Thảo Trang mong muốn tìm được người 'đầu ấp tay gối' đến cuối đời, lý do khiến dân tình không khỏi xót xa

Những ca khúc đã đưa Thảo Trang đến gần hơn với khán giả như: Bay Lên Nhé, Breathe Again, Feel The Life, Năm Cánh Hoa, Tình Xa Thật Xa, This Love, Let Me Be Your Lover, Chợt Nhận Ra Em Yêu Anh,... Đặc biệt, trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình nữ ca sĩ cũng đã đem về cho mình những thành tích đáng nể như: Top 5 Vietnam Idol (2007), Giải Vàng Album top 5 (2010), Ca sĩ triển vọng Làn Sóng Xanh,.... (2010)

Thảo Trang là một nữ ca sĩ với phong cách cá tính, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần quyến rũ, Thảo Trang sở hữu giọng mezzo-soprano và có thể ca hát bằng mọi thể loại. Tuy vậy, dòng nhạc sở trường của cô là dòng nhạc pop và EDM.

Mới đây, người hâm mộ có dịp lắng nghe những tâm sự mà nữ ca sĩ hiếm khi có thể thộ lộ trong chương trình Trà chiều cùng mợ Chảnh của Lý Nhã Kỳ. Khi được Lý Nhã Kỳ hỏi rằng liệu Thảo Trang có muốn ''đi thêm bước nữa'' sau cuộc hôn nhân tan vỡ, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ thật lòng đầy cảm động.

Sau một thời gian vắng bóng trên đường đua nhạc Việt, Thảo Trang đã chính thức trở lại với Vbiz vào năm 2022, với tư cách là một thí sinh tiềm năng của Ca sĩ mặt nạ, thành công với tạo hình ''Kỳ đà hoa'' đã một lần nữa mang nữ ca sĩ quay về với khán giả.

Cụ thể, Thảo Trang cho biết ai cũng mong muốn tìm được bạn đời và cô cũng không ngoại lệ. Từ đây đến cuối đời, nữ ca sĩ mong lấy được một người chồng và chung sống cùng nhau đến cuối đời. Nhưng thỉnh thoảng, Thảo Trang cũng bị ràng buộc bởi suy nghĩ hôn nhân có ý nghĩa gì vì lượng người chia tay rất nhiều. Ngay sau khi nghe được lời chia sẻ, Lý Nhã Kỳ đã có thái độ đồng cảm.

Thảo Trang chia sẻ câu chuyện tình yêu, cuộc sống với Lý Nhã Kỳ trong Trà chiều cùng mợ Chảnh

Thảo Trang thừa nhận cô chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu đàn ông Việt. Nữ ca sĩ cho rằng vì ngoại hình, cá tính mạnh của mình khiến nhiều chàng trai e ngại bởi “dù sao họ cũng muốn quen một người nhẹ nhàng, thùy mị".

Dù sự nghiệp lẫy lừng nhưng Thảo Trang có đường tình duyên lắm trái ngang khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trước đó, cô từng chia sẻ bản thân có mối tình với một doanh nhân người Mỹ, về lâu dần cô cảm thấy cả hai đều không đi đến cái kết viên mãn nên đã dừng lại sau 5 năm yêu nhau.

Thảo Trang từng có cuộc tình với doanh nhân người Mỹ

Không lâu sau, Thảo Trang tìm hiểu một chàng trai người Úc. Tuy nhiên, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi tiết lộ cả hai quen được hơn 3 tháng thì anh qua đời do gặp tai nạn trong lúc đi du lịch.

Một năm sau chuyện tình buồn đó, Thảo Trang gặp được người mới cũng là ba của con trai cô. Tuy nhiên, sau một thời gian gắn bó, cảm thấy mối quan hệ tiến triển không tốt nên nữ ca sĩ quyết định chia tay dù cô đang mang thai. Hiện tại, nữ ca sĩ đâng trên hành trình làm mẹ đơn thân và nuôi nấng con trai là bé Alex.

Thảo Trang hiện đang là me đơn thân, nuôi nấng dạy dỗ bé Alex

Chia sẻ về con trai, nữ ca sĩ nói sau khoảng thời gian đau khổ vừa qua, con trai chính là ''liều thuốc'' chữa lành mọi thương tổn trong cô. Nàng ''Tắc kè hoa'' khẳng định bản thân mạnh mẽ hơn gấp 10 lần khi lấy con trai làm động lực tiến về phía trước.

Ở độ tuổi hiện tại, Thảo Trang quan niệm hạnh phúc là sự vừa phải, biết cảm thấy đủ. Ngoài ra, cô không cầu cạnh điều gì, chỉ tập trung sống cho hiện tại. Dù cuộc sống lắm lúc thăng trầm nhưng nữ ca sĩ vẫn thấy yêu đời, lạc quan vì có con trai 7 tuổi.