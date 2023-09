NTK Công Trí đại diện Việt Nam tham dự triển lãm thời trang tại Ireland

Vừa qua, Asia Matters cũng đã tổ chức một cuộc triễn lãm trình diễn và trao đổi kinh nghiệm thời trang châu Á tại thủ đô Dublin, Ireland, có tên là Asia Fashion Matters trong đó họ mời các NTK tiên phong hàng đầu trong ngành thời trang của nước sở tại tham gia, cũng như tại Bảo tàng Metropolitan New York cũng công nhận các cơ hội mới tại thị trường châu Á thông qua cuộc triễn lãm China, through the looking glass.





Bài phỏng vấn NTK Công Trí trên tạp chí thời trang danh tiếng nước ngoài



Thiết kế của Công Trí tham gia Asia Matters





Xem thêm: