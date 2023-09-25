Đây không phải là lần đầu tiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 lên tiếng giải thích với khán giả về điều này.

Kể từ lần hợp tác cùng nhau trong nhiều dự án thiện nguyện, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs liên tục được cư dân mạng "đẩy thuyền". Thậm chí, nhiều người còn mạnh dạn ghép hẳn khuôn mặt cả 2 trong những khung ảnh cưới khiến người trong cuộc không ít lần tỏ ra phiền lòng. Kể từ lần hợp tác cùng nhau trong nhiều dự án thiện nguyện, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs liên tục được cư dân mạng "đẩy thuyền" Đặc biệt, trong các buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ, Thùy Tiên liên tục nhận được những bình luận nhắc tên Quang Linh Vlogs. Trước những hành động của cư dân mạng, Thùy Tiên mới đây bất ngờ lên tiếng nói rõ về mối quan hệ của cô và Quang Linh Vlog. Theo đó, nàng Hậu cầu xin khán giả đừng suy diễn quá nhiều gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô.

Trước những hành động của cư dân mạng, Thùy Tiên mới đây bất ngờ lên tiếng nói rõ về mối quan hệ của cô và Quang Linh Vlog “Tiên mong rằng sẽ không có suy nghĩ, suy diễn hay ý tiêu cực gì nói về các bên với nhau. Mọi người đều yêu thương, quý mến nhau nên mới có cơ hội đồng hành cùng nhau cho những điều tốt đẹp. Và Tiên mong không có suy diễn nào xảy ra để ảnh hưởng đến mối quan hệ các bên, mình thật sự quý nhau nên mới những dự án và đồng hành cùng nhau nhiều đến như vậy” - Thùy Tiên chia sẻ. Đây không phải là lần đầu tiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 lên tiếng giải thích với khán giả trước việc cô bị "đẩy thuyền" với Quang Linh Vlog. Trước đó, Thùy Tiên từng phải lên tiếng khẳng định mối quan hệ giữa cô và Quang Linh Vlog chỉ là bạn bè.

Trước đó, Thùy Tiên từng phải lên tiếng khẳng định mối quan hệ giữa cô và Quang Linh Vlog chỉ là bạn bè Nàng hậu từng chia sẻ: "Tất nhiên việc được ghép đôi với Quang Linh cũng khiến cuộc sống tôi ít nhiều bị ảnh hưởng vì mọi người bắt đầu để tâm vào các câu chuyện, các mối quan hệ nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi mong khán giả hãy tập trung vào dự án, vào những gì mà Tiên và team châu Phi đã đóng góp cho vùng đất này". Thủy Tiên từng tỏ ra khó chịu, đột ngột tắt livestream khi cư dân mạng liên tục gửi bình luận liên quan đến Quang Linh Không chỉ Thùy Tiên mà phía Quang Linh Vlog cũng từng tỏ ra bức xúc trước hành động đẩy thuyền kém duyên của một số cư dân mạng. Cụ thể, cách đây không lâu, Quang Linh từng thẳng thừng yêu cầu ê-kíp chặn ngay từ khóa “viu” - một từ mà Quang Linh từng nói khi quay hình cùng Thùy Tiên. Anh khẳng định việc bản thân về Việt Nam vì có những kế hoạch cần triển khai ở quê nhà chứ không phải chỉ về Việt Nam để hội ngộ Thùy Tiên như nhiều người gán ghép. “Mình nói thẳng mình về là có nhiều dự án, không phải về theo mục đích của ai đó hay những mong muốn này kia đâu. Từ xưa đến giờ, mình chỉ đi theo cái hướng mình vạch ra, không đi theo lời người khác. Những ai theo dõi thì cứ theo dõi. Những ai không thích theo dõi thì mọi người có thể đi theo dõi những nơi khác cũng được. Chứ đừng có mà đưa ra mấy cái đó ra đùa giỡn, không vui tí nào" - Quang Linh bức xúc. Không chỉ Thùy Tiên mà phía Quang Linh Vlog cũng từng tỏ ra bức xúc trước hành động đẩy thuyền kém duyên của một số cư dân mạng Việc một số fan bất chấp “đẩy thuyền” không chỉ gây khó chịu mà còn khiến hai nhân vật chính ngại ngùng và hạn chế tương tác với nhau. Điều này thể hiện rõ qua các lần Quang Linh và Thùy Tiên gặp mặt thì cả hai chủ động giữ khoảng cách với nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-bat-ngo-livestream-cau-xin-khan-gia-ngung-suy-dien-ieu-nay-chuyen-gi-a-xay-ra-619264.html