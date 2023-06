Thảo Trang mong muốn tìm được người 'đầu ấp tay gối' đến cuối đời, lý do khiến dân tình không khỏi xót xa

Thảo Trang là một nữ ca sĩ với phong cách cá tính, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần quyến rũ, Thảo Trang sở hữu giọng mezzo-soprano và có thể ca hát bằng mọi thể loại. Tuy vậy, dòng nhạc sở trường của cô là dòng nhạc pop và EDM.

Những ca khúc đã đưa Thảo Trang đến gần hơn với khán giả như: Bay Lên Nhé, Breathe Again, Feel The Life, Năm Cánh Hoa, Tình Xa Thật Xa, This Love, Let Me Be Your Lover, Chợt Nhận Ra Em Yêu Anh,... Đặc biệt, trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình nữ ca sĩ cũng đã đem về cho mình những thành tích đáng nể như: Top 5 Vietnam Idol (2007), Giải Vàng Album top 5 (2010), Ca sĩ triển vọng Làn Sóng Xanh,.... (2010)