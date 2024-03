NSƯT Lam Tuyền 24 tuổi thành góa phụ, hôn nhân lần 2 cũng đẫm nước mắt, cuộc sống hiện tại ra sao?

Sau hai cuộc hôn nhân đầy nước mắt, may mắn ông trời như bù đắp cho Lam Tuyền khi chị gặp được người đàn ông thứ ba. Họ gặp nhau trong một lần chị đi hát ở Cần Thơ. 17 năm qua, người đàn ông này vẫn luôn yêu thương, bảo vệ Lam Tuyền cùng con trai của cô. Nữ nghệ sĩ chia sẻ về tổ ấm hiện tại của mình: "Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại rất an vui và hạnh phúc. Con trai và anh Nghĩa rất thân thiết, ngưỡng mộ nhau. Chúng tôi cũng chưa một lần cãi vả hay to tiếng với nhau bao giờ".