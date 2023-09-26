Tóc Tiên 'gỡ gạc' hậu ‘dìm hàng’ cực ác, tự tin khoe ảnh chồng chụp, tay nghề thăng hạng cực chất 

Nữ ca sĩ Tóc Tiên trong mắt công chúng gợi cảm, sexy bao nhiêu thì trong bức ảnh do chồng chụp lại bị dìm đến không thương tiếc. Thế nhưng, loạt hình ảnh mới người đẹp đăng tải gây chú ý và thu hút nhiều sự quan tâm.

Trước đó, trên Instagram cá nhân, Hoàng Touliver khoe loạt ảnh chứng minh chụp ngày càng lên tay khi bắt trọn những khoảnh khắc Tóc Tiên khoe vóc dáng nóng bỏng. Trong trang phục bơi, nữ ca sĩ với body săn chắc và quyến rũ. Thế nhưng dân tình lại "dở khóc dở cười" khi lướt đến bức ảnh cuối cùng, nữ ca sĩ bị chồng "tóm gọn" khi tạo dáng để lộ các khuyết điểm. Trên Instagram cá nhân, Hoàng Touliver dìm hàng Tóc Tiên. Ảnh: Internet Tóc Tiên trong mắt công chúng gợi cảm, sexy bao nhiêu thì trong bức ảnh này bị dìm chiều cao thấy rõ, bụng cũng không còn săn chắc và tóc thì rối bời. Thậm chí, có nhiều người nhìn qua còn ngỡ nữ ca sĩ đã lên chức mẹ bầu vì vóc dáng tròn trịa. Nữ ca sĩ không giấu khỏi sự bất ngờ khi chứng kiến những tấm hình "sống ảo" được thực hiện bởi chồng.

Ngay sau đó nam producer đã thừa nhận kéo chân và lưng ngắn đi, xong làm sao cho nó thật dị dạng để tạo ra tấm hình nữ ca sĩ sở hữu chiều cao "ba mét bẻ đôi". Để "gỡ gạc" lại hình tượng của mình, Tóc Tiên đã đăng chuyến đi biển xịn sò, trong đó có đoạn viết: "Xin trả lại sự trong sạch cho cô ấy". Tóc Tiên đã đăng chuyến đi biển xịn sò, trong đó có đoạn viết: "Xin trả lại sự trong sạch cho cô ấy". Ảnh: Internet Và sáng ngày 26/9, trên trang Facebook cá nhân, Tóc Tiên cũng đã đăng tải loạt ảnh mới và thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả. Có thể thấy, qua loạt ảnh này, cô nàng đã có những khung ảnh cực ấn tượng khi khoe được body nuột nà, đường cong chuẩn chỉnh khó ai sánh bằng. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cho biết đây là ảnh được ông xã chụp. Giờ đây, Hoàng Touliver đã ngày càng lên tay và giúp Tóc Tiên xinh đẹp hơn nhiều so với trước.

Sáng 26/9, trên trang Facebook cá nhân, Tóc Tiên cũng đã đăng tải loạt ảnh mới, nữ ca sĩ cũng cho biết đây là ảnh được ông xã chụp. Ảnh: FBNV. Tóc Tiên và Hoàng Touliver quen biết nhau thông qua chương trình "The Remix 2015". Sau đó cả hai đã có một khoảng thời gian dài làm việc cùng nhau và tạo ra nhiều sản phẩm âm nhạc nổi tiếng. Mặc dù quen biết nhau từ năm 2015 nhưng mãi đến năm 2019 cặp đôi này mới công khai chuyện tình cảm tới người hâm mộ và công chúng. Tóc Tiên và Hoàng Touliver kết hôn năm 2020. Ảnh: Internet Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau trong sinh hoạt đời thường. Ảnh: Internet Đến 20.2.2020, Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã tổ chức một cuộc hôn nhân bí mật với sự tham gia của những người thân thiết. Sau khi kết hôn cả hai cũng hiếm khi đăng ảnh của đối phương lên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, cô vẫn duy trì sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng tư một cách cân bằng. Cặp đôi vẫn ngọt ngào bên nhau trong sinh hoạt đời thường.

Tóc Tiên hiếm khi đăng ảnh diện bikini nóng bỏng bên Hoàng Touliver Sau thời gian ít khi chia sẻ về ông xã Hoàng Touliver và kín tiếng trong hôn nhân, thời gian gần đây, Tóc Tiên dường như cởi mở hơn về cuộc sống riêng tư của mình.

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