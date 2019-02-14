Hoa hậu Phạm Hương nhận được vô số lời chúc mừng từ người hâm mộ khi xác nhận đã đính hôn đúng ngày Lễ tình nhân.
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Mới đây, Hoa hậu Phạm Hương gây chú ý khi bất ngờ đăng tải bức ảnh đeo nhẫn kim cương cỡ lớn ở ngón áp út kèm dòng trạng thái đầy yêu thương trên trang Instagram cá nhân. Cô viết: “We accept the love we think we deserve... Happy Valentine's Day. (Tạm dịch: Chúng tôi chấp nhận tình yêu mà chúng tôi nghĩ là mình xứng đáng. Chúc mừng Lễ tình nhân”.
Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 thu hút sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng. Đặc biệt, khi được một người quen hỏi có phải đã đính hôn hay không, mỹ nhân sinh năm 1991 không ngại trả lời là “yes”. Hiện tại, Phạm Hương đang nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp.
khoảng giữa năm 2018, Phạm Hương vướng nghi án sang Mỹ sinh con khi gần như biến mất khỏi làng giải trí Việt và không tham gia bất cứ hoạt động lớn nhỏ nào với cương vị là một Hoa hậu. Dù đưa ra lý do cùng mẹ ruột xuất ngoại để nghỉ ngơi và điều trị dứt điểm căn bệnh về tuyến giáp nhưng công chúng vẫn chưa hết nghi ngờ. Đặc biệt, loạt ảnh mà chân dài này đăng tải với vòng 2 kém thon gọn càng làm tăng thêm sự hoài nghi của người hâm mộ.