5 thói quen PHÁ TÀI cần phải tránh kẻo vô tình ĐUỔI THẦN TÀI đi mất mà không biết - Removed

Nhiều người vô tình làm những hành động cấm kỵ này mà không ý thức được sự nguy hại của thói quen phá tài này.

Cắn móng tay

Không ít người thường cắn móng tay, nếu là trẻ nhỏ thì có thể là cho là chưa ý thức được việc làm của mình nhưng nếu là người trưởng thành thì rõ ràng là kiểm soát được nhưng vận phạm sai lầm. Người này làm việc dễ căng thẳng, thiếu cảm giác an toàn, có tính nghi ngờ nặng nề, không tin tưởng người khác, có tâm sự gì cũng giấu trong lòng.

Chính vì những đặc điểm này mà khiến cho phương diện tài lộc cùng tình cảm của người đó bị tổn hại. Không những khó kiếm tiền, khó giữ tiền mà hôn nhân cũng không trọn vẹn như ý.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng vật phẩm phong thủy bừa bãi

Việc sử dụng vật phẩm phong thủy để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an sức khỏe, cầu may mắn không phải chuyện xấu nhưng nếu dùng bừa bãi, sai cách thì lại hóa tai hại. Ví dụ như bày vật phẩm vượng tài ở trên bàn, khay trà hay trên bệ cửa sổ, bày ở bất cứ mọi nơi thì lợi bất cập hại.

Tất cả những vật phẩm phong thủy đều có tác dụng cũng như phương vị thích hợp riêng, nếu không hiểu rõ công dụng và cách dùng cho đúng thì thà không bày còn hơn. Nếu thực sự có nhu cầu sử dụng thì nên tham khảo các bài viết cung cấp kiến thức chuẩn hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia để có sự sắp xếp hợp lý nhất.

Ngồi rung đùi

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người rung chân khi đứng hoặc ngồi mà không ý thức được sự nguy hại của thói quen phá tài này.



Châm ngôn có câu: nam rung thì nghèo, nữ rung thì tiện, nam nữ rung chân đều không tốt. Đàn ông rung chân rất khó đại phú đại quý, cho dù có tiền thì cuối cùng tài sản cũng không tụ tập được. Phụ nữ rung chân thì không nhưng tiền tài không thuận mà phương diện tình cảm cũng gặp nhiều vấn đề.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-thoi-quen-pha-tai-can-phai-tranh-keo-vo-tinh-duoi-than-tai-di-mat-ma-khong-biet-431761.html