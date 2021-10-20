3 vị trí TUYỆT ĐỐI không được đặt gương nếu không muốn tiêu hao tài lộc, sức khoẻ giảm sút và lục đục gia đình

Khi ngủ, con người đang trong trạng thái thả lỏng, thư thái nhất. Nếu không may, tỉnh dậy giữa đêm nhìn thấy mình trong gương, bạn sẽ dễ bị giật mình, tổn thương tinh thần và ảnh hưởng đến tâm trạng trong suốt một ngày.

Dù sức khỏe tinh thần, mà dân gian gọi là "vía" của bạn mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì việc để gương đối diện giường ngủ trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Ngoài ra, việc gương đối diện giường được cho là dễ khiến các cặp vợ chồng bất hòa và có tư tưởng ngoài luồng.

Cửa là nơi thu hút tài lộc vào nhà, đón những luồng khí tốt cho không gian sống. Đặt gương ở đối diện của chính là một trong những đại kỵ phong thủy.

Gương có tính phản xạ nên đặt ở ngay cửa ra vào sẽ khiến tài lộc mất đi ngay khi vừa mở cửa. Điều này khiến công việc của các thành viên trong gia đình gặp khó khăn.

Đặt gương ở cửa ra vào khiến các dòng khí tốt và tài vận đồ ngược ra ngoài, làm hao tài tán lộc.

Ngoài ra, nó cũng khiến sức khỏe của các thành viên trong gia đình không tốt, mối quan hệ trong nhà cũng dễ gặp xung đột. Không những vậy, gương đặt đối diện cửa chính cũng khiến người ngoài có thể biết được những việc xảy ra trong gia đình bạn, làm mất đi sự riêng tư và an toàn, dễ gây cảm giác bất an, lo lắng.

Gương có tính phản xạ nên đặt ở ngay cửa ra vào sẽ khiến tài lộc mất đi ngay khi vừa mở cửa. Ảnh minh hoạ: Internet

Gương đặt ở vị trí cầu thang

Một chiếc gương đặt dưới chân cầu thang sẽ "cắt đứt" chân hoặc đầu của bạn, tức là tác động đến lòng tự trọng của bạn. Vì vậy, không nên đặt gương ở vị trí này. Điều này vi phạm thuyết phong thủy và sẽ khiến nguồn năng lượng đi ra ngoài, chủ nhân sẽ không có được sức khỏe tốt.

Nếu trong nhà bạn có một tấm gương lớn được bố trí tại vị trí phản xạ hình ảnh cầu thang, thì đó là một trong những nguyên nhân quan trọng gây nên sự bất đồng, cãi cọ, tranh biện thường xuyên giữa vợ chồng chủ nhân. Ngay từ xưa dân gian đã quan niệm, cầu thang tượng trưng cho lưỡi. Vì thế, đặt gương phản xạ với cầu thang sẽ tạo ra hiện tượng "khẩu thiệt trường", nhiều thị phi.

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