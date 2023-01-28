Rộ tin Võ Hoàng Yến chuẩn bị sang Mỹ để theo chồng về dinh, netizen háo hức chờ ngày trọng đại của nữ siêu mẫu

Hậu trường 28/01/2023 14:19

Vừa qua, Võ Hoàng Yến đã có buổi gặp mặt bạn bè thân thiết để chuẩn bị sang Mỹ vài tháng hoàn tất thủ tục, sắp sửa lên xe hoa.

Mới đây, Bảo Thy gây chú ý khi đăng ảnh hội họp bạn bè ngày Tết cùng dòng trạng thái: "Mùng 5, cuộc hẹn tâm tình chuẩn bị tiễn nhỏ bạn Võ Hoàng Yến đi Mỹ vài tháng, chuẩn bị theo chồng về dinh”. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và háo hức. Ai cũng gửi nhiều lời chúc mừng và chờ đợi ngày Võ Hoàng Yến sẽ lên xe hoa.

Rộ tin Võ Hoàng Yến chuẩn bị sang Mỹ để theo chồng về dinh, netizen háo hức chờ ngày trọng đại của nữ siêu mẫu - Ảnh 1
Bảo Thy tiết lộ mục đích của buổi họp mặt bạn bè là tiễn Võ Hoàng Yến chuẩn bị bay sang Mỹ.

 

Trước đó, Võ Hoàng Yến cũng đã bật mí về dự định đám cưới cùng bạn trai Việt kiều: “Sau Tết, tôi sẽ qua Mỹ để hoàn thành các thủ tục cá nhân. Tôi, ông xã tương lai và cả hai bên gia đình sẽ thu xếp mọi thứ ổn thỏa. Hy vọng trong năm nay sẽ có tin vui cho mọi người. Đặc biệt, năm nay tôi sẽ dành cho gia đình nhiều hơn vì tôi sẽ đi nước ngoài ngay sau Tết. Hiện tại tôi chưa có dự định gì ở Việt Nam vì sau khi qua Mỹ để lo thủ tục, tôi sẽ ở lại một thời gian”.

Rộ tin Võ Hoàng Yến chuẩn bị sang Mỹ để theo chồng về dinh, netizen háo hức chờ ngày trọng đại của nữ siêu mẫu - Ảnh 2

Từ trước đến nay Võ Hoàng Yến luôn giấu kín thông tin về bạn trai với truyền thông và khán giả. 

Người đẹp từng chia sẻ về lí do khiến cô ra sức bảo vệ diện mạo của "nửa kia": “Anh xã là người không liên quan đến giới nghệ thuật, anh là kiểu người kín tiếng và không thích sự ồn ào hay bị chú ý. Anh luôn muốn mọi thứ yên bình, êm đềm nhất có thể, đây là sự khác nhau của chúng tôi và tôi tôn trọng quyết định của anh, mong rằng khán giả hãy thông cảm cho chúng tôi vì quyết định này”.

Rộ tin Võ Hoàng Yến chuẩn bị sang Mỹ để theo chồng về dinh, netizen háo hức chờ ngày trọng đại của nữ siêu mẫu - Ảnh 3

Rộ tin Võ Hoàng Yến chuẩn bị sang Mỹ để theo chồng về dinh, netizen háo hức chờ ngày trọng đại của nữ siêu mẫu - Ảnh 4

Rộ tin Võ Hoàng Yến chuẩn bị sang Mỹ để theo chồng về dinh, netizen háo hức chờ ngày trọng đại của nữ siêu mẫu - Ảnh 5

Rộ tin Võ Hoàng Yến chuẩn bị sang Mỹ để theo chồng về dinh, netizen háo hức chờ ngày trọng đại của nữ siêu mẫu - Ảnh 6
Dù đã bên nhau thời gian dài nhưng Võ Hoàng Yến chưa công khai diện mạo của ông xã tương lai

Được biết, bạn trai cô là Việt kiều, định cư ở Mỹ nhiều năm. Anh hơn cô 13 tuổi, kinh doanh ẩm thực. Cô nàng và bạn trai quen nhau từ năm 2018 và thường xuyên bay qua lại giữa Mỹ và Việt Nam. Trước đó, cả hai từng dự định tổ chức hôn lễ nhưng do dịch bệnh nên hoãn lại. Vài tháng gần đây, cô cũng tiết lộ dự định hôn lễ sẽ diễn ra vào năm 2023 nhưng không tiết lộ thời gian cụ thể.

Từ khóa:   Võ Hoàng Yến Võ Hoàng Yến kết hôn Võ Hoàng Yến và bạn trai

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