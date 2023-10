Thanh Hà cũng cho biết thêm, người này luôn hứa hẹn sẽ sớm trả lại tiền chị "trong sáng nay"; "ngày mai", 'trong tháng này", tuy vậy sau một thời gian dài, Thanh Hà vẫn chưa hề nhận được phần tài sản mình đáng được hưởng

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, thời gian qua, Thanh Hà cũng gây chú ý khi kết hôn với người yêu đồng giới là nhạc sĩ Phương Uyên. Từ khi công khai chuyện tình cảm, cặp sao không ngại dành nhiều cử chỉ thân mật trước công chúng.

Vừa qua, nhạc sĩ Phương Uyên đã đăng tải hình ảnh mới kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào tới người bạn đời nhân ngày kỷ niệm 1 năm kết hôn. Theo đó, lời nhắn của nữ nhạc sĩ 7x có nội dung: “I wouldn’t want to spend the time with anyone but you” (Tạm dịch: Tôi không muốn dành thời gian cho bất cứ ai ngoài bạn).

Dưới phần bình luận, Thanh Hà cũng nhanh chóng đáp lời tình cảm tới nửa kia. Đông đảo bạn bè, cư dân mạng cũng gửi lời chúc hạnh phúc tới cặp đôi. Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của Phương Uyên và Thanh Hà vẫn hạnh phúc như lúc ban đầu. Cặp đôi thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam, kết hợp lưu diễn và sum họp bạn bè, người thân.