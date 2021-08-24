Nhạc sĩ Thanh Dũng qua đời vì Covid-19, gia đình chưa dám báo tin cho mẹ già do sức khỏe bà đã yếu

Hậu trường 24/08/2021 10:03

Nhạc sĩ Thanh Dũng mắc Covid-19 và qua đời tại bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM khi đang điều trị. Người thân nhạc sĩ đang chờ hoàn tất thủ tục hỏa táng để nhận tro cốt.

Theo Tiền Phong, nghệ sỹ Thanh Dũng - một trong những nhạc trưởng nổi tiếng của làng nhạc sân khấu cải lương phía Nam đã qua đời vào lúc 20h ngày 23/8 tại bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM khi đang điều trị COVID-19.

Gia đình cho biết, nhạc sỹ Thanh Dũng dính F0 và nhập viện điều trị từ ngày 8/8. Sau một thời gian sức khoẻ nhạc sỹ đã có chuyển biến tốt, tuy nhiên sau đó nhạc sỹ lại có triệu chứng khó thở. Dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng nhạc sỹ đã ra đi ở tuổi 53.

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Nghệ sỹ Thanh Dũng - Ảnh: Internet

Theo Người Lao Động, bà Lê Thị Thiên Hương xúc động cho biết: "Ông xã tôi nhập viện điều trị bệnh Covid-19 từ ngày 8/8. Lúc đó cả nhà tôi đều là F1 nên được cách ly tại nhà. Hôm nay, gia đình nhận được kết quả xét nghiệm đều âm tính, nhưng đến chiều thì được các bác sĩ thông báo ông nhà tôi có triệu chứng khó thở. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông nhà tôi đã không qua khỏi".

Hiện nay, do giãn cách xã hội, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM sẽ tiến hành hỏa táng nhạc sĩ Thanh Dũng.

Nhạc sĩ Thanh Dũng là con trai lớn của NSƯT Bửu Truyện và nghệ sĩ Thanh Thế. Theo VnExpress, trong thời gian điều trị, nhạc sĩ từng hồi phục phần nào, còn gọi về nhà nhắc nhở người thân cố gắng giữ sức khỏe. Ông có nhiều bệnh lý nền - trong đó có tiểu đường, tim mạch. Mẹ Thanh Dũng - nghệ sĩ Thanh Thế, 76 tuổi - được gia đình MC Thanh Tâm (cháu gái nhạc sĩ) chăm sóc tại nhà riêng. Do sức khỏe bà yếu, sáng 24/8, gia đình vẫn chưa dám cho bà biết tin. Người thân nhạc sĩ đang chờ hoàn tất thủ tục hỏa táng để nhận tro cốt.

Sự ra đi của nghệ sĩ Thanh Dũng đã để lại niềm thương tiếc vô hạn cho nhiều nghệ sĩ. Trên trang cá nhân, diễn viên Lư Hoàng Gia Bảo, NSND Lệ Thủy,.. đã thông báo về tin buồn này.

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Các nghệ sĩ bày tỏ niềm tiếc thương cho sự ra đi của cố nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, nhạc sĩ Thanh Dũng sinh năm 1968, tại Sài Gòn. Trước khi qua đời, nam nghệ sĩ công tác tại Nhà hát Trần Hữu Tang và có khoảng thời gian gắn bó với sân khấu cải lương tuồng cổ. Nhạc sĩ Thanh Dũng đã có nhiều đóng góp cho các vở diễn như: Nỗi Đau Ngày Ấy, Hiu Hiu Gió Bấc, Tổ Quốc Nơi Cuối Con Đường, Đoá Sen Việt…

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