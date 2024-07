Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà 'chúng mình có nhau: Cùng bị tố lên mặt, chèn ép đàn em, từng vướng tin đồn yêu đương đồng giới trước khi yên bề gia thất

Nhiều người cho rằng tình bạn không tồn tại trong showbiz Việt, nhưng suốt 10 năm qua, Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà đã chứng minh điều ngược lại. Cả 2 biết nhau từ lúc mới vào nghề, chỉ là "con số 0" cho đến khi trở thành những mỹ nhân quyền lực của làng giải trí. Trong khi những ngôi sao khác thường dễ bị đặt lên bàn cân so sánh mỗi khi "đụng mặt" tại sự kiện, thì Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà thậm chí còn nhân đôi tầm ảnh hưởng khi xuất hiện cùng nhau.

Cả 2 thậm chí từng bị đồn yêu đương đồng giới

Thậm chí, từng có khoảng thời gian cả hai bị nghi ngờ có tình cảm với nhau, không đơn thuần là tình bạn, đồng nghiệp.

Hiện tại, cả 2 đều đã có cho mình tổ ấm riêng, đặc biệt mối quan hệ của 2 chị đại vẫn tốt đẹp như ngày nào. Trong phát ngôn gần nhất, "bà mẹ 3 con" khẳng định không nhất thiết phải chứng minh tình bạn với Thanh Hằng cho mọi người biết. Cô nói: "Ai cũng có cuộc sống riêng, gọi là 'thân nhất trong showbiz' cũng đúng vì cứ cần, gọi sẽ có mặt nhưng không phải ngày nào chúng tôi cũng gặp hoặc lắng nghe và chia sẻ hết những chuyện riêng tư về nhau. Chúng tôi là những người tôn trọng, ngưỡng mộ và luôn giúp đỡ nhau trong công việc. Tôi thấy đó là một điều đáng quý".

Ngoài tình bạn đẹp trong giới giải trí, cả 2 còn được đặt chung cạnh nhau khi có điểm tương đồng - cùng vướng thị phi với đàn em.

Cụ thể, tối 16/7, Hoàng Thùy đăng bài viết trên trang cá nhân "tố" bị một đàn chị chèn ép, khiến cô mất suất ngồi vị trí giám khảo Miss Universe Vietnam 2024. Đáng nói, nữ người mẫu chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn với nội dung: "Thanh Hang doesn’t want" (tạm dịch: "Thanh Hằng không muốn").

Ồn ào nói trên nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, gây ra nhiều tranh cãi dữ dội. Hiện tại, phía Hoàng Thùy, Thanh Hằng hay nhà sản xuất Miss Universe Vietnam 2024 vẫn chưa có phản hồi thêm về vấn đề này.

Thanh Hằng bị gọi tên trong ồn ào của Hoàng Thuỳ

Trước đó, người chị em thân thiết - Hồ Ngọc Hà cũng gặp phải thị phi tương tự. Cách đây 7 năm, tại thời điểm Minh Hằng thông báo về việc mình không xuất hiện trong chương trình The Face 2017 với tư cách Huấn luyện viên dù đã được BTC mời 2 mùa giải liên tiếp, lý do được nữ ca sĩ đưa ra là do bị một người đồng nghiệp chèn ép.

Hồ Ngọc Hà cũng từng vướng thị phi với đàn em

Trước thông tin này, mọi nghi vấn đổ dồn về phía Hồ Ngọc Hà. Vì trước đến giờ, nữ ca sĩ luôn được đánh giá là vị giám khảo quyền lực trong các gameshow mà cô tham gia. Đồng thời, một số cái tên khác cũng bị đưa vào dạng nghi vấn là Xuân Lan, Thanh Hằng... Tuy nhiên không lâu sau đó, trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi, trước câu hỏi, nghi vấn Hồ Ngọc Hà là người gây áp lực với BTC, Minh Hằng đã suy nghi khá lâu, im lặng và xúc động đến mức gần như bật khóc, sau đó cô gật đầu trả lời: "Đó là người mà Hằng muốn nhắc đến".