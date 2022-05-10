Sau màn 'mỉa mai' bà Phương Hằng bị bắt, Trang Khàn tiếp tục 'thách thức' fan nữ CEO 'Chắc cô mày có tiền'

Cụ thể, ngày 8/5, cô đăng tải clip Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn ca khúc “Đoạn buồn đêm mưa” - một trong những ca khúc yêu thích của bà Nguyễn Phương Hằng thời điểm chưa bị vướng vào vòng lao lý. Thậm chí, bà chủ Đại Nam thường xuyên hát bài hát này trong những buổi livestream của mình. Do đó, khi Trang Trần đăng tải việc Đàm Vĩnh Hưng hát ca khúc này cùng dòng trạng thái ẩn í về T30 – địa điểm trại giam ở Chí Hòa, nơi tạm giữa bà Hằng, chẳng khác nào đang ngầm đá xéo bà Nguyễn Phương Hằng.

Hành động của Trang Trần khiến nhiều người hâm mộ bà Hằng bức xúc và phản bác lại nữ người mẫu. Trong số này, đáng chú ý nhất là bình luận của một khán giả so sánh Đàm Vĩnh Hưng và bà Hằng: “Khán giả thông minh lắm họ thừa biết mà, Cô Hằng chỉ hát vu vơ cho vui mà đi vào lòng biết bao nhiêu người…”.

Trang Khàn đáp trả fan nữ CEO - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa tâm bão ồn ào thì hôm qua, ngày 9/5, có một bình luận từ fan hâm mộ bà Hằng“70 chưa gọi là lành, có tiền có tất cả, thuệ họ làm việc 1 tỷ họ không làm thì thuê 2 tỷ thì họ làm ngay, đừng giờ với người có tiền”. Ngay lập tức, trên trang cá nhân, Trang Khàn viết “Chắc mình cô mày có tiền” kèm theo đó là clip mỉa mai dài hơn 40 giây.

Trang Khàn mỉa mai bà Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Trang Khàn đáp trả gay gắt: “Chắc mình cô mày có tiền, chắc tao không có tiền. Chắc mình chúng mày biết nghĩ chứ tao không biết nghĩ. Thôi thôi thôi! Ráng mà lo cuộc đời của chúng mày đi nha. Trời ơi, cô mày mà có tiền làm thì đã làm từ lâu rồi, hiểu chưa? Cô mày gay tao lắm, mà cô mày có làm gì được tao không. Tao lượn như đèn cù ấy, tìm đi. Cô mày lúc chửi người khác thì cái lũ fan ngu ngục, nó ngồi nó tung hô ghê lắm, giờ cô mày ngồi một mình trong đó, lũ fan ngu ngục có đi ngồi cùng không. Đấy, ngẫm cho kỹ vào. Cái mạng xã hội ấy, mà ngồi tin vào cái lũ ngu ngục mà tung hô thì nó vào đó”.

Theo đó, trong video, cực người mẫu tiếp tục mỉa mai những fan hâm mộ của bà Hằng, và cho rằng những người này nên tự chăm lo cho cuộc sống của mình chứ đừng nên tiếp tục lên mạng xã hội tung hô.

Sau khi clip được đăng tải tiếp tục trở thành chủ đề khẩu chiến gay gắt đến từ fan của bà Hằng. Rất đông người hâm mộ nữ đại gia này tiếp tục mắng chửi Trang Khàn trong khi không ít người lên tiếng bênh vực và ủng hộ cựu người mẫu.

Bình luận đáp trả của fan nữ CEO - Ảnh: Chụp màn hình

“Tiền nhiều cũng không che thân được với pháp luật, phạm pháp thì có nhiều tiền hay không tiền, như nhau hết”.

“Công nhận. Đến giờ phút này rồi mà vẫn nhiều đứa bênh bà Hằng. Từ hồi bà ấy đi cái thấy đất nước này đẹp hơn”.

Được biết, đây không phải là lần đầu Trang Trần mỉa mai đá xéo bà Phương Hằng. Ngay từ thời điểm nữ đại gia chưa vào tù, Trang Trần cũng từng nhiều lần mỉa mai, khẩu chiến gay gắt trên mạng xã hội. Hiện tại, đoạn clip này vẫn đang khiến dân tình xôn xao và bàn tán.