Những ca sĩ Vbiz nổi tiếng khổ sở vì biến cố 'mất giọng', phải tạm dừng ca hát để điều trị

Năm 2018, Cẩm Ly quyết định dừng hoàn toàn các dự án âm nhạc để sang Mỹ tập trung chữa trị. Nữ ca sĩ thừa nhận, biến cố sức khỏe ảnh hưởng đến giọng hát đã khiến sự nghiệp của cô "khựng" lại. "Thời gian đó, nằm trên giường bệnh, nhiều lúc tôi ứa nước mắt, sợ vĩnh viễn mất giọng rồi giải nghệ, xa khán giả" - Cẩm Ly kể lại cảm xúc trong những ngày chữa bệnh viêm đa xoang ở Mỹ.

Cẩm Ly (SN 1970) là giọng ca nổi tiếng thập niên 90 cho đến nay. Cuối năm 2017, Cẩm Ly mắc chứng viêm đa xoang. Một thời gian dài, bệnh của cô không thuyên giảm làm giọng hát bị ảnh hưởng nặng nề. Thậm chí, có lúc cô cất giọng không thành tiếng.

Những năm trở lại đây, Hòa Minzy là một trong những ca sĩ trẻ nhận được nhiều sự yêu mến. Cô luôn đầu tư vào những sản phẩm âm nhạc chất lượng để trình làng người hâm mộ. Một trong số đó phải kể đến Không thể cùng nhau suốt kiếp, Rời bỏ, Bật tình yêu lên, Thị Mầu,...

Sau thời gian dài điều trại, hồi đầu năm nay, Cẩm Ly đã dần tái xuất trở lại trên sân khấu. Dù giọng hát vẫn chưa thể phục hồi như trước nhưng nữ ca sĩ nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Mới đây, tại một đêm minishow ở Đà Lạt, Hòa Minzy bất ngờ chia sẻ việc tạm dựng sự nghiệp ca hát trong khoảng 1, 2 năm tới để điều trị cổ họng trở lại trạng thái bình thường

Tuy nhiên, mới đây, tại một đêm minishow ở Đà Lạt, Hòa Minzy bất ngờ chia sẻ việc tạm dựng sự nghiệp ca hát trong khoảng 1, 2 năm tới để điều trị cổ họng trở lại trạng thái bình thường. Sau khi kết thúc đêm nhạc tại Đà Lạt, Hòa Minzy chia sẻ: "Cổ họng của bé Hoà thật sự đã có vấn đề 1 thời gian rồi, tối nay giọng vẫn đang khàn đặc nhưng đã cố gắng hát hết sức cho quý vị khán giả của bé".

Trước đó, khoảng năm 2019, nữ ca sĩ từng 'chững lại' công việc ca hát nửa năm vì viêm xoang

Thời gian vừa qua, Hòa Minzy liên tục phải nhập viện để điều trị. Nhưng vì không có thời gian nghỉ ngơi khiến cổ họng không thể bình phục. Trước đó, khoảng năm 2019, nữ ca sĩ từng 'chững lại' công việc ca hát nửa năm vì viêm xoang. “Khoảng thời gian đó khá khó khăn với tôi khi không thể hoàn thành tốt bản thu âm nên không dám bước vào phòng thu. Có nhiều lúc, tôi còn sợ khi nghe đến thu âm” – nữ ca sĩ tâm sự.

Việt Quang

Khoảng tháng 8/2021, showbiz Việt bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của ca sĩ Việt Quang sau thời gian điều trị bệnh viêm phổi nặng, hưởng dương ở tuổi 44. Việt Quang từng là ngôi sao âm nhạc đình đám vào những năm đầu thập niên 2000. Anh nổi tiếng với hàng loạt bản “hit” như: Vẫn yêu dại khờ, Tình ơi, Ngắm trăng, Cà phê buồn, Tình phiêu lãng, Về đây... và được xem là thần tượng của nhiều người yêu mến dòng nhạc trẻ với con đường ca hát trải hoa hồng.

Việt Quang từng là ngôi sao âm nhạc đình đám vào những năm đầu thập niên 2000. Tuy nhiên khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Việt Quang bất ngờ biến mất vào năm 2008 vì mất giọng

Tuy nhiên khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Việt Quang bất ngờ biến mất vào năm 2008. Chia sẻ tại một chương trình, Việt Quang từng cho biết lý do anh không thể tiếp tục hoạt động ca hát là do bị mất giọng và không đi khám chữa kịp thời.

Nam ca sĩ nói thêm, khi ấy anh đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, tự tin về sức khỏe của mình, đi lưu diễn trong và ngoài nước triền miên mà không bao giờ chú ý bảo vệ, giữ gìn thanh quản. Đến khi bị mất giọng, anh ngại đi khám vì sợ mọi người biết giọng hát của mình yếu đi.

Giai đoạn khó khăn đó, Việt Quang quyết định sang nước ngoài định cư. Anh không nói chuyện được nhiều, chỉ thều thào và dùng ký hiệu, mỗi lần anh nói ai cũng ngạc nhiên vì giọng không rõ

Giai đoạn khó khăn đó, Việt Quang quyết định sang nước ngoài định cư. Anh không nói chuyện được nhiều, chỉ thều thào và dùng ký hiệu, mỗi lần anh nói ai cũng ngạc nhiên vì giọng không rõ. Khi giọng hát đã trở lại được 80% thì Việt Quang quyết định quay lại Việt Nam để hoạt động âm nhạc. Tuy nhiên khoảng thời gian vắng bóng quá lâu, thị hiếu của khán giả cũng đã ít nhiều thay đổi khiến anh không còn đủ sự tự tin để bước lên sân khấu.

Thu Minh

Ca sĩ Thu Minh (SN 1977) từng có thời gian mắc chứng viêm xoang, ảnh hưởng đến giọng hát. Nữ ca sĩ cho biết thời điểm đó, cô hoang mang, lo lắng khi nhiều lần thất bại trong việc hát nốt cao.

Ca sĩ Thu Minh (SN 1977) từng có thời gian mắc chứng viêm xoang, ảnh hưởng đến giọng hát

"Lúc đó tôi bị viêm xoang khá nặng, ảnh hưởng đến giọng hát. Khi lên sân khấu, tôi không hát nốt cao được. Tôi lại là giọng nữ cao, vậy nên với tôi việc không hát được là điều rất kinh khủng" - Thu Minh bày tỏ.

Tuy nhiên, giọng ca Đường cong cũng hiểu rằng trong cuộc đời, sẽ có lúc xuất hiện những "mảng màu đen". Thế nên, cô bình tĩnh đối mặt với biến cố, tập trung rèn giũa, cải thiện và lấy lại giọng hát vốn có.

Thu Minh bình tĩnh đối mặt với biến cố, tập trung rèn giũa, cải thiện và lấy lại giọng hát vốn có

Hiện tại, Thu Minh được xem là một trong những nữ ca sĩ có giọng hát nội lực ở Việt Nam. Những nốt cao của cô được đánh giá ngày càng mạnh mẽ, uyển chuyển. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn có phong cách trình diễn thu hút, trở thành cái tên được khán giả và truyền thông săn đón.