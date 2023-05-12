Thực hư tin đồn diễn viên Quốc Trường đang hẹn hò với sao nữ Vbiz nổi tiếng?

Tin đồn Quốc Trường đang hẹn hò với sao nữ Vbiz nổi tiếng khiến cư dân mạng không khỏi tò mò.

Diễn viên Quốc Trường và ca sĩ Bảo Anh biết nhau từ khi cùng đóng phim “Nhà có 5 nàng tiên”. Ngay sau đó cả 2 thân thiết đến mức bạn bè, đồng nghiệp không ai là không biết. Quốc Trường nói về người bạn đặc biệt này: “Có những điều mà Trường buồn cũng tâm sự với Bảo Anh, ngược lại cũng vậy, Bảo Anh cũng hay tâm sự với Trường giống như một người anh. Gần như cả hai biết mọi thứ về nhau”. Diễn viên Quốc Trường và ca sĩ Bảo Anh Về phía Bảo Anh, sau tan vỡ với Hồ Quang Hiếu, nữ ca sĩ vẫn độc thân và không có nghi vấn hẹn hò với ai, ngoài Quốc Trường. Hai người thường xuất hiện cùng nhau trong những buổi đi chơi với bạn bè và dùng nhiều lời lẽ khá thân mật trên mạng xã hội.

Đối với Bảo Anh thì Quốc Trường là một người rất tốt vì có những lúc Bảo Anh gặp khó khăn. Cách đây không lâu, giọng ca “Sống xa anh chẳng dễ dàng” đã đăng tải cận cảnh một chiếc đầm từ thương hiệu thời trang nổi tiếng với chú thích không thể rõ ràng hơn: "Một chiếc đầm từ Quốc Trường. Xứng đáng cho tình bạn lâu năm". Dân mạng sành thời trang đã soi ra chiếc đầm có giá khoảng hơn 50 triệu đồng. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Bảo Anh cũng khiến mọi người bất ngờ khi thú nhận: “Bảo Anh đã biết Quốc Trường từ khá lâu rồi. Đối với Bảo Anh thì Quốc Trường là một người rất tốt vì có những lúc Bảo Anh gặp khó khăn, ví dụ những lúc đau ốm, bệnh tật thì chỉ cần gọi điện mà Trường rảnh là sẽ có mặt ngay. Từng lọ thuốc nhỏ thôi nhưng mình thấy rất trân trọng. Trường là người đẹp trai, thành công, tốt tính. Hồi xưa, Bảo Anh hay nói với Quốc Trường là nếu tới 30 tuổi mà không lấy được ai sẽ tìm đến Quốc Trường, nhờ Quốc Trường hốt”.

Còn về phía Quốc Trường, anh từng nói: "9 năm trước tôi từng yêu đơn phương Bảo Anh. Khi tình cảm ấy qua đi, cảm xúc ấy bị chai sạn và đóng băng vĩnh viễn nên mãi mãi không quay lại được nữa. Giờ đây, Quốc Trường với Bảo Anh là bạn bè thân thiết, cùng nhau chia sẻ mọi nỗi niềm trong cuộc sống". 9 năm trước Quốc Trường từng yêu đơn phương Bảo Anh. Diễn viên Quốc Trường hiện sống độc thân ở biệt thự mới xây rộng hơn 300m2 trị giá khoảng 40 tỷ đồng gần khu Phú Mỹ Hưng. Quà mừng tân gia cho “bạn thân” của Bảo Anh là rất nhiều thiết bị làm bếp hiện đại, cộng với lời úp mở của nhà trai: “Đây sẽ là nơi xây dựng tổ ấm tương lai, đón những hạnh phúc mới và vĩnh cửu” khiến nhiều người liên tưởng đến cuộc sống chung ngọt ngào của vợ chồng son sau này. Diễn viên Quốc Trường hiện sống độc thân Quốc Trường là từng nam người mẫu xuất thân từ Cần Thơ. Sau đó, anh quyết định chuyển sang con đường diễn xuất, trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Những bộ phim anh từng tham gia như: Hạnh phúc có thật, Quyền lực tình yêu, Cung đường tội lỗi, Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con,… Anh trở thành "chồng quốc dân" khiến bao cô gái crush vì độ điển trai và sở hữu khối tài sản khủng. Thế nhưng ngoài đời, ít ai biết, "nam thần" này còn từng chia sẻ có tình cảm với Bảo Anh. Ở tuổi ngoài 30, Quốc Trường sở hữu khối tài sản khiến ai nghe qua cũng phải trầm trồ. Hiện tại, ở tuổi ngoài 30, Quốc Trường sở hữu khối tài sản khiến ai nghe qua cũng phải trầm trồ. Ngoài hơn 100 cửa hàng mì cay, nam diễn viên Cần Thơ còn nắm trong tay 3 căn biệt thự sang trọng, mỗi căn có giá lên đến hàng chục tỷ đồng. Mới đây, cơ ngơi thứ 3 của Quốc Trường tại "khu nhà giàu" Phú Mỹ Hưng cũng đã chính thức hoàn công.

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