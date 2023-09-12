Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ lấn sân sang điện ảnh, nhận ngay cúp 'Nữ diễn viên xuất sắc nhất'

Hậu trường 12/09/2023 10:17

Nhận được sự đánh giá cao từ ban giám khảo, Hoa hậu Thuỳ Tiên không khỏi ngạc nhiên. 

Chiều 11/9, Học viện Nghệ thuật Điện ảnh CAA (do NSND Lê Khanh và bộ đôi đạo diễn - nhà sản xuất Namcito và Bảo Nhân sáng lập) tổ chức sự kiện công chiếu phim điện ảnh cuối khóa Bến bờ xa lắc. Trong dự án này, Hoa hậu Thùy Tiên, Thảo Nhi Lê và cả NSND Lê Khanh cùng thể hiện vai nữ chính Thúy - một người vợ tần tảo cả đời vì chồng con mà quên đi việc tận hưởng bản thân. Sau khi chiếu bộ phim, phía ekip cũng bất ngờ trao một số giải thưởng diễn xuất cho học viên như một lễ trao giải thật sự. Hứa Vĩ Văn và Thu Trang được mời làm giám khảo để chấm diểm, chọn ra người chiến thắng.

Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ lấn sân sang điện ảnh, nhận ngay cúp 'Nữ diễn viên xuất sắc nhất' - Ảnh 1
Hứa Vĩ Văn và Thu Trang được mời làm giám khảo để chấm diểm, chọn ra người chiến thắng

Nhận được sự đánh giá cao từ ban giám khảo, Hoa hậu Thuỳ Tiên không khỏi ngạc nhiên. Khi được hỏi về áp lực trước định kiến "người đẹp đi đóng phim", cô thẳng thắn chia sẻ: “Tôi tin áp lực sẽ tạo nên động lực. Nếu không có áp lực thì sẽ khó có được sự cố gắng, nỗ lực của tôi ở khía cạnh học diễn xuất.

Tôi chấp nhận những điều tiếng ấy, dùng áp lực để có động lực lớn hơn, luôn nhắc nhở bản thân phải làm thật tốt, thật chỉn chu để góp phần xoá đi những tranh cãi từ khán giả. Sau này, nếu tham gia một dự án điện ảnh, tôi tin mình đã cân nhắc rất kỹ lưỡng để không khiến mọi người thất vọng.

Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ lấn sân sang điện ảnh, nhận ngay cúp 'Nữ diễn viên xuất sắc nhất' - Ảnh 2
Nhận được sự đánh giá cao từ ban giám khảo trong lần đầu đảm nhận vai chính, Hoa hậu Thuỳ Tiên không khỏi ngạc nhiên

Đồng thời, Hoa hậu Hòa bình quốc tế cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi đạt được thành tích đầu tiên khi lấn sân sang điện ảnh: "Tôi bất ngờ, vui và vinh hạnh khi nhận được giải thưởng mà học viện trao tặng. Đây chắc chắn sẽ là động lực lớn dành cho tôi đối với hướng đi sắp tới của mình, vì nó là sự ghi nhận của ban giám khảo mà trong đó tôi thấy có 'mẹ' Lê Khanh cùng với những anh chị, cô chú có nhiều năm kinh nghiệm ở vai trò nhà sản xuất, diễn viên và truyền thông. Tôi xem chiếc cúp đó là phần thưởng nho nhỏ cho những ngày tháng mình chuyên tâm, dành nhiều thời gian để học diễn xuất".

Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ lấn sân sang điện ảnh, nhận ngay cúp 'Nữ diễn viên xuất sắc nhất' - Ảnh 3
Đồng thời, Hoa hậu Hòa bình quốc tế cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi đạt được thành tích đầu tiên khi lấn sân sang điện ảnh

Cùng góp mặt trong vai chính của dự án, Á hậu Thảo Nhi Lê chia sẻ, đây là buổi ra mắt phim đầu tiên của cô với vai trò diễn viên. Cảm giác này khác với chung kết hoa hậu vì không có sự tranh tài để tìm ra ngôi vị cao nhất mà các học viên phối hợp cùng nhau trong từng cảnh quay. Cô cho biết diễn xuất là đam mê mới và muốn tham gia nhiều bộ phim hơn, đồng thời bật mí từng casting 4 bộ phim nhưng không thành công.

Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ lấn sân sang điện ảnh, nhận ngay cúp 'Nữ diễn viên xuất sắc nhất' - Ảnh 4
Cùng góp mặt trong vai chính của dự án, Á hậu Thảo Nhi Lê chia sẻ, đây là buổi ra mắt phim đầu tiên của cô với vai trò diễn viên

Tâm sự sau buổi trình chiếu phim, NSND Lê Khanh - người đồng sáng lập Học viện Nghệ thuật điện ảnh CAA - thể hiện sự xúc động khi nhìn thấy thành quả nhiều tháng miệt mài của các học viên: “Tôi không cầm được nước mắt khi những dòng chữ hiện tên của từng bạn học viên và vai diễn của họ hiện ra ở phần cuối phim. Đã đến lúc tôi lui ra để nhường chỗ cho thế hệ kế tiếp”.

Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ lấn sân sang điện ảnh, nhận ngay cúp 'Nữ diễn viên xuất sắc nhất' - Ảnh 5
Nghệ sĩ Lê Khanh xúc động khi chứng kiến thành quả, sự tiến bộ của các học viên mà mình dẫn dắt
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