NSƯT Quang Tèo vất vả về đường con cái, 14 năm không dám đi ra đường vì thường xuyên bị hỏi: 'Chúng mày định sống với nhau đến bao giờ?'

Những chia sẻ về cuộc sống gia đình của Thượng tá, NSƯT Quang Tèo đã thu hút nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Trong một bài phỏng vấn với Đời sống và Pháp luật gần đây, NSƯT Quang Tèo đã có những chia sẻ, tiết lộ thêm về cuộc sống gia đình và sự nghiệp. Anh tiết lộ mình là người cực kỳ vất vả vì sống bằng nghề, gần như nuôi cả nhà, vợ không đi làm, hai đứa con đang đi học. Lúc nào cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng vất vả tý để vợ ở nhà lo cho các con ăn học. Nam nghệ sĩ cứ lang thang khắp nơi, ăn cơm hộp trường quay hoặc cơm đường cháo chợ chứ không có cuộc sống trải đầy hoa hồng như nhiều người thường nghĩ. NSƯT Quang Tèo đã có những chia sẻ, tiết lộ thêm về cuộc sống gia đình và sự nghiệp. Cuộc sống của anh không trải đầy hoa hồng như mọi người thường nghĩ. Khi được hỏi về việc đi quay thường xuyên, liệu vợ anh ở nhà có ghen, anh thẳng thắn bày tỏ rằng mình chính là người có thể xóa đi tất cả những định kiến không tốt và tiêu cực về người nghệ sĩ khi nhiều người trong xã hội này phần lớn đều nghĩ nghệ sĩ thì trăng hoa vợ nọ con kia.

"Vợ chồng tôi lấy nhau và phải mất tới 14 năm mới có con mà không bỏ nhau. Trong 14 năm đó có thể mọi người không biết nó gian nan, vất vả như thế nào. Ở với nhau 4 tới 5 năm không có con là gia đình hai bên đã nói nọ kia rồi thậm chí còn bảo "nếu khó thì chia tay xem mối khác để có đứa con, chúng mày định sống với nhau đến bao giờ?". Mỗi năm hết Tết đến người ta chúc có con rát cả tai, rất ngại. Nhiều khi không dám ra đường", anh nói. Vợ chồng anh lúc nào cũng cố gắng vì nhau mà vượt qua cuộc sống. "Con cái là lộc trời nếu không có thì chỉ cần giữ tình cảm yêu thương nhau là được vì chúng tôi xác định được như vậy nên không có gì phải lăn tăn.

Nói chung cái giá 14 năm rồi cũng được trời thương. Trong khoảng 14 năm đó, cuộc sống chật vật, áp lực lắm. Đi chưa bệnh này cũng ngại vô cùng, nó phức tạp, tốn kém nhưng vẫn cứ phải miệt mài thế thôi. Các cụ bảo rồi "có đức mặc sức mà ăn", cuối cùng cuộc sống của chúng tôi cũng viên mãn", anh tâm sự. Anh tiết lộ bản thân vô cùng may mắn khi có một người vợ vô cùng hiền lành, không làm phiền chồng, cũng không có chuyện ghen tuông vụn vặt, luôn luôn đồng hành cùng chồng trong những lúc khó khăn. "14 năm mỏi mòn mong con còn chẳng bỏ nhau thì còn cái gì nữa mà phải lăn tăn. Chính vì thế mà tôi không phải đau đầu về gia đình, về vợ con, có thể nhẹ nhàng, vui vẻ đi làm", anh chia sẻ. Vợ NSƯT Quang Tèo. Gia đình NSƯT Quang Tèo. Dù chạy show nhiều, có tháng lên tới 25 ngày nhưng thay vì để người nhà hỗ trợ công việc thì nam nghệ sĩ tự lái xe đi làm, tự nhận show và sắp xếp lịch quay. Khi được hỏi liệu anh có đang phung phí sức khỏe không, NSƯT Quang Tèo bộc bạch: "Nghệ thuật là đam mê, tôi không thể nào giảm bớt lửa đam mê lúc nào cũng đầy trong người mình được. Với chính ra càng có tuổi càng đi nhiều thì tôi thấy càng khỏe, càng vui. Vợ chồng tầm này ở nhà ngắm nhau nhiều quá là lại ốm đấy". NSƯT Quang Tèo tên thật là Nguyễn Tiến Quang. Anh sinh năm 1962 tại Hà Nội. Tốt nghiệp khoa Chèo, trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội), nghệ sĩ Quang Tèo bắt đầu sự nghiệp chèo, sau đó chuyển sang Nhà hát Kịch nói Quân đội vào năm 1986 và nghỉ hưu năm 2015. Anh chuyển sang Nhà hát Kịch nói Quân đội vào năm 1986 và nghỉ hưu năm 2015. Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ Quang Tèo vẫn đi diễn vì say mê nghề, không chú trọng cát-xê. Mặc dù lập gia đình khá muộn nhưng Quang Tèo vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vợ Quang Tèo không được xếp vào hạng "tuyệt sắc giai nhân" nhưng luôn được anh nhắc đến cùng với sự hiền lành, đảm đang, hi sinh vì chồng con.

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