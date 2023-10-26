Quốc Cơ 'mất ăn mất ngủ mấy ngày liền' vì bị điều tra vụ không đội mũ bảo hiểm, chồng đầu khi đi xe máy

"Trước khi có kết luận của cơ quan chức năng, nhiều thông tin tiêu cực, một chiều về Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội khiến gia đình chúng tôi rất lo lắng. Chồng tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Đến giờ khi kết quả xác minh được công bố, anh mới thở phào nhẹ nhõm" - Hồng Phượng nói.

Liên quan đến vụ ông xã Quốc Cơ cùng em trai bị điều tra về video không đội mũ bảo hiểm, chồng đầu lái xe máy lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, sáng 26/10, chia sẻ với Ngoisao, sáng 26/10, MC Hồng Phượng - vợ nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ cho hay, chồng cô đã giải tỏa được áp lực tâm lý đè nặng 5 ngày qua.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 25/10, Công an TP. Thủ Đức phối hợp cùng Công an TP.HCM đã làm rõ các tình tiết liên quan đến clip anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp “chồng đầu” trên xe máy. Công an xác định vụ anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp “chồng đầu” trên xe máy là vụ việc hành chính, không có dấu hiệu phạm tội.

Én vàng 2006 cho hay khi được công an mời lên làm việc vào ngày 22/10, nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ đang ở Phú Quốc không về kịp, chỉ có em trai Quốc Nghiệp tới giải trình về vụ việc. Khi về tới TP.HCM, sáng 23/10 Quốc Cơ đã đến cơ quan chức năng trình diện ngay.

Theo điều tra sơ bộ, tháng 9/2023 anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp có ký hợp đồng với Công ty Hạnh Phúc ViNa tham gia quảng cáo cho mẫu xe điện mới của Công ty DAT Bike sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Địa điểm thực hiện các cảnh quay quảng cáo là đoạn đường Dương Lâm, đoạn từ đường An Cư đến đường Lưu Đình Lễ, nằm trong cụm chung cư thuộc phạm vi quản lý của chủ đầu tư là Công ty Thuận Việt, khu phố 7, phường An Khánh, TP. Thủ Đức.

Công an xác định vụ anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp “chồng đầu” trên xe máy là vụ việc hành chính, không có dấu hiệu phạm tội

Đây là tuyến đường chưa được kết nối giao thông vào mạng lưới giao thông đường bộ, có rào chắn ngăn phương tiện lưu thông. Đơn vị làm quảng cáo có xin phép đại diện Công ty Thuận Việt và được đồng ý.

Các cảnh quay diễn tập diễn ra vào ngày 25/9 và chính thức quay vào ngày 28/9. Tham gia dự án có nhiều cá nhân, tổ chức được phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể quy định rõ theo hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

Khi quay phim, có sự tham gia đầy đủ của đội ngũ sáng tạo, sản xuất, kỹ thuật, hậu cần, diễn viên, trang thiết bị, phương tiện, người bảo hộ, diễn viên đóng thế…

Khu vực ghi hình có rào chắn, bảo vệ gác chắn không để người không phận sự vào khu vực đang ghi hình; đồng thời có đội ngũ y tế; có bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ đội ngũ sản xuất, diễn viên...

Khu vực ghi hình có rào chắn, bảo vệ gác chắn không để người không phận sự vào khu vực đang ghi hình; đồng thời có đội ngũ y tế; có bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ đội ngũ sản xuất, diễn viên...

Về cảnh quay anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp “chồng đầu” trên xe máy đang di chuyển, khi thực hiện có buộc dây an toàn, người phía trên được cố định bởi 1 hệ thống cần cẩu… Khi đó, xe máy di chuyển rất chậm, có ê - kíp đoàn làm phim theo sát.

Đến ngày 21/10, Công ty DAT Bike đã đăng tải đoạn clip quảng cáo trên kênh Youtube của công ty. Trong đó clip được xác định là thành phẩm đã qua chỉnh sửa hậu kỳ, sử dụng kỹ xảo điện ảnh để xóa bỏ các trang thiết bị, dây bảo hộ, phương tiện và người của đoàn làm phim chạy sau giám sát.

Về cảnh quay anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp “chồng đầu” trên xe máy đang di chuyển, khi thực hiện có buộc dây an toàn, người phía trên được cố định bởi 1 hệ thống cần cẩu…

Clip thành phẩm khi xuất bản ra công chúng chỉ còn cảnh anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vừa điều khiển xe vừa thực hiện động tác “chồng đầu” lên nhau. Clip có chạy dòng chữ khuyến cáo “Được thực hiện bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát. Vui lòng người xem không thử theo bất cứ hình thức nào”.

Chính vì sản phẩm có qua hậu kỳ chỉnh sửa như thế, khi cộng đồng xem đã có những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Khi vụ việc lùm xùm, công ty DAT Bike đã tự giác “khoá” đoạn clip trên mạng xã hội. Khi công an mời làm việc, đại diện của Công ty DAT Bike và các cá nhân, đơn vị liên quan đã tích cực phối hợp, cung cấp các loại giấy tờ, hợp đồng về dự án quảng cáo nói trên.

Quốc Cơ sinh năm 1984, được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 28 tuổi. Quốc Nghiệp sinh năm 1989, nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 26 tuổi. Quốc Cơ bắt đầu tập xiếc từ năm bốn tuổi, Quốc Nghiệp tập lúc năm tuổi. Hai người biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 1999 đến nay. Tiết mục nổi tiếng nhất của họ mang tên "Sức mạnh đôi tay". Tại Britain's Got Talent 2018 , màn diễn chồng đầu của anh em nghệ sĩ xiếc Việt Nam từng chinh phục giám khảo, khán giả, vào top 3 chung cuộc.

Quốc Cơ-Quốc Nghiệp đã 4 lần lập kỷ lục thế giới vào các năm 2016, 2018, 2021 và 2023 với màn diễn chồng đầu leo lên các bậc thang ở Tây Ban Nha và Italy.