Tái xuất sau loạt ồn ào, Thủy Tiên dự định 'đi tu, tránh xa chốn hồng trần'?

Thủy Tiên định đi tu, tránh xa chốn hồng

Sau ồn ào "sao kê" tiền từ thiện danh tiếng Thủy Tiên bị ảnh hưởng nặng nề. Vào cuối năm 2020, Thủy Tiên đã kêu gọi được 178 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để giúp đỡ bà con miền Trung bị thiên tai bão lũ. Cả hai đã trực tiếp đến tận vùng lũ để phát tiền cứu trợ, tuy nhiên sau đó vấp phải nhiều tranh cãi khi sao kê bằng... vài tờ A4 viết tay.

Dù cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vào năm 2022 đã kết luận Thủy Tiên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ nhưng vì nhiều lý do mà dân chúng không còn ủng hộ Thủy Tiên, thậm chí còn tẩy chay cô trên nhiều nền tảng. Ồn ào từ thiện khiến cho sự nghiệp của bà xã Công Vinh bị ảnh hưởng nặng nề, cô trở nên kín tiếng và ít hoạt động nghệ thuật hơn.

Hồi 14/5, Thủy Tiên đã tái xuất mạng xã hội bằng bài đăng khoe cuộc sống thư thái '"sáng ngắm hoa, chiều tối uống trà". Ngay lập tức nhiều người đã để lại bình luận mỉa mai, có người còn cho rằng căn nhà triệu đô mà cô đang ở có sự đóng góp của "bá tánh" - những người từng tin tưởng quyên góp tiền cho nữ ca sĩ làm từ thiện.

Bên cạnh đó, gần đây, Thủy Tiên cũng vướng những bình luận mỉa mai từ cư dân mạng khi bị réo gọi vào ồn ào nợ nần của Khánh Thi.

Sau khi bị gọi tên, Thủy Tiên đã phải lên tiếng phủ nhận chuyện mượn tiền Khánh Thi. Bà xã Công Vinh chia sẻ: "Em từ trước giờ chẳng mượn nợ hay thiếu nợ ai bao giờ cả, chốn showbiz thị phi này lại càng không muốn liên quan…

Hai chị em cũng chưa từng qua lại nói chuyện với nhau ngoài chương trình bao giờ, ngay cả số điện thoại nhau lại còn không có… Chuyện nợ nần tiền bạc là chuyện nhạ‌y cả‌m. Mong chị nói rõ ra tên người nào mượn nợ chị để đỡ phải ảnh hưởng người không liên quan ạ".

Đến hiện tại, dù Khánh Thi đã xóa bài viết đòi nợ cũng như lên tiếng xin lỗi Thu Minh và Thủy Tiên, tuy nhiên, bà xã Công Vinh vẫn nhận về phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội.