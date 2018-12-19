Vừa vô địch AFF Cup, Bùi Tiến Dũng vội về quê bắt cá, còn các cầu thủ khác làm gì?

Sau mùa giải AFF Cup 2018 thành công, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đang có thời gian nghỉ ngơi trước khi tập trung trở lại vào ngày 20/12.

Sau trận thắng trước Malaysia và đoạt cúp vô địch AFF Cup 2018, các cầu thủ của đội tuyển quốc gia đang có thời gian ngắn nghỉ ngơi, vui chơi cùng bạn bè người thân trước khi trở lại tập luyện cho giải đấu mới vào ngày 20/12.

Trong khi Duy Mạnh, Huy Hùng và trung vệ Bùi Tiến Dũng đi du lịch cùng bạn gái thì Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức tranh thủ tận hưởng không khí đầm ấm và vui vẻ cùng gia đình. Riêng thủ môn Bùi Tiến Dũng, anh chàng về quê và hào hứng chia sẻ clip lội ruộng bắt cá vô cùng vui vẻ.

Bùi Tiến Dũng khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên' khi chia sẻ clip về quê bắt cá sau chiến thắng ở AFF Cup - Ảnh: Cắt từ clip

Sau một hồi hì hục đào bới dưới đống bùn đất...

... thủ môn Bùi Tiến Dũng hớn hở khi bắt được cá - Ảnh: Cắt từ clip

Phan Văn Đức vào Bình Dương thăm gia đình - Ảnh: FBNV

Sau một giải đấu thành công, Quang Hải về nhà sum họp bên gia đình - Ảnh: Internet

Tin tức được cộng đồng mạng quan tâm nhất hiện nay là chàng cầu thủ mang áo số 19 bị nghi trục trặc tình cảm với bạn gái - Ảnh: Internet

Với những gì đã thể hiện, Đặng Văn Lâm đang nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ. Anh đang tập trung nghỉ ngơi để hồi phục thể lực - Ảnh: FBNV

Văn Quyết đang tận hưởng kỳ nghỉ bên vợ và con trai. Anh cùng Anh Đức và Đình Trọng không được thầy Park Hang Seo triệu tập cho giải Asian Cup sắp tới - Ảnh: Internet

Tiến Linh tận hưởng những ngày ngọt ngào bên bạn gái Ngọc Quyên tại Đà Lạt - Ảnh: FBNV

Duy Mạnh dành thời gian hâm nóng tình cảm bên bạn gái xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng không ngoại lệ. Anh tranh thủ đi chơi với người yêu hot girl - Ảnh: FBNV

Lộ diện người đẹp 'quyền lực' duy nhất được dự tiệc mừng Việt Nam vô địch cùng các cầu thủ Có mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ, Trang Trần là sao Việt duy nhất xuất hiện trong buổi tiệc thân mật mừng Việt Nam vô địch AFF Cup.

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