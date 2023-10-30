Ở tuổi ngoài 80, cuộc sống nam danh ca trong 'tứ trụ nhạc vàng' viên mãn bên vợ thứ 4, vẫn say mê ca hát

Hậu trường 30/10/2023 05:31

Ca sĩ Chế Linh được xem là người đàn ông đông con nhất showbiz Việt khi trải qua 4 đời vợ và có tổng cộng 14 người con.

Chế Linh là người gốc Chăm, vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, ca sĩ Chế Linh nổi lên như một ngôi sao mới lạ. Ông với bút hiệu Tú Nhi, đã cùng với nhạc sĩ Bằng Giang sáng tác những ca khúc nổi tiếng đến tận bây giờ như Đêm buồn tình lẻ, Bài ca kỷ niệm, Đếm bước cô đơn,...

Ở tuổi ngoài 80, cuộc sống nam danh ca trong 'tứ trụ nhạc vàng' viên mãn bên vợ thứ 4, vẫn say mê ca hát - Ảnh 1
Chế Linh là người gốc Chăm, vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, ca sĩ Chế Linh nổi lên như một ngôi sao mới lạ

Sau đó, Chế Linh đã tìm ra được con đường riêng trong âm nhạc, đó là sẽ hát cho tình yêu đôi lứa, tình yêu của lính và hát dòng nhạc gần gũi với đời sống của người nghe nhạc phổ thông. Ông từng được xếp vào hàng “tứ trụ nhạc vàng”, cùng với Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường. Tuy nhiên, trong “tứ trụ” đó, chỉ có duy nhất Chế Linh còn đi hát bền bỉ tới tận bây giờ và vẫn được đông đảo công chúng ngưỡng mộ.

Ở tuổi ngoài 80, cuộc sống nam danh ca trong 'tứ trụ nhạc vàng' viên mãn bên vợ thứ 4, vẫn say mê ca hát - Ảnh 2
Ông từng được xếp vào hàng “tứ trụ nhạc vàng”, cùng với Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường

Tuy có sự nghiệp thăng hoa nhưng danh ca Chế Linh lại có đời tư nhiều góc khuất. Năm 21 tuổi, ông cưới vợ và lần lượt sinh 5 người con. Vì những mâu thuẫn phát sinh, Chế Linh và vợ đầu chia tay nhau nhưng sau đó ông lại sớm kết hôn với chính em gái của vợ cũ. Trước những lời bàn tán, dị nghi, nam danh ca tâm sự dù đây là chuyện hy hữu với nhiều người, nhưng xét theo quy luật tình cảm thì ông thấy bình thường. Thế nhưng, dù vượt qua được sự khắt khe, những rào cản của xã hội, cuộc hôn nhân thứ hai của Chế Linh cũng không dài lâu. Cả hai chia tay sau 3 năm gắn bó.

Ở tuổi ngoài 80, cuộc sống nam danh ca trong 'tứ trụ nhạc vàng' viên mãn bên vợ thứ 4, vẫn say mê ca hát - Ảnh 3
Bước qua 2 lần thất bại trong hôn nhân, Chế Linh gặp gỡ và nên duyên với người vợ thứ 3. Tuy nhiên, người vợ này không may qua đời vì căn bệnh hen suyễn, để lại cho nam danh ca nhiều tiếc thương

Bước qua 2 lần thất bại trong hôn nhân, Chế Linh gặp gỡ và nên duyên với người vợ thứ 3. Tuy nhiên, người vợ này không may qua đời vì căn bệnh hen suyễn, để lại cho nam danh ca nhiều tiếc thương. Khoảng 3 năm sau, Chế Linh chính thức tái hôn với người vợ thứ 4 là bà Vương Nga (khi ấy 18 tuổi). Không ít người lo ngại cuộc hôn nhân này của Chế Linh cũng không thể kéo dài.

