Tràm Osaka – Chi nhánh của Công ty CP Cam Ly;khu du lịch Sanctuary Hồ Tràm của Công ty CP Du lịch Hải Vương…

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