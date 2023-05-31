Nhìn cách mà các sao nữ này thương yêu con của chồng để biết vì sao họ xứng đáng được hưởng sự giàu sang trong cơ ngơi bạc tỷ

Các mỹ nhân Việt này đã xóa tan định kiến "mấy đời bánh đúc có xương" mà trái lại, họ yêu thương các con riêng của chồng hết mực.
- Trải qua nhiều thăng trầm, siêu mẫu Vũ Thu Phương bất ngờ chia sẻ: 'Tôi không còn muốn tranh giành hào quang'
- Choáng ngợp trước căn penthouse cực xa hoa, 4 mặt view biển và núi đẹp ngất ngây của Hoa hậu Hà Kiều Anh
Vũ Thu Phương
Năm 2011, Vũ Thu Phương kết hôn với doanh nhân Trần Thanh Hải khi anh đã có 2 con gái. Nhiều người lo ngại rằng siêu mẫu sẽ khó hoà hợp với con riêng của chồng. Thực tế, chính cô là người chủ động đề nghị với chồng đưa hai con gái về sống chung.
Gia đình siêu mẫu Vũ Thu Phương đã chuyển về biệt thự toạ lạc tại quận 2, TP.HCM vào năm 2020. Vũ Thu Phương từng chia sẻ rằng cô phân biệt được đâu là chuyện người lớn và đâu là cách ứng xử với con nhỏ. Với cô, đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương, chăm sóc và cô đề cao tình cảm gia đình, sự gần gũi giữa các thành viên hơn chuyện phân biệt con riêng, con chung.
Khi Vũ Thu Phương sinh thêm hai con gái, gia đình cô không hề có sự phân biệt con chung, con riêng mà càng thêm tràn ngập niềm vui. Các con của cựu siêu mẫu cũng thân thiết và gắn bó như ruột thịt với 2 chị
Biệt thự có diện tích rộng khoảng 900m2 với không gian vô cùng thoáng mát, cảnh sắc thiên nhiên chan hoà, hữu tình. Một góc trong sân vườn được trang trí đèn nháy lung linh như resort.
Hà Kiều Anh
Hoa hậu Hà Kiều Anh kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam năm 2007 khi anh đã có cậu con trai riêng Nhật Minh. Nhiều năm qua, Hà Kiều Anh không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc đỉnh cao mà còn bởi mối quan hệ tuyệt vời với con riêng của chồng.
Được biết từ khi còn nhỏ, Nhật Minh đã sống chung với Hà Kiều Anh. Vì vậy, tình cảm giữa cô cùng con trai riêng của chồng rất khăng khít. Sau này khi có với doanh nhân Huỳnh Trung Nam 3 người con chung, người đẹp sinh năm 1976 vẫn dành cho Nhật Minh tình cảm như ruột thịt. Nhật Minh cũng rất yêu thương mẹ kế và các em.
Penthouse của Hoa hậu Hà Kiều Anh có diện tích 500 m2, 4 mặt hướng ra biển và núi. Căn hộ gồm 2 tầng, 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 ban công. Nội thất được trang trí theo phong cách phương Tây với hai gam màu chủ đạo là vàng, trắng.
Hà Kiều Anh cho biết, gia đình mình không phân biệt con chung, con riêng mà các con đều được yêu thương như nhau. Cô cũng tự hào khi có 4 người con ngoan ngoãn.
Cô từng chia sẻ: "Đây là điều không dễ dàng chút nào. Trước hết, nó phải xuất phát từ mong muốn của chính bản thân mình là làm tất cả những điều có thể để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Từ từ, dần dần, tôi và cháu đã hòa nhập cùng cả gia đình".
Đàm Thu Trang
Dõi theo trang cá nhân của Đàm Thu Trang và Cường Đô La, không khó để bắt gặp những khoảnh khắc "mỹ nhân xứ Lạng" quan tâm và chăm sóc Subeo như con ruột. Đáp lại tình cảm chân thành đó, Subeo cũng dành cho "người mẹ thứ hai" này sự quý mến và tôn trọng đặc biệ
Đàm Thu Trang là người vợ thứ hai của doanh nhân Cường "Đô la". Từ khi hẹn hò đến khi về chung một nhà, người đẹp xứ Lạng đều thể hiện sự yêu thương và quan tâm đến con trai riêng của chồng - bé Subeo.
Có thể thấy, Đàm Thu Trang hay Vũ Thu Phương đều dành cho con riêng của chồng sự yêu thương, quan tâm chân thành, khác xa với quan niệm "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ kế mà thương con chồng". Qua đó, phác họa hình ảnh người phụ nữ thời đại mới, văn minh, tinh tế và khéo léo.
Trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và bé Subeo. Cô tận tình chăm sóc từng bữa cơm đến rửa chân, cắt tóc cho Subeo. Thời điểm mang bầu con gái Suchin, người đẹp vẫn cùng chồng chuẩn bị bữa tiệc mừng sinh nhật Subeo.
Sau khi sinh con gái, Đàm Thu Trang vẫn không vì thế mà ít quan tâm Subeo hơn. Cậu bé cũng thể hiện sự yêu thương, thân thiết với cô và gọi cô là "mẹ Trang". Mới đây, gia đình cô lại đón thêm 1 thành viên mới và được cư dân mạng đồng loạt chúc mừng.