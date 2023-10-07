Thanh Hà cho biết, người này luôn hứa hẹn sẽ sớm trả lại tiền chị "trong sáng nay"; "ngày mai", 'trong tháng này", tuy vậy sau một thời gian dài, Thanh Hà vẫn chưa hề nhận được phần tài sản mình đáng được hưởng.

Thanh Hà là một trong những nữ ca sĩ hải ngoại người Mỹ gốc Việt nổi tiếng. Sở hữu chất giọng sâu lắng, ấm áp và đầy tình cảm, nữ ca sĩ gây ấn tượng đối nhiều khán giả Việt Nam lẫn quốc tế qua các ca khúc trữ tình sâu lắng như: Sợ yêu, Mong manh tình về,... Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải bài viết bày tỏ bức xúc về việc bị quản lý chiếm đoạt tiền cát xê hơn một năm nay. Chị viết: "Tiền của mình thì bị người khác chiếm đoạt, tiền của mình mà cứ phải năn nỉ từng ngày xin được trả lại. Tôi khó khăn phải đi nhờ bạn bè, bao nhiêu kế hoạch tan thành mây khói".

Nữ ca sĩ đăng tải bài viết bày tỏ bức xúc về việc bị quản lý chiếm đoạt tiền cát xê hơn một năm nay Thanh Hà cũng cho biết thêm, người này luôn hứa hẹn sẽ sớm trả lại tiền chị "trong sáng nay"; "ngày mai", 'trong tháng này", tuy vậy sau một thời gian dài, Thanh Hà vẫn chưa hề nhận được phần tài sản mình đáng được hưởng. Nữ ca sĩ bức xúc: "Chị đâu có nói cho em mượn? Có phải như vậy là chiếm đoạt tài sản không em? Chị đã cho em bao nhiêu là cơ hội. Vậy mà chút tự trọng, chút uy tín em cũng không hề có. Em gạt chị hết lần này đến lần khác, trong chị chỉ còn lại sự thất vọng". Trong bài viết, Thanh Hà cho biết mình từng nghe nhiều lời tố cáo nhưng vẫn tin tưởng trợ lý. Chị cũng mong muốn tìm một luật sư giỏi để giúp giải quyết sự việc nhanh chóng, dứt điểm. Dưới chia sẻ của Thanh Hà, nhiều đồng nghiệp gửi lời động viên chị, đồng thời ủng hộ nghệ sĩ nhờ tới pháp luật can thiệp.

Thanh Hà cũng cho biết thêm, người này luôn hứa hẹn sẽ sớm trả lại tiền chị "trong sáng nay"; "ngày mai", 'trong tháng này", tuy vậy sau một thời gian dài, Thanh Hà vẫn chưa hề nhận được phần tài sản mình đáng được hưởng Ngoài sự nghiệp âm nhạc, thời gian qua, Thanh Hà cũng gây chú ý khi kết hôn với người yêu đồng giới là nhạc sĩ Phương Uyên. Từ khi công khai chuyện tình cảm, cặp sao không ngại dành nhiều cử chỉ thân mật trước công chúng. Vừa qua, nhạc sĩ Phương Uyên đã đăng tải hình ảnh mới kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào tới người bạn đời nhân ngày kỷ niệm 1 năm kết hôn. Theo đó, lời nhắn của nữ nhạc sĩ 7x có nội dung: “I wouldn’t want to spend the time with anyone but you” (Tạm dịch: Tôi không muốn dành thời gian cho bất cứ ai ngoài bạn). Ngoài sự nghiệp âm nhạc, thời gian qua, Thanh Hà cũng gây chú ý khi kết hôn với người yêu đồng giới là nhạc sĩ Phương Uyên Dưới phần bình luận, Thanh Hà cũng nhanh chóng đáp lời tình cảm tới nửa kia. Đông đảo bạn bè, cư dân mạng cũng gửi lời chúc hạnh phúc tới cặp đôi. Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của Phương Uyên và Thanh Hà vẫn hạnh phúc như lúc ban đầu. Cặp đôi thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam, kết hợp lưu diễn và sum họp bạn bè, người thân.

Nhạc sĩ Phương Uyên gửi lời ngọt ngào đến Thanh Hà nhân ngày đặc biệt, hé lộ cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của Phương Uyên và Thanh Hà vẫn hạnh phúc như lúc ban đầu. Cặp đôi thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam, kết hợp lưu diễn và sum họp bạn bè, người thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-ha-buc-xuc-to-nguoi-tro-ly-than-thiet-an-chan-tien-cat-xe-hon-1-nam-nay-phai-nan-ni-e-uoc-tra-lai-622313.html