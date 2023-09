Chàng siêu mẫu của Điệp vụ tuyệt mật Vĩnh Thụy đã thu hút mọi ánh nhìn trong sự kiện ra mắt game của bạn thân.



Có mặt trong sự kiện, Vĩnh Thụy khoe nét điển trai, nam tính, thu hút mọi ánh nhìn





Anh diện đồ đơn giản, nhẹ nhàng với quần jean và áo thun năng động





Vướng nghi án "cặp kè" Hoàng Thùy Linh, Vĩnh Thụy vẫn chưa có phát ngôn chính thức về mối quan hệ này







Anh cắt băng khánh thành sự kiện dành cho các game thủ





Nhạc sĩ Only C của The Remix





Sơn Ngọc Minh - cựu thành viên V-Music cũng góp mặt

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vinh-thuy-xuat-hien-sau-nghi-an-cap-ke-hoang-thuy-linh-7461.html