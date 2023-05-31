Nhìn cách mà các sao nữ này thương yêu con của chồng để biết vì sao họ xứng đáng được hưởng sự giàu sang trong cơ ngơi bạc tỷ

Gia đình siêu mẫu Vũ Thu Phương đã chuyển về biệt thự toạ lạc tại quận 2, TP.HCM vào năm 2020. Vũ Thu Phương từng chia sẻ rằng cô phân biệt được đâu là chuyện người lớn và đâu là cách ứng xử với con nhỏ. Với cô, đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương, chăm sóc và cô đề cao tình cảm gia đình, sự gần gũi giữa các thành viên hơn chuyện phân biệt con riêng, con chung.

Vũ Thu Phương và gia đình hiện tại bao gồm cả 2 con gái riêng của chồng.

Năm 2011, Vũ Thu Phương kết hôn với doanh nhân Trần Thanh Hải khi anh đã có 2 con gái. Nhiều người lo ngại rằng siêu mẫu sẽ khó hoà hợp với con riêng của chồng. Thực tế, chính cô là người chủ động đề nghị với chồng đưa hai con gái về sống chung.

Biệt thự có diện tích rộng khoảng 900m2 với không gian vô cùng thoáng mát, cảnh sắc thiên nhiên chan hoà, hữu tình. Một góc trong sân vườn được trang trí đèn nháy lung linh như resort.

Khi Vũ Thu Phương sinh thêm hai con gái, gia đình cô không hề có sự phân biệt con chung, con riêng mà càng thêm tràn ngập niềm vui. Các con của cựu siêu mẫu cũng thân thiết và gắn bó như ruột thịt với 2 chị

Biệt thự sang trọng và ngập tràn sắc hoa.

Một góc phòng khách.

Bàn làm việc với view xịn xò của Vũ Thu Phương được cô tiết lộ.

Hà Kiều Anh

Hoa hậu Hà Kiều Anh kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam năm 2007 khi anh đã có cậu con trai riêng Nhật Minh. Nhiều năm qua, Hà Kiều Anh không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc đỉnh cao mà còn bởi mối quan hệ tuyệt vời với con riêng của chồng.

Tổ ấm của Hà Kiều Anh bao gồm cậu con chung với chồng.

Tình cảm giữa cô cùng con trai riêng của chồng rất khăng khít - Ảnh minh họa: Internet

Được biết từ khi còn nhỏ, Nhật Minh đã sống chung với Hà Kiều Anh. Vì vậy, tình cảm giữa cô cùng con trai riêng của chồng rất khăng khít. Sau này khi có với doanh nhân Huỳnh Trung Nam 3 người con chung, người đẹp sinh năm 1976 vẫn dành cho Nhật Minh tình cảm như ruột thịt. Nhật Minh cũng rất yêu thương mẹ kế và các em.

Bên cạnh cơ ngơi hàng trăm tỷ đồng ở TP HCM, gia đình Hà Kiều Anh sở hữu căn penthouse triệu đô.

Penthouse của Hoa hậu Hà Kiều Anh có diện tích 500 m2, 4 mặt hướng ra biển và núi. Căn hộ gồm 2 tầng, 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 ban công. Nội thất được trang trí theo phong cách phương Tây với hai gam màu chủ đạo là vàng, trắng.

Nội thất sang trọng được trang trí theo kiểu phương Tây.

Phòng ăn với view nhìn ra biển và được trang trí theo phong cách quý tộc.

Một góc ở phòng ngủ trong căn penthuose triệu đô.

Hà Kiều Anh cho biết, gia đình mình không phân biệt con chung, con riêng mà các con đều được yêu thương như nhau. Cô cũng tự hào khi có 4 người con ngoan ngoãn.

Cô từng chia sẻ: "Đây là điều không dễ dàng chút nào. Trước hết, nó phải xuất phát từ mong muốn của chính bản thân mình là làm tất cả những điều có thể để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Từ từ, dần dần, tôi và cháu đã hòa nhập cùng cả gia đình".

Ban công hướng ra biển.

Đàm Thu Trang

Dõi theo trang cá nhân của Đàm Thu Trang và Cường Đô La, không khó để bắt gặp những khoảnh khắc "mỹ nhân xứ Lạng" quan tâm và chăm sóc Subeo như con ruột. Đáp lại tình cảm chân thành đó, Subeo cũng dành cho "người mẹ thứ hai" này sự quý mến và tôn trọng đặc biệ

Gia đình nhỏ của Đàm Thu Trang bao gồm con chung của chồng cô và Hồ Ngọc Hà

Đàm Thu Trang chăm sóc Subeo như con ruột.

Đàm Thu Trang là người vợ thứ hai của doanh nhân Cường "Đô la". Từ khi hẹn hò đến khi về chung một nhà, người đẹp xứ Lạng đều thể hiện sự yêu thương và quan tâm đến con trai riêng của chồng - bé Subeo.

Đàm Thu Trang nổi tiếng là người có cách cư xử khéo léo.

Cơ ngơi của vợ chồng đại gia phố núi.

Có thể thấy, Đàm Thu Trang hay Vũ Thu Phương đều dành cho con riêng của chồng sự yêu thương, quan tâm chân thành, khác xa với quan niệm "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ kế mà thương con chồng". Qua đó, phác họa hình ảnh người phụ nữ thời đại mới, văn minh, tinh tế và khéo léo.

Một góc trong căn biệt thự triệu đô

Phòng của cậu con trai Subeo.

Trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và bé Subeo. Cô tận tình chăm sóc từng bữa cơm đến rửa chân, cắt tóc cho Subeo. Thời điểm mang bầu con gái Suchin, người đẹp vẫn cùng chồng chuẩn bị bữa tiệc mừng sinh nhật Subeo.

Gare xe triệu đô.

Sau khi sinh con gái, Đàm Thu Trang vẫn không vì thế mà ít quan tâm Subeo hơn. Cậu bé cũng thể hiện sự yêu thương, thân thiết với cô và gọi cô là "mẹ Trang". Mới đây, gia đình cô lại đón thêm 1 thành viên mới và được cư dân mạng đồng loạt chúc mừng.

Rạp chiếu phim trong nhà.