Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên công khai dung mạo và thông tin người yêu hiện tại.

Hồi tháng 10/2023, diễn viên Kim Nhã xác nhận đã ly hôn với ông xã người Thái Lan tên Nat Chan sau 5 năm chung sống. Tuy nhiên, mới đây nhất, trên trang cá nhân, người đẹp gây bất ngờ chia sẻ hình ảnh công bố 'tin vui' hạ sinh con đầu lòng là một bé mèo gái sau thời gian giấu kín. Người đẹp gây bất ngờ chia sẻ hình ảnh công bố 'tin vui' hạ sinh con đầu lòng là một bé mèo gái sau thời gian giấu kín Những thông tin đầu tiên về nhóc tì được Kim Nhã tiết lộ là bé gái có tên thân mật là Nora, chào đời vào lúc hơn 10 giờ tối ngày 14/12. Trong quá trình vượt cạn này, "nửa kia" cũng đồng hành, động viên cô. Kim Nhã chia sẻ: "Gia đình bé Nora xin cảm ơn tất cả sự hỗ trợ để bé Nora có thể bình an chào đời, trân quý rất nhiều ạ! Chào con cô bé mèo chui ra khỏi bụng mẹ đúng nghĩa đen".

Hình ảnh cận diện mạo nhóc tì đầu lòng của Kim Nhã và bạn trai Đáng chú ý, danh tính cha của nhóc tỳ lần đầu được lộ diện khi Kim Nhã tag thẳng tên vào bài viết thông báo tin vui. Trên trang cá nhân, anh cũng không nén được xúc động khi lên chức, anh thổ lộ: "Chào mừng tình yêu bé bỏng của cha. Hôm nay cha muốn phát biểu đôi lời: Cha thật hạnh phúc. Cám ơn hai mẹ con đã chờ cha!". Danh tính cha của nhóc tỳ lần đầu được lộ diện khi Kim Nhã tag thẳng tên vào bài viết thông báo tin vui Ngoài người chồng thứ 2 là Nat Chan, Kim Nhã từng tan vỡ hôn nhân với người chồng đầu tiên tên Minh Quân. Cả hai đã có hơn 3 năm chung sống trước khi đưa đến quyết định ly hôn. Vì lẽ đó mà đến hiện tại, nữ diễn viên chọn cách kín tiếng hơn trong chuyện đời tư của mình, nhất là chuyện tình cảm.

Hồi tháng 10/2023, diễn viên Kim Nhã xác nhận đã ly hôn với ông xã người Thái Lan tên Nat Chan sau 5 năm chung sống Sau nhiều biến cố trong chuyện tình cảm, giờ đây, Kim Nhã đã tìm được một bến đỗ vững chắc. Người hâm mộ, bạn bè, người thân gửi rất nhiều lời chúc mừng đến gia đình nhỏ của nữ diễn viên. Ngoài người chồng thứ 2 là Nat Chan, Kim Nhã từng tan vỡ hôn nhân với người chồng đầu tiên tên Minh Quân Vũ Trần Kim Nhã gây ấn tượng khi tham gia vai trò diễn viên trong nhóm hài đình đám một thời BB&BG. Những năm gần đây, Kim Nhã còn lấn sân mảng phim truyền hình và ghi được nhiều thành tích tốt. Ngoài diễn xuất, người đẹp còn là một người mẫu. Kim Nhã từng lọt vào ngôi nhà chung Vietnam's Next Top Model sau khi chiến thắng vòng thi online. Vũ Trần Kim Nhã gây ấn tượng khi tham gia vai trò diễn viên trong nhóm hài đình đám một thời BB&BG Những năm gần đây, Kim Nhã còn lấn sân mảng phim truyền hình và ghi được nhiều thành tích tốt

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-2-thang-xac-nhan-ly-hon-sao-nu-vbiz-hanh-phuc-cong-bo-ha-sinh-con-gai-au-long-638051.html