Nhạc sĩ Lê Quang bị tắc mạch máu phải nhập viện, nhiều sao Việt lo lắng gửi lời hỏi thăm

Hậu trường 28/02/2020 17:18

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Cam Thơ khiến nhiều người lo lắng khi cho biết ông xã – nhạc sĩ Lê Quang đang nhập viện điều trị vì bị tắc mạch máu.

Mới đây, ca sĩ Cam Thơ - vợ nhạc sĩ Lê Quang bất ngờ chia sẻ thông tin ông xã nhập viện điều trị vì tắc mạch máu ở tai. Cô cho biết: “Cách đây không lâu, ông xã ăn và ói rất nhiều. Sau đó đi khám và được bác sĩ cho uống thuốc thì không còn nôn nữa nhưng trong người vẫn mệt. Trước đó, ông xã Cam Thơ cũng từng nói chưa bao giờ cảm thấy mệt như thế”.​

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Lê Quang nhập viện vì tắc mạch máu ở tai - Ảnh: Youtube

Sau đó, vì tình trạng bệnh không khả quan, nhạc sĩ Lê Quang đã phải nhập viện để theo dõi và điều trị. Hiện tại, sức khỏe của ông xã Cam Thơ đã ổn định và được xuất viện về nhà tại Mỹ.

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Sau thời gian điều trị, Lê Quang được xuất viện về nhà nghỉ ngơi - Ảnh: Youtube

Trước những chia sẻ của ca sĩ Cam Thơ, nhiều sao Việt như diễn viên Kha Ly, ca sĩ Nam Cường, Hồng Ngọc… đều để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe Lê Quang: “Anh bị sao vậy chứ?”, “Ủa anh sao vậy chị ơi?”, “Chúc anh Lê Quang mau khỏe”, “Mong anh Quang mau khỏe”… Dưới bài đăng, người hâm mộ cũng để lại nhiều lời chúc mong nam nhạc sĩ mau bình phục.

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Một số bình luận của bạn bè và người hâm mộ - Ảnh: Internet

Đáp lại sự quan tâm của mọi người, Cam Thơ chia sẻ: “Cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc tới anh Quang. Thật ra ảnh bị mấy ngày nay rồi mà không cho post sợ mọi người lo lắng, bây giờ ảnh đỡ rồi nên post đại, ngày mai ngủ dậy thế nào cũng bị ổng rầy cho coi”.

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Cam Thơ không quên gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã lo lắng cho ông xã - Ảnh: Internet

Lê Quang là nhạc sĩ nổi tiếng với hơn 300 tác phẩm âm nhạc, trong đó phải kể đến loạt ca khúc đình đám như: “Đi về nơi xa”, “Dòng máu Lạc Hồng”, “Mưa trên cuộc tình”, “Chờ trên tháng năm”…

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Từ khóa:   Lê Quang ca sĩ Cam Thơ ông xã Cam Thơ

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