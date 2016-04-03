Alok nói: Con đã nói chuyện với một vài người về công việc của Sanchi. Ông nội nói: thật tốt, nó sẽ giúp con bé vượt qua khỏi cơn khủng hoảng tinh thần này. Anandi nói: con bé đang làm việc cho NGO. Sanchi bảo với Anandi rằng cô muốn tham gia NGO và là việc phúc lợi. Anandi rất ngạc nhiên. Cô nói về những người phụ nữ đang ban phước cho cô trong đền thờ. Anandi cười. Ira và Meenu đều rất hạnh phúc. Sanchi nói: con cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc. Anandi ôm lấy cô và bảo cô hãy chụp ảnh để làm thẻ hội viên. Sanchi cám ơn Anandi. Mọi người đều vui mừng vì sự thay đổi của Sanchi.

Nandu chỉ vào ngôi nhà cậu làm cho Mannu. Bà nội lo lắng cho Jagya và Ganga. Bà nói: chúng đã không thông báo cho chúng ta khi chúng đến. Mannu đến nhà gọi bà nội. Cậu chạy đến chỗ bà nội. Mọi người cùng cười. Jagya và Ganga đi vào. Sumitra bế Abhi. Nandu bảo Mannu đi vào cùng cậu ấy. Gehna bảo họ uống trà. Jagya nhớ lại những lời của bác sĩ. Jagya nói với Sumitra rằng họ đã ra ngoài chơi và Mannu rất thích thú. Ganga suy sụp và khóc. Mọi người vội vã hỏi cô. Bà nội hỏi có vấn đề gì? Sumitra hỏi: Jagya đã nói gì sao? Bhairon hỏi: chuyện gì đã xảy ra? Jagya nói: chúng con đã đưa Mannu tới Jaipur kiểm tra sức khỏe . Bà nội nói: thằng bé vẫn khỏe chứ. Jagya nói: không có gì tốt với thằng bé cả, Mannu đang phải chịu đựng căn bệnh ung thư máu. Mọi người đều bị sốc.

Sanchi nói với những người phụ nữ NGO rằng Sanchi đang tham gia NGO. Cô nói về những gia vị mà họ sẽ bán từ cái tên NGO. Anandi chỉ cho Sanchi các loại gia vị mà những người phụ nữ đã chuẩn bị và nói chúng ta sẽ bán những thứ này. Cô bảo cô ấy hãy quản lý việc đống gói và chất lượng. Sanchi nói: em rất vui, em đang có một ý tưởng trong đầu, tại sao chúng ta phải phụ thuộc vào những cửa hàng bên ngoài, chúng ta có thể quảng cáo ngay tại cửa hàng của chúng ta. Anandi nói: đó là một ý tưởng tuyệt vời. Chanda gọi Anandi rất to. Anandi nói: có chuyện gì xảy ra vậy? Chanda nói với cô về Avanti – người đang gặp rắc rối. Chanda nói: bà con bên chồng Avanti đang bắt chồng cô ấy kết hôn lần nữa. Anandi và Sanchi đến gặp Avanti.

Ganga bảo Mannu uống syrup. Mannu uống nó. Bà nội đau khổ nhìn Mannu. Bà bế cậu bé lên và đưa cậu ra ngoài chơi. Ganga bắt đầu khóc. Bà nội an ủi cô. Bà nói: hãy cứ để cảm xúc của cháu bộc lộ qua nước mắt, nhưng đừng khóc sau đó, ta sẽ không để cho cháu khóc. Bà nói với cô rằng bọn trẻ sẽ thấy thế nào nếu như cô khóc. Anandi bảo cô phải chiến đấu với bệnh tật. Cô nói: tôi đã làm sankalp vì vậy Mannu sẽ khỏe mạnh. Bà bảo cô hãy hứa với bà rằng sẽ không để rơi thêm nước mắt nữa. Ganga hứa với bà trong khi vẫn đang khóc.

Tập 18b

Tập phim bắt đầu với cảnh Jagya nhớ lại những lời của bác sĩ nói về Mannu. Anh khóc và cảm thấy buồn bã. Sumitra nói: Mẹ chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì có thể xảy ra với Mannu của chúng ta, thằng bé sẽ khỏe lại thôi. Jagya nói: chúng ta phải bắt đầu điều trị nhưng cần phải tìm được loại thuốc có tác dụng. Jagya nói: xạ trị là một sự lựa chọn duy nhất cho chúng ta. Nếu không làm xạ trị thì sau đó chúng ta sẽ phải thấy sự đau đớn của Mannu. Sumitra nói: không chuyện gì có thể xảy ra với thằng bé, mẹ đã không tự phạt để chuộc lỗi cho những hành vi không tốt với Mannu và Ganga.

Bà bảo cậu bé đã trở thành bệnh nhân. Gehna và Sumitra bảo Ganga hãy ăn chút gì đó. Ganga từ chối. Sumitra nói: Mannu đều được mọi người yêu quý. Ganga nói: con chưa thấy đói. Sumitra bảo cô hãy ăn vì Abhi vì cô còn phải cho cậu bé bú. Sumitra nói: một người mẹ đều quan trọng như nhau với tất cả các con.

Anandi và Sanchi đến chỗ Avanti cùng những người phụ nữ NGO. Avanti nói cô đã kết hôn cách đây 2 năm và kể từ sau đó những người họ hàng bên chồng luôn gây rắc rối cho cô và hỏi về của hồi môn. Cô nói: bố tôi rất nghèo, không thể đưa cho họ thêm tiền nữa, chồng tôi thì luôn đánh đạp tôi và điều kiện của tôi càng xấu hơn sau khi sinh con gái, bố tôi đã cầu xin họ nhưng họ không nghe, ngày hôm nay họ đã đuổi tôi cùng với con của tôi. Anandi nói: Có phải sự thật là họ đang tìm một cô gái cho con trai của họ không? Cô bảo cô ấy hãy đến với họ. Avanti nói: họ rất xấu xa. Anandi nói: họ không biết tôi và bảo cô ấy hãy đến cùng cô. Sanchi nói với Ira và Meenu về sự khốn khổ của Avanti. Cô nói: con đã rất ấn tượng với chị dâu, chị ấy đã liên kết được mọi người chỉ trong một phút.

Cô đưa ra thẻ thành viên của mình. Meenu cám ơn Anandi vì đã mang tới sự thay đổi trong con người Sanchi. Bà nói: thím đã thấy một sự thay đổi tốt đẹp trong con bé. Anandi nói: bây giờ con bé là trách nhiệm của con, ngày hôm nay con bé bắt đầu một cuộc sống mới, chúng ta nên làm đồ ngọt. Cô đi làm đồ ngọt. Anandi quyết định chuẩn bị kevar và nghĩ phải hỏi bà nội về lượng đường. Cô gọi cho bà và chào bà. Bà nói mọi người đều khỏe.

Anandi hỏi chuyện gì đã xảy ra? Bà nội khóc và nói Mannu của chúng ta đang bị đau đớn vì một căn bệnh nguy hiểm: ung thư. Anandi bị sốc. Bà nội nói: ung thư máu. Anandi nói: sao điều đó có thể chứ? Bà nói: chúng ta đang rất đau khổ, thần Devi phải làm cho thằng bé khỏe lên. Anandi hỏi về Ganga. Bà bảo cô ấy đang suy sụp, chúng ta làm cho cô ấy hiểu để chăm sóc cho lũ trẻ. Anandi nói: cháu sẽ nói chuyện với cô ấy và sẽ tới Jaitsar. Bà nội bảo cô hãy cầu nguyện cho Mannu. Cô nói rằng cô sẽ cầu nguyện. Jagya nói: chúng ta phải đưa Mannu lên Jaipur để điều trị. Bà nội nói: thằng bé sẽ bị mệt và bảo anh hãy gọi bác sĩ tới đây. Jagya nói: chúng ta không có thuốc ở đây. Bà nội bảo anh hãy mua thuốc và để nó trong bệnh viện của họ.

Bà bảo Basant và Bhairon mua thuốc và để nó trong bệnh viện. Jagya và Ganga bắt gặp sự ra hiệu của bà. Jagya ôm lấy bà và khen tình yêu của bà dành cho Mannu. Bà nội bảo: Mannu là cháu trai của ta, không có gì quan trọng hơn thằng bé, ta tin rằng thằng bé sẽ khỏe. Bà bảo anh ăn đồ ăn. Ganga nói với Jagya rằng Mannu đang khóc rất nhiều sau khi uống thuốc. Jagya nói: bác sĩ đã bảo chúng ta hãy chia viên thuốc vào buổi tối. Anh tức giận. Ganga nói: lũ trẻ rất vui. Jagya nói: anh không làm được loại thuốc này. Ganga nhận được cuộc gọi từ Anandi.

Anandi nói: bà nội đã kể với tôi về bệnh tình của Mannu. Cô trao sức mạnh cho Ganga. Ganga nói:: tôi đang cố gắng. Anandi bảo cô hãy tin tưởng vào Jagya. Cô nói về bà và nói bà yêu thương cô rất nhiều.Ganga nhớ lời hứa của cô làm với bà. Ganga nói: tôi không thể mềm yếu được. Anandi bảo cô hãy đưa máy cho Jagya. Cô nói: em biết tình trạng của anh nhưng nếu anh cần sự giúp đỡ của chúng em thì sau đó đừng lưỡng lự. Jagya cám ơn cô và tắt điện thoại. Jagya nói xin lỗi Ganga. Ganga nói: em phải đưa thuốc cho thằng bé bằng bất cứ cách gì. Jagya nói: anh muốn thấy thằng bé khỏe mạnh. Ganga nói: em cũng vậy. Xem tập tiếp theo tại đây