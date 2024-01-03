Tuổi thơ cơ cực ít người biết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Bùi Thị Xuân Hạnh, mồ côi bố từ nhỏ

Hậu trường 03/01/2024 09:39

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Bùi Thị Xuân Hạnh, mất bố từ khi học lớp 3, mẹ đã truyền cảm hứng độc lập tự chủ và mạnh mẽ trong cuộc sống.

Sau hơn 2 tháng, chủ nhân của chiếc vương miện Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 đã tìm ra chủ nhân, đó là người đẹp Bùi Thị Xuân Hạnh. Tuy nhiên kết quả này lại thổi bùng làn sóng tranh cãi. Đặc biệt, việc là học trò cưng của Vũ Thu Phương - thành viên BGK tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 cũng khiến Xuân Hạnh nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Tuổi thơ cơ cực ít người biết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Bùi Thị Xuân Hạnh, mồ côi bố từ nhỏ - Ảnh 1
Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 đã thuộc về Bùi Thị Xuân Hạnh. 

Sau đêm chung kết, khán giả phản ứng gay gắt với kết quả chung cuộc. Cộng đồng mạng thả phẫn nộ trên livestream, trang chủ Miss Cosmo Vietnam vì không hài lòng kết quả. Ngoài ra, một số hội nhóm anti Bùi Thị Xuân Hạnh xuất hiện, thể hiện lời lẽ thiếu tích cực với người đẹp vừa đăng quang.

Tuổi thơ cơ cực ít người biết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Bùi Thị Xuân Hạnh, mồ côi bố từ nhỏ - Ảnh 2
Top 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Trước sóng gió dư luận, đâu ai biết Bùi Xuân Hạnh từng có tuổi thơ cơ cực, phải phấn đấu rất nhiều trước khi có được thành tích như hiện tại. Theo đó, Xuân Hạnh mất bố từ khi mới học lớp 3, mẹ của cô trở thành trụ cột gia đình, một tay nuôi dưỡng hai chị em cô. Chính vì thế, mẹ là người truyền cảm hứng cho Xuân Hạnh về sự độc lập, tự chủ và mạnh mẽ trong cuộc sống. 

Cả hành trình của Bùi Xuân Hạnh từ khi còn bé đến thời điểm hiện tại là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Thời cấp 3, Bùi Xuân Hạnh là học sinh chuyên Hóa K58 của trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình. Với thế mạnh ở môn Hóa học, khi lên Đại học, Xuân Hạnh làm thêm công việc gia sư Hóa để tự lập về kinh tế. Cô tốt nghiệp loại Giỏi trường Đại học Kinh tế Quốc dân - một trong những trường Đại học top đầu ở Việt Nam.

Tuổi thơ cơ cực ít người biết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Bùi Thị Xuân Hạnh, mồ côi bố từ nhỏ - Ảnh 3
 Bùi Xuân Hạnh tốt nghiệp loại Giỏi trường Đại học Kinh tế Quốc dân - một trong những trường Đại học top đầu ở Việt Nam.

Tại Đại học, Bùi Xuân Hạnh giành được giải Nhì nghiên cứu khoa học. Không những vậy, cô còn học vượt và ra trường sớm hơn 1 năm so với thời hạn. Bùi Xuân Hạnh cũng có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát và trôi chảy. Tuy nhiên trong phần thi ứng xử Top 5, không thấy một người đẹp nào trả lời song ngữ ngay cả vị tân hoa hậu. 

Trước khi tốt nghiệp Đại học, Xuân Hạnh từng tham gia cuộc thi The Face Vietnam 2023 và đạt danh hiệu Á quân.

Tuổi thơ cơ cực ít người biết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Bùi Thị Xuân Hạnh, mồ côi bố từ nhỏ - Ảnh 4
Trước khi trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023, Bùi Thị Xuân Hạnh từng tham gia cuộc thi The Face Vietnam 2023 và đạt danh hiệu Á quân.

Và khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, đặc biệt là Truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Xuân Hạnh cũng thể hiện nhiều khía cạnh tài năng của bản thân. Tuy nhiên đến thời điểm đăng quang lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Tại thời điểm này, một số thông tin tiêu cực về tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023 vẫn đang nóng rực trên mạng xã hội, trong các group anti-fan. Nhóm Hội anti Bùi Thị Xuân Hạnh có hơn 3.500 thành viên tham gia sau ít giờ thành lập, được giới thiệu hoạt động với mục đích "tìm lại công bằng cho Cao Thiên Trang, Vũ Thúy Quỳnh, Ngô Bảo Ngọc". 

Tuổi thơ cơ cực ít người biết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Bùi Thị Xuân Hạnh, mồ côi bố từ nhỏ - Ảnh 5
Nhóm Hội anti Bùi Thị Xuân Hạnh. 

Người đẹp sinh năm 2001 còn bị netizen đào lại hàng loạt bài đăng cũ với ngôn từ nhạy cảm văng tục chửi thề khi trò chuyện trên mạng xã hội. Netizen nổ ra tranh cãi trái chiều và cho rằng người đẹp không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của một Hoa hậu.

Trước làn sóng phản đối của khán giả, tân hoa hậu Bùi Thị Xuân Hạnh đã phải khóa trang cá nhân facebook.

Bùi Thị Xuân Hạnh, 22 tuổi, cao 1,73 m đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 tối 31/1. Cô cao 1,73 m, số đo ba vòng 82-60-88 cm. Kết quả Bùi Thị Xuân Hạnh đăng quang đang tạo luồng ý kiến trên mạng. Nhiều khán giả cho rằng tân hoa hậu không nổi bật bằng một số thí sinh mạnh như Á hậu Hoàng Thị Nhung, Top 5 Cao Thiên Trang, Vũ Thúy Quỳnh, Ngô Bảo Ngọc.

Tuổi thơ cơ cực ít người biết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Bùi Thị Xuân Hạnh, mồ côi bố từ nhỏ - Ảnh 6
Bùi Thị Xuân Hạnh sở hữu hình thể đẹp khi cao 1,73 m, số đo ba vòng 82-60-88 cm.

Tại phần thuyết trình ở đêm chung kết, đương kim hoa hậu thể hiện sự bối rối, lúng túng. Phần trả lời của cô bị đánh giá thiếu trọng tâm. Việc cô đánh bại thí sinh được đánh giá cao Hoàng Thị Nhung đang là đề tài bàn tán trên diễn đàn sắc đẹp.

Tuổi thơ cơ cực ít người biết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Bùi Thị Xuân Hạnh, mồ côi bố từ nhỏ - Ảnh 7
Bùi Thị Xuân Hạnh là học trò cưng của Vũ Thu Phương - thành viên BGK tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 cũng khiến cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Sau khi không gia hạn bản quyền cử đại diện Việt Nam đến Miss Universe, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 lấy tên quốc tế Miss Cosmo Vietnam. Ngoài phần thưởng 300 triệu đồng, tân hoa hậu Bùi Thị Xuân Hạnh đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Cosmo do người Việt sáng lập, mùa đầu tổ chức vào năm nay.

Tân hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 sở hữu vẻ đẹp và thành tích học tập thế nào mà vừa đăng quang đã gây tranh cãi?

Tân hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 sở hữu vẻ đẹp và thành tích học tập thế nào mà vừa đăng quang đã gây tranh cãi?

Vượt qua 37 thí sinh, người đẹp Bùi Thị Xuân Hạnh giành ngôi vị cao nhất ở cuộc thi Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Người đẹp sinh năm 2001, sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng thành tích học tập đáng nể nhưng vừa đăng quang đã gây tranh cãi.

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