Người đẹp quê Sóc Trăng đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023

Hậu trường 25/08/2023 11:11

Người đẹp sinh năm 2000 Thu Uyên chính thức giành ngôi vị cao nhất Hoa hậu Đại dương 2023 với tổng giải thưởng trị giá 5 tỉ đồng.

Sáng nay (ngày 25/8), chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Trần Thị Thu Uyên đến từ Sóc Trăng. Kết quả Á hậu 4 thuộc về thí sinh Thái Đào Trúc Giang, Á hậu 3 Võ Thị Tuyết Nhi, Á hậu 2 Vũ Dương Quỳnh Như và Á hậu 1 là thí sinh Lâm Kiều Anh.

Người đẹp quê Sóc Trăng đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 - Ảnh 1
Sáng nay (ngày 25/8), chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Trần Thị Thu Uyên đến từ Sóc Trăng

Ban tổ chức quyết định trao giải cho một hoa hậu và bốn á hậu. Một trong những gương mặt thuộc top 5 sẽ được chọn tham gia cuộc thi quốc tế chứ không mặc định là hoa hậu như nhiều cuộc thi khác. 

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao một số giải phụ cho các thí sinh: Mai Hiếu Ngân (Người đẹp áo dài), Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (Người đẹp tài năng), Lê Thị Thu Trà (Người đẹp thời trang), Vũ Dương Quỳnh Như (Người đẹp ảnh), Nguyễn Thị Lan (Người đẹp biển xanh), Thái Đào Trúc Giang (Người đẹp được yêu thích nhất)...

Người đẹp quê Sóc Trăng đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 - Ảnh 2
Top 3 xuất sắc nhất cuộc thi

Ban giám khảo cuộc thi năm nay gồm: doanh nhân Đường Thu Hương (Trưởng ban), cựu người mẫu Elizabeth Thủy Tiên, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, Á hậu Đặng Thanh Ngân, siêu mẫu Lan Khuê... Tại chung kết, top 30 thí sinh lần lượt trải qua các vòng thi: Hô tên, trang phục dạ hội, bikini và ứng xử liên quan đến việc bảo vệ môi trường biển. 

Tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam Trần Thị Thu Uyên sinh năm 2000, đến từ Sóc Trăng, cô tốt nghiệp cử nhân loại giỏi ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Đại học Nam Cần Thơ. Nàng hậu gây ấn tượng với gương mặt khả ái, chiều cao 1,74m cùng số đo ba vòng 82-64-92. Người đẹp 23 tuổi chiến thắng Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2019, từng vào vòng chung kết Miss World Vietnam 2019. Tại Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023, cô ghi điểm nhờ sắc vóc nổi bật, lối trình diễn tự tin.

Người đẹp quê Sóc Trăng đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 - Ảnh 3
Tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam Trần Thị Thu Uyên sinh năm 2000, đến từ Sóc Trăng, cô tốt nghiệp cử nhân loại giỏi ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Đại học Nam Cần Thơ

Trong phần thi ứng xử top 10, Thu Uyên thể hiện khả năng hùng biện tự tin bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Người đẹp chia sẻ nếu trở thành hoa hậu, cô sẽ lan tỏa những giá trị, thông điệp tích cực bằng những hoạt động thiết thực về môi trường, nhân ái. Cô cũng mong muốn được giới thiệu đến bạn bè thế giới về một Việt Nam tươi đẹp, nhiều danh lam thắng cảnh.

Người đẹp quê Sóc Trăng đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 - Ảnh 4
Nàng hậu gây ấn tượng với gương mặt khả ái, chiều cao 1,74m cùng số đo ba vòng 82-64-92
Người đẹp quê Sóc Trăng đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 - Ảnh 5
Trong phần thi ứng xử top 10, Thu Uyên thể hiện khả năng hùng biện tự tin bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Người đẹp chia sẻ nếu trở thành hoa hậu, cô sẽ lan tỏa những giá trị, thông điệp tích cực bằng những hoạt động thiết thực về môi trường, nhân ái

Hoa hậu Đại dương Việt Nam ra đời năm 2014 và được biết đến là cuộc thi nhan sắc gắn liền với sứ mệnh bảo vệ môi trường. Cuộc thi này đã trải qua 3 lần tổ chức và vinh danh 3 hoa hậu: Đặng Thu Thảo (2014), Lê Âu Ngân Anh (2016) và Ann Võ (2019). Năm nay, Hoa hậu Đại dương Việt Nam tuyển chọn thí sinh từ 18 đến 30 tuổi, có chiều cao 1,6m trở lên và cho phép thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ đăng ký tham dự. 

Hoa hậu Ý Nhi lộ diện sau ồn ào dại miệng, tự nhắn nhủ chính mình 'cố gắng hết sức để cải thiện bản thân'?

Hoa hậu Ý Nhi lộ diện sau ồn ào dại miệng, tự nhắn nhủ chính mình 'cố gắng hết sức để cải thiện bản thân'?

Hoa hậu Ý Nhi tự nhắn nhủ chính mình: "Cố gắng hết sức để cải thiện bản thân".

Xem thêm
Từ khóa:   tân hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 Trần Thị Thu Uyên hoa hậu đại dương Thu Uyên

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm