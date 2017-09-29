Những cặp đôi sao Việt đã ly hôn nhưng vẫn thân thiết thế này khi gặp lại nhau

Hậu trường 29/09/2017 19:58

Nhiều cặp đôi sau khi chia tay thì không còn muốn nhắc đến tên nhau hay tránh mặt khi cùng xuất hiện chung ở một sự kiện. Tuy nhiên vẫn có những cặp đôi sao Việt rất thân thiết và quan tâm nhau một cách đặc biệt khi gặp lại.

Việc gặp gỡ, yêu nhau và kết hôn của các nghệ sĩ được rất nhiều người chú ý. Vì vậy, khi một cặp đôi nào đó thông báo ly hôn, nhiều người tò mò muốn biết sau khi chia tay thì thái độ của họ dành cho nhau như thế nào. Có không ít cặp đôi sau khi “đường ai nấy đi” thì cạch mặt hẳn, không hề qua lại với nhau, nhưng vẫn còn những người luôn dành cho người cũ sự tôn trọng, quan tâm.

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La
Hà Hồ và Cường Đô La thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Cặp đôi nổi tiếng này 'ồn ào' cả khi yêu, chung sống và chia tay. Cuộc tình tốn không ít giấy mực của báo chí này duy trì được khoảng 5 năm, cả hai có với nhau cậu con trai Subeo. Vì một vài nguyên nhân cặp đôi thông báo chia tay, nhưng Hà Hồ tiết lộ rằng vẫn có thể “ngủ chung giường” với Cường Đô La vì con trai.

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La
Vì con trai, cặp đôi này vẫn cùng xuất hiện thân thiết với nhau - Ảnh: Internet

Hiện tại cả hai đều đang hạnh phúc bên những người tình mới nhưng họ vẫn cùng đến trường của Subeo, đưa quý tử đi chơi và tổ chức sinh nhật có đầy đủ bố mẹ cho con trai của mình.

Trương Ngọc Ánh và Bảo Sơn

Kết hôn vào năm 2005, họ được coi là cặp đôi “trai tài gái sắc” khi ở thời điểm đó cả hai đều là những diễn viên có thực lực. Năm 2008, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng là Bảo Tiên và từ đó ít thấy Trương Ngọc Ánh tham gia vào các hoạt động nghệ thuật mà lui vào chăm sóc cho gia đình nhỏ. Năm 2014, cả hai bất ngờ tuyên bố ly hôn mặc dù giữa họ chưa từng xảy ra xích mích gì lớn. 

Gia đình 3 người hạnh phúc của Trương Ngọc Ánh và Bảo Sơn
Gia đình 3 người hạnh phúc của Trương Ngọc Ánh và Bảo Sơn - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, họ vẫn dành cho nhau những lời nói tôn trọng. Cả hai đều giành trọn tình cảm cho con gái Bảo Tiên để con có được tình thương của cả bố và mẹ. Tại các sự kiện, Trương Ngọc Ánh và Bảo Sơn vẫn thân thiết và quan tâm đến nhau, khiến nhiều người ngưỡng mộ cách cư xử văn minh của họ sau khi ly hôn.

Gia đình 3 người hạnh phúc của Trương Ngọc Ánh và Bảo Sơn
Họ vẫn dành cho nhau nhiều tình cảm sau khi chia tay - Ảnh: Internet

Jennifer Phạm và Quang Dũng

Jennifer Phạm và Quang Dũng
Jennifer Phạm và Quang Dũng vẫn tươi cười vui vẻ khi gặp lại nhau sau ly hôn - Ảnh: Internet

Bỏ qua những giận hờn khi mới chia tay, một cặp đôi tài sắc vẹn toàn khác của showbiz Việt vẫn là những người bạn thân thiết khi hội ngộ. Jennifer Phạm và Quang Dũng kết hôn vào năm 2007, ly hôn khi đã có một cậu con trai tên là Bảo Nam. Sau khi chia tay, Jennifer Phạm đã tái hôn với doanh nhân Đức Hải vào cuối năm 2012 và đã có thêm 2 người con với chồng mới. Mặc dù vậy, cô và chồng cũ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau chăm sóc cho con trai Bảo Nam.

Thảo Vân và Công Lý

Thảo Vân và Công Lý
     Nghệ sĩ Công Lý và MC Thảo Vân vui vẻ bên cậu con trai chung - Ảnh: Internet

Là “lần đò thứ 2” của Công Lý, MC Thảo Vân nên duyên vợ chồng cùng danh hài này vào năm 2004. Sau khoảng 5 năm chung sống họ lại “đứt gánh giữa đường”. Sau khi chia tay, nhiều người vẫn bắt gặp hình ảnh MC Thảo Vân và Công Lý chuyện trò vui vẻ khi gặp nhau ở Đài truyền hình. 

Thảo Vân và Công Lý
Cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn duy trì tình cảm bạn bè sau khi chia tay - Ảnh: Internet

Dù chia tay nhưng họ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và luôn dành sự ủng hộ, tôn trọng cho nhau. Hiện tại, Thảo Vân lẫn Công Lý vẫn chưa tái hôn.

Thanh Lam và Quốc Trung

Cặp đôi được khán giả yêu mến trong cả âm nhạc lẫn cuộc sống đời thường. Sau 10 năm chung sống, họ khiến nhiều người tiếc nuối khi thông báo chia tay. Kết thúc một mối tình dài với nhiều thăng trầm, cả hai vẫn dành cho nhau những lời 'có cánh' trước truyền thông và xem nhau như bạn tri kỷ.

Thanh Lam và Quốc Trung
Dù hết duyên trong tình cảm nhưng họ là những người bạn tri kỷ trong âm nhạc - Ảnh: Internet

Hiện tại, ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung đều đã có gia đình riêng, nhưng họ vẫn tôn trọng và thân thiết với nhau như những người bạn.

Ca sĩ Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh

Gia đình hạnh phúc của Bằng Kiều và Trizzie Phương khiến nhiều người mong họ sẽ tái hợp
Gia đình hạnh phúc của Bằng Kiều và Trizzie Phương khiến nhiều người mong họ sẽ tái hợp - Ảnh: Internet

Bằng Kiều kết hôn với Trizzie Phương Trinh và đã có 3 cậu con trai, nhưng sau đó họ lại thông báo chia tay khiến nhiều người nuối tiếc. Sau khi ly hôn, Bằng Kiều và vợ vẫn thường cùng nhau đưa các con đi chơi, và duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết với vợ cũ.

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