Những cuộc ly hôn ồn ào nhất của sao Việt: Người đấu tố, người bị chồng cũ doạ kiện

Sau ồn ào này, Linh Chi và Lý Phương Châu liên tục đấu khẩu qua lại, ẩn ý công kích nhau trên mạng xã hội. Cho tới tháng 8/2017, một người bạn trong giới dancer chơi thân với Lâm Vinh Hải bất ngờ tung bằng chứng tố Lý Phương Châu ngoại tình trước ly hôn với Hiền Sến. Sau vài ngày gây ồn ào dư luận, Hiền Sến bất ngờ công khai tỏ tình Lý Phương Châu trước hàng trăm sinh viên một trường đại học ở TP.HCM, chứng minh tình cảm của cả hai trước công chúng.

Tháng 8/2016, khi Lý Phương Châu tiết lộ việc cô và vũ công nổi tiếng Lâm Vinh Hải đang làm thủ tục ly hôn. Thời điểm đó, khán giả không tìm được nguyên nhân thực sự là gì. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau đó, khi Lâm Vinh Hải công khai mối quan hệ tình cảm với Linh Chi, Lý Phương Châu đã mau chóng lên tiếng tố chồng cũ ngoại tình trước ly hôn.

Cuối năm 2021, thông tin Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo tuyên bố ly hôn doanh nhân Phúc Thành sau 3 năm gắn bó thu hút nhiều sự chú ý. Câu chuyện trở nên ồn ào hơn khi Thu Thảo tiết lộ rằng hôn nhân của cô là “địa ngục”. Theo lời Đặng Thu Thảo, chồng cũ của cô có người phụ nữ khác, thậm chí "tiểu tam" còn liên tục thách thức, khủng bố tinh thần cô trong khi ông xã lại thường buông lời chê bai ngoại hình khi cô đang mang thai... Đến lúc ly hôn, Đặng Thu Thảo cùng hai con ra khỏi nhà, trong túi chỉ còn 78.000 đồng.

Tới tháng 2/2019, lùm xùm hậu ly hôn tiếp tục quay trở lại khi Lâm Vinh Hải trả lời truyền thông cho biết đã 2 năm Lý Phương Châu không cho con gái chung của cả hai ăn Tết cùng anh và nhà nội. Đáp trả lại Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu đã tung một loạt bằng chứng cho rằng nam biên đạo kì kèo từng đồng trợ cấp cho con gái. Hiện tại, Lý Phương Châu và Lâm Vinh Hải đều đang có cuộc sống hạnh phúc bên tình mới.

Cuối năm 2021, thông tin Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo tuyên bố ly hôn doanh nhân Phúc Thành sau 3 năm gắn bó thu hút nhiều sự chú ý

Đáp lại lời tố cáo của vợ, doanh nhân Phúc Thành cho biết rằng, anh hy vọng Đặng Thu Thảo và những người liên quan phát ngôn đúng đạo đức và pháp luật. Hơn nữa, vụ ly hôn nhân đã kết thúc cách đây 6 tháng và có quyết định của tòa án. Tuy nhiên anh không hiểu lý do tại sao đến hôm nay vợ cũ lại đem chuyện cũ ra nói.

Về thông tin vợ cũ tố rằng có người thứ 3 khiến cuộc hôn nhân rạn nứt, doanh nhân Phúc Thành nói: "Tôi là dân làm ăn, có nhiều mối quan hệ nên Thảo hiểu lầm là chuyện thường"

Về thông tin vợ cũ tố rằng có người thứ 3 khiến cuộc hôn nhân rạn nứt, doanh nhân Phúc Thành nói: "Tôi là dân làm ăn, có nhiều mối quan hệ nên Thảo hiểu lầm là chuyện thường". Thậm chí, doanh nhân Phúc Thành tuyên bố sẽ kiện Đặng Thu Thảo ra toà để lấy lại danh dự của bản thân nếu vợ cũ tiếp tục đưa ra những thông tin sai lệch.

Diệp Lâm Anh

Ồn ào hôn nhân của Diệp Lâm Anh là doanh nhân Đức Phạm kéo dài từ cuối năm 2021 khi nữ diễn viên thẳng thắn tố chồng cũ có quan hệ ngoài luồng với một người mẫu Vbiz. Trước đó, thời điểm công bố ly hôn, cô từng chia sẻ: "Tôi đã ra sức bảo vệ gia đình. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đánh ghen. Tôi cũng có đối diện, gặp bạn đó để nói chuyện. Câu chuyện tôi muốn khẳng định ở thời điểm ấy là tôi vẫn sống trong gia đình chồng. Về mặt pháp lý, chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp và bạn ấy đi với chồng tôi là sai. Nhưng tôi cũng không căng thẳng. Những điều cần xác nhận thì tôi đã xác nhận được".

Ồn ào hôn nhân của Diệp Lâm Anh là doanh nhân Đức Phạm kéo dài từ cuối năm 2021 khi nữ diễn viên thẳng thắn tố chồng cũ có quan hệ ngoài luồng với một người mẫu Vbiz

Nói về vấn đề làm bạn với doanh nhân Đức Phạm sau những chuyện xảy ra, Diệp Lâm Anh thổ lộ: "Chắc chúng tôi phải làm bạn thôi vì chúng tôi có với nhau hai đứa con. Trong giai đoạn mới chia tay, hai bên chắc chắn sẽ có những chuyện không hài lòng về nhau nhưng suy nghĩ xa hơn thì chúng tôi phải cư xử với nhau một cách văn minh.

Tôi mong muốn hai bên có thể làm bạn để cùng nhau chăm hai con chứ không phải qua một cầu nối nào đó. Tôi và anh Ti (Nghiêm Đức) phải cư xử để hai bé thấy và nhìn vào đó mà học. Các con phải cảm nhận được dù như thế nào thì bố mẹ vẫn rất thương chúng, vì con mà có thể ngồi xuống để nói chuyện và làm bạn với nhau”.

Hiện, cuộc ly hôn của cả 2 vẫn chưa đến hồi kết khi cả 2 vẫn chưa thống nhất được quyền nuôi con

Hiện, cuộc ly hôn của cả 2 vẫn chưa đến hồi kết khi cả 2 vẫn chưa thống nhất được quyền nuôi con. Thời gian gần đây, cuộc ly hôn trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi Diệp Lâm Anh tung bằng chứng chồng ngoại tình.