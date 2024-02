Những 'Rồng con' nhà sao Việt sang tuổi 12 trổ mã xinh xắn, có độ 'hot' trên MXH không kém bố mẹ nổi tiếng

Tuệ Lâm (sinh năm 2012) là con đầu lòng của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ Quang Huy. Sau khi đổ vỡ hôn nhân, con gái được mẹ nuôi dưỡng và chăm sóc

Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh thường xuyên đăng tải hình ảnh cô công chúa đầu lòng thu hút nhiều sự quan tâm. Có thể thấy, dù chỉ mới 12 tuổi, Tuệ Lâm đã sở hữu chiều cao vượt trội, cao gần bằng mẹ. Chính bản thân Phạm Quỳnh Anh cũng từng bày tỏ sự bất ngờ trước màn dậy thì quá nhanh của con gái.

Có thể thấy, dù chỉ mới 12 tuổi, Tuệ Lâm đã sở hữu chiều cao vượt trội, cao gần bằng mẹ

Cô bé Tuệ Lâm càng lớn càng xinh xắn, ra dáng thiếu nữ. Nhóc tỳ cũng được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ Phạm Quỳnh Anh. Không chỉ vậy, con gái nhà nữ ca sĩ còn khiến nhiều người xuýt xoa bởi thành tích học tập cực tốt. Phạm Quỳnh Anh cũng từng gây chú ý khi chia sẻ thông tin con gái đầu lòng Tuệ Lâm được tuyển thẳng vào lớp 2, không cần học lớp 1.

Cô bé Tuệ Lâm càng lớn càng xinh xắn, ra dáng thiếu nữ. Nhóc tỳ cũng được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ Phạm Quỳnh Anh

Phạm Quỳnh Anh từng tự hào chia sẻ: "Tuệ Lâm của mẹ rất thương gia đình, thương em An, rất biết nhường nhịn mỗi khi bị em An bắt nạt. Mong con gái của mẹ sẽ luôn giữ vững tính cách lương thiện, luôn mạnh khỏe, luôn là chị 2 gương mẫu để mẹ an tâm đi chiến đấu nhé!".

Phạm Quỳnh Anh cũng từng gây chú ý khi chia sẻ thông tin con gái đầu lòng Tuệ Lâm được tuyển thẳng vào lớp 2, không cần học lớp 1

Bé Cát An

Bé Cát An (tên thân mật là Sushi) - con trai Trương Quỳnh Anh và ca sĩ Tim chào đời năm 2012. Thời gian đầu, chuyện tình cảm giữa Tim và Trương Quỳnh Anh khá kín tiếng. Chỉ khi những bức ảnh chụp Tim đi cùng, chăm sóc một người phụ nữ có bầu đeo khẩu trang, sau đó là những tấm ảnh Quỳnh Anh vác bụng bầu đi chọn đồ sơ sinh với Tim lan tràn trên mạng, thì mọi người mới "tá hỏa".

Bé Cát An (tên thân mật là Sushi) - con trai Trương Quỳnh Anh và ca sĩ Tim chào đời năm 2012

Tuy nhiên, hiện tại, cặp đôi đã ly hôn, Cát An chủ yếu sống cùng mẹ. Ở tuổi 12, con trai Trương Quỳnh Anh gây chú ý với vẻ ngoài cao lớn. Thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ và mái tóc xoăn Sushi được ví như nam thần Hàn Quốc.

Hiện tại, cặp đôi đã ly hôn, Cát An chủ yếu sống cùng mẹ. Ở tuổi 12, con trai Trương Quỳnh Anh gây chú ý với vẻ ngoài cao lớn

Bé Sushi vẫn nhận sự yêu thương, chăm sóc đầy đủ của cả bố lẫn mẹ. Trương Quỳnh Anh tập trung dành thời gian cho công việc và chăm sóc quý tử. Cô và chồng cũ vẫn thoải mái trao đổi những vấn đề liên quan đến đời sống của bé Sushi.

Bé Sushi vẫn nhận sự yêu thương, chăm sóc đầy đủ của cả bố lẫn mẹ. Cô và chồng cũ vẫn thoải mái trao đổi những vấn đề liên quan đến đời sống của bé Sushi

Bé Cát Cát

Con gái Huy Khánh và người vợ thứ 2 - Á hậu Hoa hậu miền Hậu Giang 2007, người mẫu, diễn viên Mạc Anh Thư có tên là Cát Cát, tên thật là Trần Khánh Ngọc Uyên, chào đời năm 2012. Trên trang cá nhân thường xuyên đăng tải video và hình ảnh của cô con gái bé nhỏ.

Con gái Huy Khánh và người vợ thứ 2 - Á hậu Hoa hậu miền Hậu Giang 2007, người mẫu, diễn viên Mạc Anh Thư có tên là Cát Cát, tên thật là Trần Khánh Ngọc Uyên, chào đời năm 2012

Con gái Huy Khánh được nhận xét có đôi chân dài và tỉ lệ cơ thể cân đối. Thỉnh thoảng, Huy Khánh vẫn bày tỏ có chút tiếc nuối vì con gái lớn nhanh. Bé Cát Cát được bố mẹ cho đi bơi từ nhỏ nên sở hữu chiều cao vượt trội.

Con gái Huy Khánh được nhận xét có đôi chân dài và tỉ lệ cơ thể cân đối. Thỉnh thoảng, Huy Khánh vẫn bày tỏ có chút tiếc nuối vì con gái lớn nhanh

Theo như ông bố chia sẻ, chuẩn bị bước vào giai đoạn dậy thì, cô bé có xu hướng tách dần với bố, không còn quấn quýt Huy Khánh cả ngày như trước. Nam diễn viên cho biết giờ muốn gần con hay chụp ảnh cùng con như trước đây cũng khó, chỉ khi hôm nào cô bé vui vẻ thì mới chịu hợp tác tạo dáng chụp ảnh với bố.

Chuẩn bị bước vào giai đoạn dậy thì, cô bé có xu hướng tách dần với bố, không còn quấn quýt Huy Khánh cả ngày như trước

Đặc thù công việc là diễn viên, thời gian làm việc rất thất thường, có khi đi sớm về khuya cả tháng liên tục không được gặp và trò chuyện cùng con. Huy Khánh thường sẽ viết vài dòng ra giấy để trên bàn cho con đọc, với nội dung: "Ba không ở nhà thường xuyên con phải ngoan, nghe lời mẹ, ba luôn thương con, khi nào xong công việc ba sẽ bù lại cho con nha!". Và khi xong công việc thì anh sẽ dành cho con thời gian nhiều hơn!