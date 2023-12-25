Sau nhiều năm giấu kín, Thu Minh lần đầu công khai diện mạo quý tử trước hàng chục nghìn khán giả

Nhiều năm qua, Thu Minh luôn giấu kín hình ảnh mặt con trai để tránh sự chú ý của truyền thông.

Tối 24/12, đêm diễn cuối của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM - HOZO 2023 được tổ chức thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Thu Minh cũng là ca sĩ biểu diễn chính trong đêm cuối cùng này. Đặc biệt, trong phần giao lưu, cô bất ngờ mời lên sân khấu một khán giả nhí và tiết lộ đây chính là con trai của mình - bé Gấu. Đây cũng là lần đầu tiên Thu Minh công khai con trai với hàng ngàn khán giả, bởi từ khi làm mẹ, cô luôn khéo léo giấu mặt con trước công chúng. Trong phần giao lưu, cô bất ngờ mời lên sân khấu một khán giả nhí và tiết lộ đây chính là con trai của mình - bé Gấu Thay vì sợ sệt trước đám đông thì có thể thấy cậu bé khá dạn dĩ, vẫy tay cười tươi chào mọi người. Quý tử nhà Thu Minh được khen ngợi vì diện mạo điển trai lai Tây. Hai mẹ con có những khoảnh khắc xúc động trên sân khấu. Thu Minh cho biết mỗi người có quan điểm làm mẹ khác nhau. Riêng cô muốn bảo vệ con trai suốt tuổi thơ cho tới khi cảm thấy bé đủ lớn, hiểu chuyện.

Hai mẹ con có những khoảnh khắc xúc động trên sân khấu. Thu Minh cho biết mỗi người có quan điểm làm mẹ khác nhau. Riêng cô muốn bảo vệ con trai suốt tuổi thơ cho tới khi cảm thấy bé đủ lớn, hiểu chuyện. Ca sĩ Thu Minh lấy chồng tương đối muộn khi đã 34 tuổi. Ông xã Thu Minh là doanh nhân Otto De Jager, người Hà Lan, hơn cô 20 tuổi. Ông Otto biết 5 thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, Tiệp Khắc và Hà Lan. Theo lời kể của Thu Minh, ngay từ lần thứ 2 hẹn hò, họ đã đặt vấn đề tiến tới hôn nhân. Thay vì sợ sệt trước đám đông thì có thể thấy cậu bé khá dạn dĩ, vẫy tay cười tươi chào mọi người Năm 2012, Thu Minh tổ chức hôn lễ bí mật ở tòa nhà cổ kính tại thành phố Den Haag, Hà Lan. Tuy nhiên, mãi đến năm 2019, những hình ảnh hiếm hoi về đám cưới của cặp đôi mới được tiết lộ. Hai người có một con chung là bé Gấu.

Hơn 3 năm trước, giọng ca gốc Hà Nội đã cùng chồng và con trai sang sinh sống tại Singapore. Cuộc sống của Thu Minh gần như thay đổi hẳn so với lúc ở Việt Nam. Cô rất ít khi trang điểm, nếu có thì cũng trang điểm nhẹ nhàng. Cô thường xuyên để mặt mộc và trung thành với những trang phục gọn nhẹ, cơ động. Cô nói bản thân trầm tĩnh hơn trước. Năm 2012, Thu Minh tổ chức hôn lễ bí mật. Mãi đến năm 2019, những hình ảnh hiếm hoi về đám cưới của cặp đôi mới được tiết lộ. Hai người có một con chung là bé Gấu Nhờ chăm tập luyện, nữ ca sĩ vẫn giữ được phom người gần như hoàn hảo ở tuổi 45. Bên cạnh thể thao, Thu Minh còn chú ý ăn uống healthy bổ sung nhiều rau xanh, protein và các loại tinh bột tốt từ bánh mì nguyên cám, yến mạch... Từ khi làm mẹ, cô luôn khéo léo giấu mặt con trước công chúng Do đó, vóc dáng Thu Minh gần như không có mỡ thừa, da láng mịn, bụng phẳng. Vì quá đẹp nên nhiều người còn nghi ngờ cô phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, tất cả là nhờ lối sống lành mạnh của nữ ca sĩ.

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