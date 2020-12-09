Vợ cũ cố diễn viên Duy Nhân lần đầu khoe ảnh con đầu lòng, dân mạng xuýt xoa vì quá đáng yêu

Hậu trường 09/12/2020 10:16

Khoảnh khắc hiếm hoi của hai mẹ con Kiều Oanh – vợ cũ Duy Nhân khiến cư dân mạng vô cùng thích thú, nhiều người để lại bình luận khen ngợi.

Cuối tháng 10/2019, Kiều Oanh - vợ cũ Duy Nhân chính thức lên xe hoa sau gần 5 năm để tang chồng. Thời điểm đó, đám cưới của Kiều Oanh nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Ai nấy đều vui mừng vì cô đã tìm được bến đỗ sau những năm tháng buồn bã.

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Kiều Oanh hạnh phúc bên chồng trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Kiều Oanh bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc bên con trai đầu lòng kèm dòng trạng thái: “Lốc chuột và mẹ… Chụp ảnh quá có tâm luôn, 1 cháu 6 cô chạy quanh lo cho Lốc. Cám ơn các cô chú nhiều nhiều”.

Qua hình ảnh đăng tải, Kiều Oanh tươi cười hạnh phúc bên thiên thần nhỏ cực đáng yêu. Cậu bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

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Vợ cũ Duy Nhân và con trai đầu lòng - Ảnh: FB

Trước đó vào tháng 7, Kiều Oanh cũng đã chia sẻ hình ảnh hiếm hoi trong thai kỳ lên trang cá nhân để thông báo “tin vui” đến mọi người: “Cũng hiền lành, đoan trang chứ không đến nỗi ghê gớm, khó chịu, đanh đá”.

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Kiều Oanh xinh đẹp trong thai kỳ - Ảnh: FB
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Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và cư dân mạng dành nhiều lời khen cho mẹ con Kiều Oanh: “Wow... trộm vía mới chào đời mà đã có nét hot boy rồi”, “Chúc mừng em”, “Cả hai mẹ con đều đẹp”, “Ui chao, trộm vía em dễ thương chưa”, “Em chúc gia đình khỏe đẹp nha chị”, “Chúc mừng cô em gái đã gia nhập hội bỉm sữa”, “Hai mẹ con ghét dễ sợ luôn á chị. Chúc mừng gia đình chị đón thêm thành viên mới”, “Chúc mừng gia đình chị nhé”…

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