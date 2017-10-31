Nhìn nhan sắc lung linh hiện nay, ít ai ngờ đây là hình ảnh 'ngày xửa ngày xưa' của các mỹ nhân Việt đình đám

Hậu trường 31/10/2017 14:34

Gần đây, nhiều sao nữ đua nhau đăng tải hình ảnh theo phong trào "Mãi tươi trẻ thế ấy" trên Facebook để khẳng định bản thân vẫn xinh đẹp dù nhiều năm trôi qua. Loạt hình ảnh ngày xưa của các mỹ nhân Việt khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Hiện trên Facebook đang rộ lên phong trào Mãi tươi trẻ thế ấy để khoe hình ảnh 'ngày xửa ngày xưa' nhằm được công nhận mình vẫn luôn xinh đẹp tươi tắn dù nhiều năm trôi qua.

Hàng loạt người đẹp của làng sao Việt cũng tranh thủ cơ hội này để khéo léo khoe vẻ đẹp bị thời gian 'bỏ quên' của mình. Loạt ảnh nhan sắc ngày xưa của những sao nữ này làm nhiều khán giả phải kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Nhìn nhan sắc lung linh hiện nay, ít ai ngờ đây là hình ảnh 'ngày xửa ngày xưa' của các mỹ nhân Việt đình đám - Ảnh 1
Sỹ Thanh chia sẻ hình ảnh thời học sinh với tà áo dài thướt tha, dù không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp rạng ngời, hồn nhiên. Bây giờ, nữ ca sĩ đã trưởng thành hơn nhưng vẻ đẹp ngây thơ vẫn được giữ nguyên - Ảnh: FBNV

Nhìn nhan sắc lung linh hiện nay, ít ai ngờ đây là hình ảnh 'ngày xửa ngày xưa' của các mỹ nhân Việt đình đám - Ảnh 2
Diễn viên hài Thu Trang hào hứng chia sẻ khoảnh khắc tươi trẻ của mình nhiều năm trước và cả ở hiện tại. Thời gian trôi qua chỉ khiến cân nặng của cô nàng thay đổi, còn tâm hồn tươi trẻ, lạc quan vẫn như xưa - Ảnh: FBNV

Nhìn nhan sắc lung linh hiện nay, ít ai ngờ đây là hình ảnh 'ngày xửa ngày xưa' của các mỹ nhân Việt đình đám - Ảnh 3
Thời còn hot girl "bán bánh giò", Nhã Phương có vẻ đáng yêu và không kém phần tinh nghịch. Hiện tại, nữ diễn viên đã trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên ngày nào - Ảnh: FBNV

Nhìn nhan sắc lung linh hiện nay, ít ai ngờ đây là hình ảnh 'ngày xửa ngày xưa' của các mỹ nhân Việt đình đám - Ảnh 4
Không nằm ngoài trào lưu, Ốc Thanh Vân cũng vui vẻ khoe ảnh thời xì -tin để tóc đuôi cá dễ thương, sành điệu. Sau nhiều năm,  cô vẫn giữ được vẻ tươi trẻ khiến khán giả phải kinh ngạc dù đã 3 con - Ảnh: FBNV

Nhìn nhan sắc lung linh hiện nay, ít ai ngờ đây là hình ảnh 'ngày xửa ngày xưa' của các mỹ nhân Việt đình đám - Ảnh 5
Sau ồn ào chia tay với Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh đã lấy lại tinh thần và vui vẻ tham gia trào lưu Mãi tươi trẻ thế ấy. Nữ ca sĩ ngày ấy là một cô bé năng động, trẻ trung - Ảnh: FBNV

Nhìn nhan sắc lung linh hiện nay, ít ai ngờ đây là hình ảnh 'ngày xửa ngày xưa' của các mỹ nhân Việt đình đám - Ảnh 6
Ca sĩ Thủy Tiên tiết lộ bí quyết không ngờ giúp cô trẻ mãi chính là luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, biết mình thích gì và theo đuổi cho đến cùng - Ảnh: FBNV

Nhan sắc khó tin ở tuổi 41 của mỹ nhân lấy nhiều chồng nhất showbiz Việt

Nhan sắc khó tin ở tuổi 41 của mỹ nhân lấy nhiều chồng nhất showbiz Việt

Dù đã ngoài tứ tuần nhưng diễn viên Hoàng Yến vẫn cực kỳ xinh đẹp và trẻ trung đến bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   nhan sắc xưa của mỹ nhân Việt Sao Việt danh hài Thu Trang Ốc Thanh Vân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42