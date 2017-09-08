Nhã Phương ‘tim thắt lại’ khi ra về tay trắng ở VTV Awards 2017

Hậu trường 08/09/2017 10:51

2 năm liền giành giải nữ diễn viên ấn tượng VTV Awards, Nhã Phương nuôi hy vọng sẽ được nâng cao chiếc cúp của VTV Awards thêm một lần nữa. Thế nhưng, mọi thứ đã không diễn ra đúng như cô mong muốn.

Trong đêm trao giải VTV Awards 2017 được tổ chức vào tối ngày 7/9, Nhã Phương diện chiếc đầm dạ hội cực kỳ nổi bật. Cô lọt vào Top 5 hạng mục nữ diễn viên ấn tượng. Trong lúc chờ đợi công bố kết quả, bạn gái Trường Giang tranh thủ chia sẻ cảm xúc hồi hộp trên trang cá nhân : "Nhạc vang lên, tim thắt lại..." - Nhã Phương xúc động nhạc phim Tuổi thanh xuân vang lên.

Nữ diễn viên kỳ vọng vai Linh trong Tuổi thanh xuân 2 sẽ tiếp tục giúp cô khẳng định vị trí số 1, thế nhưng cuối cùng cái tên Nhã Phương đã không vang lên ở những giây phút quan trọng nhất.

Với sự thành công vang dội của phim Sống chung với mẹ chồng, Bảo Thanh trở thành đối thủ nặng ký của Nhã Phương ở VTV Awards 2017. Tuy cả hai đều có lượt bình chọn khá cao nhưng Bảo Thanh có phần lấn lướt hơn và giành chiến thắng ngoạn mục, còn bạn gái Trường Giang phải ra về tay trắng.

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Nhã Phương hồi hộp chờ được xướng tên khi nghe nhạc phim Tuổi thanh xuân vang lên - Ảnh: FBNV

Nhã Phương ‘tim thắt lại’ khi ra về tay trắng ở VTV Awards 2017 - Ảnh 2
Dù vai Linh Tuổi thanh xuân được đánh giá khá cao nhưng vẫn không thể chiến thắng Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng. Nhã Phương được fan động viên sau khi để tuột mất giải thưởng danh giá - Ảnh: FBNV

Nhã Phương ‘tim thắt lại’ khi ra về tay trắng ở VTV Awards 2017 - Ảnh 3
Bạn gái Trường Giang diện đầm đen thướt tha, nổi bật nhưng không được xướng tên lên nhận giải - Ảnh: Internet

Từ khóa:   Nhã Phương diễn viên Bảo Thanh VTV Awards 2017

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