Sở hữu vẻ đẹp không tì vết nhưng những nàng hậu này vẫn bị lãng quên trên các bảng xếp hạng nhan sắc Vbiz

Sở hữu nhan sắc thuộc top đầu trong showbiz Việt nhưng những nàng hậu này lại chẳng mấy khi được nhắc đến.

Thùy Dung đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016 với vẻ đẹp Á đông đài các. Thế nhưng, người đẹp lại kém nổi hơn so với Hoa hậu Mỹ Linh và Á hậu 1 Thanh Tú mặc dù trước đó được đánh giá cao tại cuộc thi.

Sau hơn 1 năm đăng quang Á hậu, Thuỳ Dung đang dần khẳng định hình ảnh cũng như sức hút của mình đối với công chúng. Nhan sắc ngày càng mặn mà của cô khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Có lẽ họ đã vô tình bỏ qua vẻ đẹp tuyệt vời này vào thời điểm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 diễn ra.

Á hậu Thuỳ Dung cũng chính là đại diện Việt Nam tham gia Miss International 2017. Đây chính là cơ hội giúp cô chinh phục những thành công mới trong sự nghiệp của mình.

Đáng ngạc nhiên, dù cũng là đại diện Việt Nam tại cuộc thi nhan sắc quốc tế, trong khi Huyền My và Mỹ Linh xuất hiện liên tục trên báo chí thì Thùy Dung lại ít được nhắc tới.

Trần Thu Ngân - Hoa hậu bản sắc Việt 2016

Đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt 2016, Trần Thu Ngân đã gây ấn tượng với khán giả với vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào. Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, Hoa hậu Thu Ngân còn sở hữu vóc dáng cực chuẩn với số đo 3 vòng là 87-59-92. Cô mang một vẻ đẹp gợi cảm cùng nước da trắng ngần.

Trần Thu Ngân sau khi đăng quang đã nhận được khá nhiều sự quan tâm từ phía báo giới, thế nhưng sau đó lại khá im hơi lặng tiếng. Đến đầu năm nay, người đẹp sinh năm 1996 bất ngờ kết hôn với chồng doanh nhân và mới đây đã hạ sinh con trai đầu lòng.

Là một trong những hoa hậu sở hữu vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" như thế này nhưng Trần Thu Ngân lại không được đề cập đến nhiều. Nhiều người cho rằng, lối sống xa rời chốn thị phi của showbiz Việt đã khiến hoa hậu bản sắc Việt ít được quan tâm hơn.

Hà Thu - Á hậu 1 hoa hậu Đại dương 2014

Hà Thu là Á hậu 1 Hoa hậu Đại dương 2014. Cô được khán giả yêu mến bởi vẻ đẹp đậm chất Huế, sắc sảo và tinh khôi. Cô là một trong những người đẹp có ngoại hình hoàn hảo: cao 1,68 m, cân nặng 50 kg, số đo 3 vòng là 86-61-89.

Liên tục xuất hiện trong các hoạt động thời trang và các sự kiện lớn nhỏ trong nước, mỹ nhân xứ Huế còn gây ấn tượng với khả năng trình diễn chuyên nghiệp trên sàn catwalk. Hà Thu cũng là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2015 và lọt vào top 14.

Với đời sống cá nhân không scandal, Hà Thu khá kín tiếng trong giới giải trí Việt. Vì thế nàng Á hậu xinh đẹp cũng dần bị người hâm mộ lãng quên.

Bảo Như - Á hậu 1 Hoa hậu biển 2016

Bảo Như được nhiều người biết đến sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam 2016. Được đánh giá sở hữu nhan sắc nổi trội nhất cuộc thi, việc cô không đạt được chiếc vương miện cao quý đã khiến nhiều người tiếc nuối.

Thay vì tích cực xuất hiện tại các sự kiện giải trí, Bảo Như lại chăm chỉ tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, bảo vệ môi trường, điều này giúp cô tạo được nhiều thiện cảm.

Sự xuất hiện khiêm tốn của Bảo Như tại các sự kiện giải trí đã làm giảm độ phổ biến của cô với công chúng. Chính vì thế, nhan sắc không hề kém cạnh bất cứ chị em Vbiz này cũng không được biết đến nhiều như các hoa hậu, á hậu khác.

Triệu Thị Hà - Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011

Triệu Thị Hà - Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Khác với những nhan sắc kể trên, người đẹp sinh năm 1992 lại tích cực xuất hiện trên màn ảnh Việt với nhiều tác phẩm nổi tiếng.

Cô lần đầu đảm nhận vai diễn trong bộ phim truyền hình “Tình hoa muống biển”, sau đó tiếp tục tham gia các bộ phim: “Thần đồng”, “Cỏ dại”, “Như khúc tình ca” và “Sứ mệnh song sinh”. Năm 2015, Triệu Thị Hà lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng với vai diễn cung nữ Thị Thừa trong dự án điện ảnh “Mỹ nhân”.

Mang vẻ đẹp thanh lịch, gợi cảm lại xuất hiện nhiều với vai trò diễn viên nhưng Triệu Thị Hà lại ít được gọi tên trong các bảng xếp hạng nhan sắc Hoa hậu Việt Nam. Trước đó vào giữa tháng 5/2014 cô vướng vào ồn ào viết đơn xin trả lại vương miện và những lùm xùm liên quan đến chuyện tình cảm.