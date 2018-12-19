Vừa vô địch AFF Cup, Bùi Tiến Dũng vội về quê bắt cá, còn các cầu thủ khác làm gì?

Sau mùa giải AFF Cup 2018 thành công, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đang có thời gian nghỉ ngơi trước khi tập trung trở lại vào ngày 20/12.
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Sau trận thắng trước Malaysia và đoạt cúp vô địch AFF Cup 2018, các cầu thủ của đội tuyển quốc gia đang có thời gian ngắn nghỉ ngơi, vui chơi cùng bạn bè người thân trước khi trở lại tập luyện cho giải đấu mới vào ngày 20/12.
Trong khi Duy Mạnh, Huy Hùng và trung vệ Bùi Tiến Dũng đi du lịch cùng bạn gái thì Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức tranh thủ tận hưởng không khí đầm ấm và vui vẻ cùng gia đình. Riêng thủ môn Bùi Tiến Dũng, anh chàng về quê và hào hứng chia sẻ clip lội ruộng bắt cá vô cùng vui vẻ.