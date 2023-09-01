Không ít sao Việt từng thẳng thắn bày tỏ quan điểm chỉ muốn tận hưởng cuộc sống như "vợ chồng son" đến già, không muốn sinh con.

Khởi My - Kelvin Khánh Nhắc đến cặp đôi Khởi My và Kelvin Khánh, khán giả ít nhiều nhớ đến lời tuyên bố không muốn sinh con để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Kết hôn vào cuối năm 2017, cho đến nay, Khởi My và Kelvin Khánh khá im ắng về sự nghiệp ca hát mà hầu hết dành nhiều thời gian cùng nhau đi du lịch hay tụ tập nhóm bạn thân khác.

Kết hôn vào cuối năm 2017, cho đến nay, Khởi My và Kelvin Khánh khá im ắng về sự nghiệp ca hát mà hầu hết dành nhiều thời gian cùng nhau đi du lịch hay tụ tập nhóm bạn thân khác Thậm chí trong một buổi giao lưu với fan vào năm 2021, có người bày tỏ mong muốn Khởi My - Kelvin Khánh sớm có con. Ngay sau đó, cặp đôi này đã thẳng thắn cho biết, họ không có ý định sinh em bé mà sẽ ở như vậy đến già.

"Thật ra cả hai không có ý định sinh em bé mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hiện tại đang rất vui, vẫn được tung tăng..." - Khởi My cho hay. Lý giải về nguyên nhân, cặp đôi cho biết đang sống rất vui vẻ và họ vẫn chưa tính đến chuyện con cái. "Thật ra cả hai không có ý định sinh em bé mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hiện tại đang rất vui, vẫn được tung tăng... Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp..." - Khởi My cho hay. Tóc Tiên - Hoàng Touliver Trong một lần chơi trò hỏi - đáp với khán giả trên trang Instagram cá nhân, Tóc Tiên đã có những chia sẻ hiếm hoi liên quan đến cuộc sống hôn nhân của mình với Hoàng Touliver. Theo đó, khi được hỏi định nghĩa về hôn nhân, nữ ca sĩ cho hay: "Thiệt sự chị không rõ lắm. Tại thấy mọi người nặng nề về việc trước và sau hôn nhân quá chứ riêng chị và đối tác thì thấy bình thường. Chị còn không đeo nhẫn cưới, đại loại là với một đôi không care (để tâm) về hình thức và theo stoicism (chủ nghĩa khắc kỉ) như anh chị thì còn yêu nhau là còn hôn nhân".

khi được hỏi định nghĩa về hôn nhân, nữ ca sĩ cho hay: "Chị còn không đeo nhẫn cưới, đại loại là với một đôi không care (để tâm) về hình thức và theo stoicism (chủ nghĩa khắc kỉ) như anh chị thì còn yêu nhau là còn hôn nhân" Đáng chú ý, khi người hâm mộ quan tâm đến kế hoạch có thêm thành viên mới trong gia đình nữ ca sĩ, Tóc Tiên cho hay chưa có ý định sinh con và khẳng định: "Hai người đang vui vẻ, bình yên lắm". Đáng chú ý, khi người hâm mộ quan tâm đến kế hoạch có thêm thành viên mới trong gia đình nữ ca sĩ, Tóc Tiên cho hay chưa có ý định sinh con Vào tháng 6/2020, tin đồn Tóc Tiên mang thai rộ lên khi cô và ông xã Hoàng Touliver bị phát hiện đi khám ở bệnh viện phụ sản. Tuy nhiên, phía Tóc Tiên đã nhanh chóng phủ nhận thông tin này, cho biết hai vợ chồng nữ ca sĩ chỉ đi khám tổng quát cùng nhau. Chí Tài - Phương Loan Cuộc sống hôn nhân 33 năm của vợ chồng danh hài Chí Tài và bà xã là ca sĩ Phương Loan từng nhận được rất nhiều sự mến mộ từ công chúng. Dù không có con, họ vẫn hạnh phúc viên mãn, lãng mạn như thưở đầu. Theo như chia sẻ trước đó, ngay từ đầu, vợ chồng nam nghệ sĩ đã xác định không sinh con. Danh hài từng bộc bạch rằng: "Mọi người hay nói tôi chắc không nợ đường con cái. Vợ tôi cũng nghĩ như tôi vậy". Với Chí Tài, chuyện con cái nên thuận theo tự nhiên, nếu không có thì không nên cưỡng cầu. Cuộc sống hôn nhân 33 năm của vợ chồng danh hài Chí Tài và bà xã là ca sĩ Phương Loan từng nhận được rất nhiều sự mến mộ từ công chúng. Dù không có con, họ vẫn hạnh phúc viên mãn, lãng mạn như thưở đầu Tuy nhiên, khi ở tuổi U60 và chia sẻ về điều gì hối tiếc nhất trong hôn nhân của mình, nam danh hài từng cho biết: “Đó là tôi và vợ quyết định không có con”. Anh tâm sự, anh không có con vì đó là chọn lựa của hai vợ chồng nhưng tiếc là bây giờ không có ai nối nghiệp mình. Hồi đầu, hai vợ chồng anh chưa thích có con vì lo không có đủ điều kiện vật chất cho chúng, không muốn con cái sinh ra trong hoàn cảnh thiếu. Anh chờ đủ kinh tế rồi mới tính nhưng cứ thể mải làm nghề và dính chặt với nó, quên luôn việc có em bé. Đến lúc dừng lại nghỉ ngơi thì quá già rồi. Tuy nhiên, khi ở tuổi U60 và chia sẻ về điều gì hối tiếc nhất trong hôn nhân của mình, nam danh hài từng cho biết: “Đó là tôi và vợ quyết định không có con” Vì không có con, nam danh hài đã lên kế hoạch khi về già sẽ cùng vợ đi du lịch tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp còn lại. Hai vợ chồng anh sớm tính toán đến số tiền tích cóp và có một đời sống lành mạnh, tránh xa các thú vui có hại để có tuổi già khỏe mạnh, an nhàn, thư thái. Tuy nhiên, kế hoạch đành phải kết thúc sớm khi ông đột ngột qua đời ở tuổi 62.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-cap-sao-viet-tung-gay-tranh-cai-vi-quan-diem-dang-binh-yen-lam-chua-muon-sinh-con-611071.html