Ở tuổi ngoài 80, cuộc sống nam danh ca trong 'tứ trụ nhạc vàng' viên mãn bên vợ thứ 4, vẫn say mê ca hát - Ảnh 4
Chế Linh chính thức tái hôn với người vợ thứ 4 là bà Vương Nga (khi ấy 18 tuổi). Không ít người lo ngại cuộc hôn nhân này của Chế Linh cũng không thể kéo dài

Song tình cảm bền chặt của Chế Linh và bà xã Vương Nga suốt hơn 40 năm qua đã chứng minh tất cả. Nam danh ca tâm sự, ông luôn biết ơn bà Vương Nga, cảm thấy cuộc đời mình hạnh phúc nhất là có được một người vợ biết hy sinh và yêu ông bằng cả trái tim.

Như vậy, cuộc đời ông trải qua 4 cuộc hôn nhân với 14 người con bao gồm 7 người con trai và 7 người con gái. Số lượng con cháu của danh ca Chế Linh nhiều đến mức không chỉ khiến khán giả ngạc nhiên mà ông còn hài hước đùa rằng "không thể nhớ hết". Một số người con của ông theo đuổi nghiệp ca hát như Chế Phi, Chế Kha, Chế Phong,...

Ở tuổi ngoài 80, cuộc sống nam danh ca trong 'tứ trụ nhạc vàng' viên mãn bên vợ thứ 4, vẫn say mê ca hát - Ảnh 5
Song tình cảm bền chặt của Chế Linh và bà xã Vương Nga suốt hơn 40 năm qua đã chứng minh tất cả

Hiện tại, ở tuổi ngoài 80, danh ca Chế Linh có cuộc sống ổn định cùng vợ thứ 4 tại Canada. Ông sống trong căn nhà có khu vườn rộng rãi, thoáng đãng trồng nhiều cây ăn quả giống ở quê nhà. Ông có một phòng thu âm riêng ở Canada để ông thỏa đam mê với nghề. Những năm qua, Chế Linh vẫn sử dụng phòng thu để ghi âm các ca khúc và đăng tải trên Youtube.

Ở tuổi ngoài 80, cuộc sống nam danh ca trong 'tứ trụ nhạc vàng' viên mãn bên vợ thứ 4, vẫn say mê ca hát - Ảnh 6
. Ông có một phòng thu âm riêng ở Canada để ông thỏa đam mê với nghề. Những năm qua, Chế Linh vẫn sử dụng phòng thu để ghi âm các ca khúc và đăng tải trên Youtube

Thi thoảng ông về Việt Nam để cất tiếng hát phục vụ khán giả. Ông bảo vẫn giữ luyện giọng mỗi ngày. "Khi mình còn khán giả thì hàng ngày phải tập luyện, dù có đi hát hay không vẫn tập bình thường ngày hai bữa giống như chuyện ăn cơm vậy. Mệt tôi cũng tập, có khi vài chục phút, có khi vài tiếng. Tập khó nhất là vào buổi sáng, sau khi ngủ dậy uống cafe thì phải tập rồi muốn đi đâu thì đi, đó là thông lệ rồi".

Ở tuổi ngoài 80, cuộc sống nam danh ca trong 'tứ trụ nhạc vàng' viên mãn bên vợ thứ 4, vẫn say mê ca hát - Ảnh 7
Hiện tại, ở tuổi ngoài 80, danh ca Chế Linh có cuộc sống ổn định cùng vợ thứ 4 tại Canada
Ở tuổi ngoài 80, cuộc sống nam danh ca trong 'tứ trụ nhạc vàng' viên mãn bên vợ thứ 4, vẫn say mê ca hát - Ảnh 8
Ông tự tay chăm ngôi vườn của mình

Vì con cái đều trưởng thành nên Chế Linh và vợ sống bên nhau như đôi vợ chồng trẻ. Họ đi đâu cũng có nhau. Chế Linh từng chia sẻ với VnExpress: "Chúng tôi vẫn lãng mạn như các cặp vợ chồng trẻ. Mỗi lần đến các dịp lễ, ngày kỷ niệm, cả hai cùng bàn bạc tổ chức thế nào, đi chơi hay ở nhà. Thỉnh thoảng, chúng tôi cùng mở 1 chai rượu vang, hồi tưởng những ngày mới quen nhau".

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