Mới đây, ca sĩ Cam Thơ - vợ nhạc sĩ Lê Quang bất ngờ chia sẻ thông tin ông xã nhập viện điều trị vì tắc mạch máu ở tai. Cô cho biết: “Cách đây không lâu, ông xã ăn và ói rất nhiều. Sau đó đi khám và được bác sĩ cho uống thuốc thì không còn nôn nữa nhưng trong người vẫn mệt. Trước đó, ông xã Cam Thơ cũng từng nói chưa bao giờ cảm thấy mệt như thế”.​

Lê Quang nhập viện vì tắc mạch máu ở tai - Ảnh: Youtube

Sau đó, vì tình trạng bệnh không khả quan, nhạc sĩ Lê Quang đã phải nhập viện để theo dõi và điều trị. Hiện tại, sức khỏe của ông xã Cam Thơ đã ổn định và được xuất viện về nhà tại Mỹ.