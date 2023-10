Quốc Cơ 'mất ăn mất ngủ mấy ngày liền' vì bị điều tra vụ không đội mũ bảo hiểm, chồng đầu khi đi xe máy

Én vàng 2006 cho hay khi được công an mời lên làm việc vào ngày 22/10, nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ đang ở Phú Quốc không về kịp, chỉ có em trai Quốc Nghiệp tới giải trình về vụ việc. Khi về tới TP.HCM, sáng 23/10 Quốc Cơ đã đến cơ quan chức năng trình diện ngay.

"Chồng tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Đến giờ khi kết quả xác minh được công bố, anh mới thở phào nhẹ nhõm" - Hồng Phượng nói.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 25/10, Công an TP. Thủ Đức phối hợp cùng Công an TP.HCM đã làm rõ các tình tiết liên quan đến clip anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp “chồng đầu” trên xe máy. Công an xác định vụ anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp “chồng đầu” trên xe máy là vụ việc hành chính, không có dấu hiệu phạm tội.