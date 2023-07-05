Sau 8 năm kết hôn chưa sinh con, chân dài 1m84 từng nặng 40kg tiết lộ bất ngờ về cuộc hôn nhân

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Lê Thúy còn được yêu thích ở vai trò diễn viên khi lấn sân sang lĩnh vực này. Cô để lại dấu ấn qua một số phim như: "Bạn gái tôi là sếp" (2017), "Siêu quậy có bầu" (2019), phim truyền hình "Glee" (phiên bản Việt)…

Lê Thúy sinh năm 1991, trước khi bén duyên với sàn catwalk, Lê Thúy từng là vận động viên bóng chuyền. Sau đó, cô giành vị trí thứ 3 trong Vietnam's Next Top Model 2011 và được xem là "nàng thơ" của NTK Đỗ Mạnh Cường. Lê Thúy là một trong những người mẫu nữ cao nhất Việt Nam (1.84 m), sở hữu gương mặt đậm chất high fashion cùng những bước catwalk chuyên nghiệp.

Lê Thúy tập trung phát triển kinh doanh nhà hàng. Cô tự đứng bếp, đi mua nguyên liệu. Thời gian đầu, vì công việc vất vả, đêm đi chợ lấy hàng, ngày nào cũng vào bếp từ 12 giờ tới 22 giờ khuya nên Lê Thúy gần như không ăn được mà chỉ uống nước và trái cây. Bởi vậy chỉ sau 2 tháng, Lê Thúy đã sụt 10 kg.

Đến năm 2015, Lê Thúy và doanh nhân Đỗ Khải An yêu nhau và họ nhanh chóng làm đám cưới sau một khoảng thời gian ngắn tìm hiểu. Sau khi lập gia đình, cô xác định không thể theo đuổi nghề người mẫu mãi được nên quyết định rời sàn diễn để vun đắp cho tổ ấm của mình.

Chân dài sinh năm 1991 đã làm bà chủ một quán ốc

Tuy nhiên, cựu người mẫu khẳng định, bản thân không bị áp lực kinh tế mà đam mê nấu nướng. Những lúc nhớ sàn diễn, Lê Thúy tự trang điểm đẹp, đi giày cao gót rồi bật nhạc và… catwalk tại nhà.

Nói về cuộc hôn nhân của mình, cô và chồng đã có 8 năm bình yên bên nhau. Mặc dù đôi lúc xảy ra mâu thuẫn nhưng cả hai cố gắng cùng xây dựng gia đình, có trách nhiệm, tôn trọng nhau. Trong nhà, Đỗ An là người trụ cột về kinh tế. Theo cựu mẫu, chồng cô không muốn vợ phải áp lực, mệt mỏi. Dẫu vậy, Lê Thuý là người thích chủ động trong công việc, tự tiêu tiền mình kiếm ra để không phụ thuộc vào chồng.

Cuộc sống bình dị của cặp đôi

Nhưng đã 8 năm kết hôn cả hai chưa có con nên cô vấp phải tin đồn “vô sinh”, lấy nhau vì hợp đồng hôn nhân nên không sinh con. Lê Thúy buồn và bị tác động bởi những lời bình luận của mọi người xung quanh, nghi vợ chồng cô vô sinh nhưng hiện tại, cựu người mẫu đã khá thoải mái về tâm lý. Lê Thúy cho rằng, con cái là trời cho nên giữ tinh thần thoải mái nhất có thể để chuẩn bị cho kế hoạch thụ tinh ống nghiệm lần thứ 2 khi cô 35 tuổi.

Trước đó, bốn năm vợ chồng cô từng tìm tới phương pháp thụ tinh ống nghiệm nhưng không thành công. Điều đó gây áp lực cho cô vì sợ lại không thành công trong lần tiếp theo. Bác sỹ từng khuyên cô phải gỡ bỏ được tâm lý này. Có lẽ vì thế mà tới nay cô khát khao có con nhưng lại chưa thực hiện lại kỹ thuật này, trong khi bên ngoài nhiều lời đồn ác ý.

Lê Thuý vướng nghi vấn mang bầu khi xuất hiện tại sự kiện

Dù khó có con nhưng theo lời kể của Lê Thúy, cả chồng và gia đình chồng đều yêu thương cô. Chồng Lê Thúy còn thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần cô mỗi khi nhắc tới chuyện con cái. Dù đã kết hôn gần 10 năm thì cả hai vẫn rất tình cảm. Tuần nào, họ cũng dành ra 1-2 buổi để đi hẹn hò, trò chuyện với nhau.