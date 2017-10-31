Nhìn nhan sắc lung linh hiện nay, ít ai ngờ đây là hình ảnh 'ngày xửa ngày xưa' của các mỹ nhân Việt đình đám

Hiện trên Facebook đang rộ lên phong trào Mãi tươi trẻ thế ấy để khoe hình ảnh 'ngày xửa ngày xưa' nhằm được công nhận mình vẫn luôn xinh đẹp tươi tắn dù nhiều năm trôi qua.

Hàng loạt người đẹp của làng sao Việt cũng tranh thủ cơ hội này để khéo léo khoe vẻ đẹp bị thời gian 'bỏ quên' của mình. Loạt ảnh nhan sắc ngày xưa của những sao nữ này làm nhiều khán giả phải kinh ngạc và ngưỡng mộ.