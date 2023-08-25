Người đẹp quê Sóc Trăng đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023

Người đẹp sinh năm 2000 Thu Uyên chính thức giành ngôi vị cao nhất Hoa hậu Đại dương 2023 với tổng giải thưởng trị giá 5 tỉ đồng.

Sáng nay (ngày 25/8), chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Trần Thị Thu Uyên đến từ Sóc Trăng. Kết quả Á hậu 4 thuộc về thí sinh Thái Đào Trúc Giang, Á hậu 3 Võ Thị Tuyết Nhi, Á hậu 2 Vũ Dương Quỳnh Như và Á hậu 1 là thí sinh Lâm Kiều Anh. Sáng nay (ngày 25/8), chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Trần Thị Thu Uyên đến từ Sóc Trăng Ban tổ chức quyết định trao giải cho một hoa hậu và bốn á hậu. Một trong những gương mặt thuộc top 5 sẽ được chọn tham gia cuộc thi quốc tế chứ không mặc định là hoa hậu như nhiều cuộc thi khác.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao một số giải phụ cho các thí sinh: Mai Hiếu Ngân (Người đẹp áo dài), Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (Người đẹp tài năng), Lê Thị Thu Trà (Người đẹp thời trang), Vũ Dương Quỳnh Như (Người đẹp ảnh), Nguyễn Thị Lan (Người đẹp biển xanh), Thái Đào Trúc Giang (Người đẹp được yêu thích nhất)... Top 3 xuất sắc nhất cuộc thi Ban giám khảo cuộc thi năm nay gồm: doanh nhân Đường Thu Hương (Trưởng ban), cựu người mẫu Elizabeth Thủy Tiên, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, Á hậu Đặng Thanh Ngân, siêu mẫu Lan Khuê... Tại chung kết, top 30 thí sinh lần lượt trải qua các vòng thi: Hô tên, trang phục dạ hội, bikini và ứng xử liên quan đến việc bảo vệ môi trường biển.

Tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam Trần Thị Thu Uyên sinh năm 2000, đến từ Sóc Trăng, cô tốt nghiệp cử nhân loại giỏi ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Đại học Nam Cần Thơ. Nàng hậu gây ấn tượng với gương mặt khả ái, chiều cao 1,74m cùng số đo ba vòng 82-64-92. Người đẹp 23 tuổi chiến thắng Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2019, từng vào vòng chung kết Miss World Vietnam 2019. Tại Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023, cô ghi điểm nhờ sắc vóc nổi bật, lối trình diễn tự tin. Tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam Trần Thị Thu Uyên sinh năm 2000, đến từ Sóc Trăng, cô tốt nghiệp cử nhân loại giỏi ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Đại học Nam Cần Thơ Trong phần thi ứng xử top 10, Thu Uyên thể hiện khả năng hùng biện tự tin bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Người đẹp chia sẻ nếu trở thành hoa hậu, cô sẽ lan tỏa những giá trị, thông điệp tích cực bằng những hoạt động thiết thực về môi trường, nhân ái. Cô cũng mong muốn được giới thiệu đến bạn bè thế giới về một Việt Nam tươi đẹp, nhiều danh lam thắng cảnh. Nàng hậu gây ấn tượng với gương mặt khả ái, chiều cao 1,74m cùng số đo ba vòng 82-64-92 Trong phần thi ứng xử top 10, Thu Uyên thể hiện khả năng hùng biện tự tin bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Người đẹp chia sẻ nếu trở thành hoa hậu, cô sẽ lan tỏa những giá trị, thông điệp tích cực bằng những hoạt động thiết thực về môi trường, nhân ái Hoa hậu Đại dương Việt Nam ra đời năm 2014 và được biết đến là cuộc thi nhan sắc gắn liền với sứ mệnh bảo vệ môi trường. Cuộc thi này đã trải qua 3 lần tổ chức và vinh danh 3 hoa hậu: Đặng Thu Thảo (2014), Lê Âu Ngân Anh (2016) và Ann Võ (2019). Năm nay, Hoa hậu Đại dương Việt Nam tuyển chọn thí sinh từ 18 đến 30 tuổi, có chiều cao 1,6m trở lên và cho phép thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ đăng ký tham dự.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-ep-que-soc-trang-ang-quang-hoa-hau-ai-duong-viet-nam-2023-612131.html