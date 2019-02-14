Phạm Hương khoe nhẫn kim cương 'bự chảng', xác nhận đã đính hôn sau ồn ào sang Mỹ sinh con

Hậu trường 14/02/2019 14:49

Hoa hậu Phạm Hương nhận được vô số lời chúc mừng từ người hâm mộ khi xác nhận đã đính hôn đúng ngày Lễ tình nhân.

Mới đây, Hoa hậu Phạm Hương gây chú ý khi bất ngờ đăng tải bức ảnh đeo nhẫn kim cương cỡ lớn ở ngón áp út kèm dòng trạng thái đầy yêu thương trên trang Instagram cá nhân. Cô viết: “We accept the love we think we deserve... Happy Valentine's Day. (Tạm dịch: Chúng tôi chấp nhận tình yêu mà chúng tôi nghĩ là mình xứng đáng. Chúc mừng Lễ tình nhân”.

Phạm Hương khoe nhẫn kim cương 'bự chảng', xác nhận đã đính hôn sau ồn ào sang Mỹ sinh con - Ảnh 1
Phạm Hương được bạn bè và fan chúc mừng khi thông báo tin vui đúng ngày Valentine - Ảnh: Instagram
Phạm Hương khoe nhẫn kim cương 'bự chảng', xác nhận đã đính hôn sau ồn ào sang Mỹ sinh con - Ảnh 2
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 xác nhận đã đính hôn khi được một người bạn hỏi - Ảnh: Instagram

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 thu hút sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng. Đặc biệt, khi được một người quen hỏi có phải đã đính hôn hay không, mỹ nhân sinh năm 1991 không ngại trả lời là “yes”. Hiện tại, Phạm Hương đang nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp.

Phạm Hương khoe nhẫn kim cương 'bự chảng', xác nhận đã đính hôn sau ồn ào sang Mỹ sinh con - Ảnh 3
Từ khi quyết định sang Mỹ chữa bệnh, Phạm Hương sống kín tiếng. Mãi đến thời gian gần đây, chân dài này mới cập nhật một vài hình ảnh mới, chia sẻ về cuộc sống của mình nơi xứ người - Ảnh: FBNV
Phạm Hương khoe nhẫn kim cương 'bự chảng', xác nhận đã đính hôn sau ồn ào sang Mỹ sinh con - Ảnh 4
Sau thời gian 'mất tích' khỏi showbiz Việt, cô từng vướng tin đồn sang Mỹ sinh con vì lộ vòng 2 to bất thường trước đó - Ảnh: Internet

khoảng giữa năm 2018, Phạm Hương vướng nghi án sang Mỹ sinh con khi gần như biến mất khỏi làng giải trí Việt và không tham gia bất cứ hoạt động lớn nhỏ nào với cương vị là một Hoa hậu. Dù đưa ra lý do cùng mẹ ruột xuất ngoại để nghỉ ngơi và điều trị dứt điểm căn bệnh về tuyến giáp nhưng công chúng vẫn chưa hết nghi ngờ. Đặc biệt, loạt ảnh mà chân dài này đăng tải với vòng 2 kém thon gọn càng làm tăng thêm sự hoài nghi của người hâm mộ.

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